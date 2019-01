Česku hrozí nedostatek lékařů pro děti. Mnozí mají před důchodem, třetina jich skončí do pěti let

Vzdělávání dětských praktiků má být znovu samostatné - požaduje to sdružení pediatrů i příslušná odborná společnost. Do oboru tak chtějí přilákat víc mladých lékařů. Dětští praktici jsou totiž často v předdůchodovém věku a až třetina z nich zvažuje do pěti let uzavřít ordinace. Se změnou ve vzdělávání ministerstvo zdravotnictví počítá nejpozději v příštím roce. Praha 7:45 11. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přilákat k dětskému praktickému lékařství mladé lidi, to je hlavní cíl sdružení pediatrů. (Ilustrační foto) | Zdroj: Pixnio

Třetina dětských praktiků chce do pěti let uzavřít své ordinace - vyplývá to z průzkumu Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost mezi jeho členy. Dětští praktici totiž stárnou, jejich průměrný věk se teď pohybuje kolem 59 let. A mladí do oboru nepřicházejí.

Podle předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Aleny Šebkové je změna ve vzdělávání do budoucna klíčová pro zajištění dostupnosti péče.

„Musíme mít mladé lékaře, kteří do té praxe vstoupí. Jestli je mít nebudeme, senioři nemohou praxi vykonávat do nekonečna,“ řekla Radiožurnálu Šebková.

Obnovení oboru po příštím roce

Sdružení chce proto změnit vzdělávání a studijní obor Praktický lékař pro děti a dorost znovu osamostatnit. Ministerstvo zdravotnictví s tím souhlasí. Podle náměstka Romana Prymuly už je schválený program vzdělávání.

S obnovením studijního oboru ministerstvo zdravotnictví počítá od příštího roku. Jeho náplň bude podobná jako u nemocničních pediatrů, vysvětlil Prymula.

„Náplň oboru má jedinnou výjimku, a to je 6měsíční doba, která bude volitelná a v rámci těchto šesti měsíců si může praktický pediatr zvolit pobyt v ordinaci, kde pak může pokračovat po složení atestace,“ doplnil Prymula.

K poslední změně došlo v polovině roku 2017, kdy se specializace sjednotily pod pediatrii.