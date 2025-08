Vzniká hodně nepřiznaných koalic. Nevíme, co po volbách z té ruské matrjošky vyskáče, varuje Pečinka

Do sněmovních voleb, které proběhnou 3. a 4. října, se přihlásilo celkem 28 uskupení. „Když jste viděli před dvaceti lety výborný film a pak nějakého hollywoodského producenta napadlo udělat jeho remake, jak to dopadlo? V 99 procentech případů je to horší, než to bylo. A tak se mi zdají tak trochu celé letošní sněmovní volby,“ glosuje v pořadu Českého rozhlasu Osobnost Plus spoluautor podcastu Kecy a politika Bohumil Pečinka. Osobnost Plus Praha 20:18 5. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nedávno jsem jel kolem billboardu, kde představovali hlavní kandidáty hnutí ANO. A byl tam Andrej Babiš, Karel Havlíček, Alena Schillerová, Vojtěch Adam a Robert Plaga,“ vyjmenovává komentátor a pokračuje ve svém přirovnání k hollywoodské produkci:

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bohumil Pečinka, spoluautor podcastu Kecy a politika

„Jsou to všechno figury, které byly čtyři, respektive osm let u moci už v tom předchozím období. Celé tyto volby se mi zdají jako remake na minulé filmy. Je to jako repete minimálně voleb 2021, ne-li 2017.“ Podle něj je letos složení kandidátek zpravidla do pátého místa nezajímavé.

Od voleb v roce 2021 se letošní volby podle podcastera liší tím, že vzniká mnoho „nepřiznaných koalic“. „Nepřiznaná koalice Stačilo!, nepřiznaná koalice SPD, nepřiznaná koalice Piráti a Zelení,“ vypočítává.

‚Legální podvod‘

„Máme tu zákon, který říká, že když jdou dvě a více stran do voleb, musí splňovat osmiprocentní uzavírací klauzuli, tři a více stran jedenáct procent. Tihle udělali legální podvod tím, že buďto čtyři strany kandidují na kandidátce jedné strany, nebo vymysleli stínový subjekt, na jehož kandidátkách všichni kandidují,“ popisuje Pečinka.

24:11 Plakát SPD je rasistický, ale to není trestné, říká komentátor. Právník: Okamuru asi neodsoudí Číst článek

Má to obrovské důsledky, zdůrazňuje. „Vznikl takový systém, že nevíme, co po volbách z té ruské matrjošky vyskáče. Já vlastně nevím, jaké postavy se objeví,“ upozorňuje.

„A druhá věc, když se tolik stran dá dohromady, tak to může být volební rekord České republiky. Do Sněmovny se může dostat patnáct až sedmnáct stran. To má ten důsledek, že strany musí rozmělnit svůj program, aby byl přijatelný i pro ty další,“ vysvětluje.

Proto mají podle Pečinky programy letos ještě daleko menší význam než v minulosti. „Politika se tím, jak všichni ještě před volbami vytváří koalice se všemi, proměnila v obrovskou swingers party a úplně to vytěsnilo programy, úplně to vytěsnilo strategické úvahy,“ míní.

Tři porážky Schillerové

Pečinka soudí, že Alena Schillerová (ANO), v současnosti lídryně pro Jihomoravský kraj proti Petru Fialovi (ODS), je v nemilosti Andreje Babiše (ANO).

„Ona nedodává výsledky. Nejdříve byly před třemi lety komunální volby – a v druhém největším městě nevládne hnutí ANO, dokonce nebyla Schillerová ani zvolena do zastupitelstva. Potom byly krajské volby, ona je šéfkou krajského hnutí a v Jihomoravském kraji hnutí ANO drtivě prohrálo,“ vysvětluje.

23:39 Před volbami zesílí hackerské útoky na úřady. Jde o to zasít nedůvěru, že stát nefunguje, říká expert Číst článek

Schillerová tak prý v očích svého stranického šéfa není úspěšná. „A to, jak je v křeči, jak to přehání a co vytváří na sociálních sítích, které jsou jí strašně vzdálené svou logikou a způsobem fungování, jak vnějškově napodobuje mladé tiktokery a mladé influencery – nevypadá to dobře a nemá to ten efekt,“ zdůvodňuje podcaster.

Proto má podle Pečinky Babiš jiné kandidáty pro post ministra financí, než je exministryně. Spekuluje se ale o tom, že by Schillerová mohla být předsedkyní nebo místopředsedkyní Poslanecké sněmovny.

Ve výsledku ale rozhodnou opět voliči, připomíná komentátor. „Výsledek na jižní Moravě může překvapit. Po těch třech porážkách, co tam Schillerová utrpěla – ANO tam ještě prohrálo ve sněmovních volbách 2021 – to může být úplně jinak. Může se ukázat, že jsem se mýlil. A že naopak hranolkové video mělo tak hluboký dopad na prvovoliče, že ji masově volili a že moje propočty jsou úplně liché,“ dodává Pečinka.

Je Ukrajina ještě důležité volební téma? Po čem doopravdy touží Andrej Babiš? Poslechněte si celou Osobnost Plus.