Šéf VZP Kabátek přednostním očkováním neporušil zákon, rozhodla žalobkyně. Trestní oznámení odložila

Předbíhání ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny při očkování proti koronaviru nejspíš zůstane bez trestu. Deník Právo zjistil, že státní zástupkyně z Prahy 3 odložila trestní oznámení na šéfa VZP Zdeňka Kabátka. Postup při očkování podle žalobkyně nebyl protiprávní, i když Kabátek nepatřil do prioritní skupiny. Praha 8:06 11. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf VZP Zdeněk Kabátek | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Skutečnost, že si Kabátek nechal přednostně aplikovat očkovací vakcínu, nelze hodnotit jako postup protiprávní a nelze ji podřadit pod skutkovou podstatu některého z trestných činů,“ uvedla státní zástupkyně Kateřina Juřicová.

Šéf VZP Kabátek se nechal přednostně naočkovat. ‚Chtěl jsem chránit svoje okolí,‘ tvrdí Číst článek

Podle státní zástupkyně nejednal Kabátek v rozporu s právním řádem. „Neexistuje žádný zákon či podzákonný předpis, který by očkování v jeho případě zakazoval,“ doplnila v rozhodnutí o odložení trestního oznámení, který získal deník Právo.

To podal spolek Moravský ombudsman na čtyři vysoké úředníky, kteří podle něj měli zneužít očkování proti koronaviru. Kromě Kabátka také na bývalého šéfa Státního zdravotního ústavu Pavla Březovského, královéhradeckého krajského radního pro zdravotnictví Zdeňka Finka a bývalého ředitele nemocnice v Českém Krumlově Jindřicha Floriána. V ostatních případech ještě spolek rozhodnutí neobdržel.

Chtěl chránit svoje okolí

Kabátek se podle zjištění serveru iROZHLAS.cz nechal naočkovat v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na začátku ledna, když ještě nefungoval státní registr očkování. V tu dobu se měli podle pokynů ministerstva očkovat zdravotníci v první linii boje proti koronaviru.

Ředitel VZP Kabátek zůstane ve funkci. Podle správní rady přednostním očkováním předpisy neporušil Číst článek

„Ve své pozici jednám s řediteli nemocnic, se zaměstnanci, s lékaři… Potkávám se na denním pořádku se zdravotníky, takže to byla moje reakce na to, že jsem chtěl chránit svoje okolí. V současném kontextu je ale asi bezpředmětné, abych něco takového říkal,“ vysvětlil pro server iROZHLAS.cz. Dle svých slov „normálně přišel do očkovacího centra a nechal se naočkovat“.

Kabátka pak kritizoval třeba ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný, který očekával, že z toho „sám pro sebe vyvodí důsledky a zareaguje na to“. Správní rada pojišťovny ale ředitele na konci ledna podpořila. „Neshledali jsme žádné porušení účinných právních předpisů,“ sdělila předsedkyně rady Věra Adámková (ANO).

S Kabátkem jsem nemluvil, záznam o jeho očkování podléhá lékařskému tajemství, říká ředitel nemocnice Číst článek

„Byli jsme informováni o tom, že pan ředitel byl očkován na vyzvání svého lékaře 5. ledna, tedy v době, kdy se prováděla strategie turbulentně a stále se hledala optimální varianta. Šlo o doporučení lékaře, nepožadujeme tedy lékařskou zprávu,“ uvedla na tiskové konferenci předsedkyně rady Adámková.

„Stejně poctivě, jako jsem dodržoval pravidla během roku, jsem přistoupil na přelomu roku i k diskuzi o očkování. Po konzultaci s lékařem jsem nabyl dojmu, že pokud chci chránit své okolí, měl bych se nechat očkovat,“ uvedl po jednání správní rady Kabátek.

Jelikož dostal vakcínu před oficiálním představením očkovací strategie, nepovažuje to ředitel pojišťovny za předbíhání. „Nevyhledával jsem výhody pro své blízké a pouze se choval zodpovědně,“ podotkl. Detaily o lékařském doporučení a zdravotním stavu odmítl upřesnit.