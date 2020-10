Šéf VZP Kabátek k noční schůzce: Svým podřízeným věřím, nevidím důvod, proč by náměstek lhal

Kvůli tajné noční schůzce na pražském Vyšehradě rezonovalo jeho jméno ve veřejném prostoru. Náměstek Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík měl být podle České televize jedním z účastníků. Přestože návštěvu restauračního salonku odmítl, část správní rady pojišťovny teď požaduje vysvětlení. Samotný šéf VZP Zdeněk Kabátek ale Šmehlíkovi věří a nechce se spekulacemi dále zabývat. „Nevidím důvod, proč by lhal,“ říká pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 19:07 26. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf VZP Zdeněk Kabátek | Foto: Jan Handrejch / Právo | Zdroj: Profimedia

„Byl jsem doma s rodinou.“ To jsou slova náměstka pro zdravotní péči Davida Šmehlíka pro Radiožurnál. V krátkém nedělním prohlášení účast na nočním jednání se šéfem poslanců hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem a ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO) odmítl.

Za nedostatečné považuje Šmehlíkovo vysvětlení například poslanec a člen správní rady VZP za ODS Bohuslav Svoboda. Ten chtěl, aby náměstek na pondělním jednání rady vysvětlil vše osobně. Na program zasedání se ale nakonec daný bod nedostal, Šmehlík totiž nedorazil.

„Hlasoval jsem pro to, aby to zařazeno bylo. Neprošlo to. Pan Šmehlík tady ale stejně nebyl, takže to možné nebylo,“ přiblížil po zasedání Svoboda.

Otevřít by se to však mohlo podle něj opět na příštím zasedání. „Pokud se bude hlasovat o tom, aby k nám promluvil, tak budu hlasovat pro. Ale osobně si myslím, že jeho přítomnost tam je sporná,“ doplnil zákonodárce.

S tím, že se měl Šmehlík účastnit utajené schůzky v restauračním salonku a že se řešila i volba nového šéfa VZP, přišla v neděli Česká televize. Ministr Prymula k tomu řekl, že se s náměstkem na místě nepotkal. Jeho přítomnost ale nevyloučil. „Nemůžu vyloučit, že tam probíhala nějaká další schůzka,“ uvedl.

Boj o šéfa VZP?

Náměstek informaci označil za nepravdivou s tím, že jde o snahu zpolitizovat volbu nového ředitele VZP. Současnému šéfovi největší zdravotní pojišťovny v Česku Zdeňku Kabátkovi 2. prosince končí druhé funkční období. Ačkoli se bude o post ucházet znovu, vedle něj patří mezi hlavní kandidáty také Šmehlík.

Noční schůzka Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) se podle fotografií serveru Blesk.cz sešel s předsedou poslanců hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem v restauraci Rio’s na pražském Vyšehradě minulou středu po desáté večer. Odjet měl v půl dvanácté. Podle nařízení ministra zdravotnictví, kterému právě Prymula šéfuje, ale měl být podnik zavřený. Vydávat smí pouze jídlo přes výdejní okénko, a to do 20.00. Dalším účastníkem noční schůzky byl ředitel ostravské fakultní nemocnice Jiří Havrlant. Podle ČT byl na místě i Šmehlík, ten to však odmítl.

Nového šéfa bude vybírat správní rada VZP. Původně se mělo za to, že by jméno nového šéfa pojišťovny mohlo být známo už po jejím pondělním jednání. Předsedkyně správní rady a poslankyně ANO Věra Adámková ale po zasedání uvedla, že se řešil ohledně volby ředitele pouze právní rámec.

Podle Adámkové se tak nevedla diskuse ani o jednotlivých kandidátech. „V bodě různé padlo jméno současného pana ředitele. To ale nic neznamená, kolegové mohou dávat eventuální podněty dále,“ uvedla. Další schůze rady je v plánu na 30. listopadu. Ve hře je však podle poslankyně i mimořádné jednání v dřívějším termínu.

