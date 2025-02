Vzniká registr nevěrníků? ‚To jsou konspirační teorie. Systém eTurista bude zabezpečený,‘ tvrdí ministr

Sněmovna ve čtvrtek v prvním čtení podpořila návrh na zavedení povinné registrace ubytovacích zařízení včetně soukromých bytů v připravovaném elektronickém systému eTurista. Ministerstvo pro místní rozvoj si od novely slibuje snížení byrokracie, další digitalizaci i možnost pro obce regulovat krátkodobé ubytování. Ministr Petr Kulhánek (STAN) vznik registru obhajuje a odmítá kritiku, že jde o zbytečné shromažďování dalších osobních údajů. Praha 5:00 14. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Povinná registrace ubytovacích zařízení by se měla týkat hotelů, penzionů či soukromých bytů určených k ubytovávání | Foto: H.Tschanz-Hofmann | Zdroj: ČTK / imago stock&people

Podle ministra Petra Kulhánka má novela podporu celé vládní koalice a na všem podstatném je shoda. Jeho slova potvrdilo i hladké dokončení prvního čtení, ke kterému se poslanci vrátili ve čtvrtek poté, co jej 17. prosince přerušili.

8:08 Nový dotační program zajistí v příštích letech až tisíce nových nájemních bytů, říká ministr Kulhánek Číst článek

Zároveň ale při dalších dotazech přiznává, že vůči registru eTurista existují i výhrady. Věří však, že se je podaří vyřešit během legislativního procesu. „U některých sice přetrvávají výhrady, ale budeme s nimi dál mluvit. Ať už s paní Marvanovou, tak s dalšími, kteří k novele mají pozměňovací návrhy. Snažíme se najít konsenzuální cestu k formátu zákona, který bude pokud možno reflektovat vše, co je možné,“ ujišťuje pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál ministr pro místní rozvoj.

Právě senátorka Hana Kordová Marvanová z klubu ODS a TOP 09 platí za velkého odpůrce registru eTurista a vede s předkladateli zákona polemiku. „Návrh zákona o cestovním ruchu je špatný a nebezpečný. Registr eTurista jde daleko nad rámec nařízení EU a bude centrálně shromažďovat informace o tom, kdo kde přespal. A problémy s Airbnb neřeší vůbec,“ nešetří novelu.

Během sněmovního čtení novelu kritizovala například i poslankyně SPD Marie Pošarová. „Je to nadbytečný registr, který bude stát další finanční prostředky. Je to další mandatorní výdaj. Proč opět navrhujeme něco, co po nás nechce ani EU?“ ptala se.

Ochrana osobních údajů

Poslanec ANO Robert Králíček zase ministra adresoval s otázkami například na to, zda budou v systému dostatečně chráněny osobní údaje.

„Do registru bude mít přístup jasně ohraničený okruh osob nebo institucí. Zároveň veškeré vstupy a pohyb v registru eTurista budou mít auditní stopu – bude dohledatelné, kdo tam co a jak hledá,“ vysvětluje Kulhánek s tím, že nepůjde o veřejně přístupný systém.

Registr hotelových hostů? Čekám napadnutí u Ústavního soudu, říká novinář Číst článek

Ze získaných dat z eTuristy budou moci čerpat i úřady zabývající se rozvojem cestovního ruchu, pro jejich potřeby ale budou podle novely údaje anonymizované. Výhrady, že půjde o „registr nevěrníků“, kde by si mohl každý zjistit, kdo se kde s kým ubytoval, ministr odmítá.

„Nic takového, tyto konspirační teorie fakt vylučuji. Vše bude v rámci legislativního procesu řešit analýza dopadu na ochranu osobních údajů, která jasně pojmenuje pravidla a potenciální rizika s tím spojená,“ říká Kulhánek.

Poslanec ANO Králíček se také ptal, proč ministerstvo podepsalo smlouvu na vytvoření registru před schválením zákona. Ministr uvedl, že zakázku se podařilo vysoutěžit podle předpokládaného vstupu zákona do legislativního procesu a že zpoždění na únor nikdo nepředpokládal.

„Informační systém je financován z evropských zdrojů z Národního plánu obnovy a v momentě, kdyby norma v rámci stanovených milníků nebyla přijata, tak o ty peníze přijdeme, a to by byla velká škoda,“ odpovídá Kulhánek.

Náklady na vybudování a pětiletý provoz systému eTurista ministerstvo odhaduje na 92,3 milionu korun, přičemž 30 milionů korun je z eurofondů. Údaje o hostech se v systému budou uchovávat zpravidla šest let a spravovat ho bude ministerstvo pro místní rozvoj. Registr vyvíjí společnost InQool, dodavatel systému stavebního řízení.

Registr eTurista zvýhodní majitele Airbnb, říkají hoteliéři. Zákon je nelogický, míní pražská radní Číst článek

Novela nyní míří do sněmovního Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Poslanci navíc schválili, že do něj zamíří pouze na 30 dní místo 60, což by mělo zvýšit pravděpodobnost, že vše stihnou do voleb projednat a schválit. Ostatně jde o jednu z vládních priorit pro poslední měsíce této Sněmovny.

Co novela přinese

Ministerstvo pro místní rozvoj si od novely slibuje spravedlivější podnikatelské prostředí v oblasti cestovního ruchu, úbytek byrokracie pro ubytovací zařízení nebo navýšení příjmů obcí a státního rozpočtu.

„Bohužel relativně často dochází k situaci, kdy hotely a jiná podobná ubytovací zařízení musí dodržovat řadu pravidel, která jsou předmětem kontrol a případných sankcí. O ubytovatelích přes digitální platformy úřady často ale ani neví. Stává se, že tito ubytovatelé neplní své povinnosti a pohybují se v šedé zóně. To se negativně projevuje především v turisticky vytížených destinacích, jako je centrum Prahy nebo Krkonoše,“ popisuje Kulhánek.

Teď mají poskytovatelé ubytování povinnost vést turisty v takzvané evidenční knize a pak také v domovní knize, pokud jde o cizince, což občas vede k dvojímu zapisování. Systém eTurista by měl administrativní zátěž podnikatelům snížit, protože by vyžadoval údaje vyplnit pouze jednou.