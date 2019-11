Pomoc při potížích ve vzdušném prostoru. Sněmovna schválila vysílání vojenských letadel na Slovensko

Česko a Slovensko si budou moci vzájemně pomáhat při hlídání vzdušného prostoru. Návrh, který navazuje na smlouvu uzavřenou mezi oběma státy, ve čtvrtek schválila sněmovna. Předpokládá možnost vysílání českých vojenských letadel do slovenského vzdušného prostoru a přijímání slovenských sil v českém vzdušném prostoru. Návrh už dříve schválily český Senát i slovenská Národní rada. Praha 12:28 7. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Projekt takzvaného společného nebe umožní Česku a Slovensku, aby si vzájemně vypomohly při potížích ve svém vzdušném prostoru (ilustrační foto) | Foto: Michal Voska | Zdroj: Ministerstvo obrany

Projekt takzvaného společného nebe umožní Česku a Slovensku, aby si vzájemně vypomohly při potížích ve svém vzdušném prostoru. Až desítka pilotů jedné země tak bude moci zasáhnout za použití zbraní na území druhého státu proti narušiteli vzdušného prostoru.

V praxi by se tak mohlo stát například při únosu civilního letadla, kterým by se teroristé chystali zaútočit. Dokument zároveň předpokládá vzájemnou pomoc v případě, že by jedna ze zemí nebyla schopna zajistit ochranu svého vzdušného prostoru.

Jde podle důvodové zprávy o druhý případ takové vzájemné spolupráce mezi členskými státy Severoatlantické aliance. První funguje mezi zeměmi Beneluxu.

Slovensko podle dřívějších informací vyjednává o uzavření obdobných smluv také s Polskem a s Maďarskem. A to i vzhledem k tomu, že případný přelet českých stíhacích letounů z čáslavské základny k východní hranici Slovenska by trval dlouho.