Šmehlík se náměstkem VZP pro zdravotní péči stal v roce 2018, do té doby působil mimo jiné jako poradce tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). A podle České televize má v blížící se volbě podporu premiéra Andreje Babiše (ANO) i Faltýnka.

Loni server Seznam Zprávy rovněž upozornil, že v roce 2018 Šmehlík soukromé klinice Iscare, která spadá do Babišových svěřenských fondů, čtyřikrát navýšil limit na úhrady léčby ze strany VZP. V pojišťovně kvůli tomu tehdy proběhla vnitřní prověrka, zásadní pochybení ovšem neodhalila.

Správní rada VZP má 30 členů. Deset z nich vybírá vláda na návrh ministra zdravotnictví. Prymula navrhl výměnu některých členů. Podle něj o tom kabinet zatím nejednal, protože na obměně není „všeobecný souhlas, primárně premiéra“.

Prymula v neděli také uvedl, že navrhoval výměnu „osob, které byly spjaty s předchozím vedením a v podstatě s panem náměstkem“.

Článek pokračuje rozhovorem s šéfem VZP Zdeňkem Kabátkem:

Sledoval jste víkendové dění ohledně noční schůzky, které se měl podle České televize účastnit i náměstek David Šmehlík?

Mám informace pouze z médií. Jak je asi všeobecně známo, pan náměstek tu schůzku vyloučil. A já nemám v tuto chvíli důvod mu nevěřit. Takže to teď dál řešit nehodlám.

Nebudete tudíž od pana náměstka Šmehlíka chtít slyšet vysvětlení osobně?

Pan náměstek se vyjádřil zcela jasně a srozumitelně. Já svým podřízeným primárně věřím. Nevidím důvod, proč by lhal. Nemám proto důvod o tom pochybovat. Pokud by se ukázalo, že je to jinak, tak je to k diskuzi, ale já tomu věřím.

Máte informaci, že by pan náměstek Šmehlík s panem Faltýnkem potkal za podobných okolností někdy dříve?

Ne.

Rio Restaurant na Vyšehradě | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vzhledem k tomu, že pan náměstek účast na nočním jednání v restauraci na pražském Vyšehradě odmítl, nemohlo jít o účelově vypuštěnou informaci před volbou šéfa VZP?

To je všechno spekulace. Nejsem člověk, který se zabývá tím, o čem se spekuluje v médiích. Já jsem tu od toho, abych řídil pojišťovnu a aby fungovala. To je můj primární cíl. Skutečně jsem dalek toho, aby bral vážně věci, které proběhly médii.

Cítil jste v posledních týdnech kolem vaší opětovné kandidatury na post ředitele VZP nějaké tlaky? Máte pocit, že máte ze strany pana premiéra podporu? Odrazoval vás někdo od toho, abyste se o funkci ředitele VZP znovu ucházel?

Já jsem o kandidatuře nemluvil. Těch posledních pár měsíců je o něčem úplně jiném. Snažili jsme se zajistit stabilitu zdravotnictví, spolupracovali jsme se všemi kolegy stejně intenzivně, počínaje kolegy z právního, kolegy z úhrad – to je pan náměstek Šmehlík, z úseku služeb klientů, kde jsme museli vytvořit vstřícné prostředí pro naše klienty. Tudíž to těžiště zájmů bylo někde jinde. Já jsem se o tom s nikým nebavil, s nikým jsem to nediskutoval. Respektuji volbu orgánů společnosti, protože ty jsou kompetentní k volbě ředitele.

Skutečně tedy necítíte, že by vládní hnutí ANO upřednostňovalo jako favorita na post ředitele VZP místo vás jiného kandidáta?

Vůbec takto nepřemýšlím. Máme tu správní radu, která já jsem povinen reportovat a která má zákonem dané kompetence. Nic dalšího neřeším.