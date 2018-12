VZP zaplatí za nájem v Ostravě skoro čtvrt miliardy, až o sto milionů více, než je aktuální tržní cena

Necelou čtvrt miliardu korun zaplatí Všeobecná zdravotní pojišťovna během patnáctiletého podnájmu za prostory pro sídlo své ostravské regionální pobočky. Podle zjištění Radiožurnálu je to až o 100 miliónů více, než je aktuální tržní cena ve slezské metropoli. Smlouva je navíc téměř nevypověditelná. Praha 6:00 4. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nové sídlo Všeobecné zdravotní pojišťovny v budově Bati na Masarykově náměstí v centru Ostravy | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas

Do nového sídla v budově Bati na Masarykově náměstí v centru Ostravy se pojišťovna před třemi a půl lety přestěhovala z budovy, kterou dodnes vlastní o necelých 100 metrů vedle.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 VZP platí za nájem v Ostravě desítky milionů navíc. Více si poslechněte v reportáži Jakuba Troníčka

„Ta záležitost byla několikrát kontrolovaná a nevím o tom, že by se tam zjistily nějaké nedostatky,“ říká k tomu ředitel ostravské pobočky Aleš Zbožínek, který příslušnou smlouvu v roce 2014 podepsal. Radiožurnál dokument získal podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna podle něj platí měsíčně 280 korun na metr čtvereční.

Tržní ceny v Ostravě jsou ale mnohem nižší, potvrzuje například místní realitní makléř Martin Klaga. „Pohybuje se to mezi 60 až 120 korunami za metr. Je to velký rozptyl, ale v Ostravě je velký přebytek takových prostor,“ vysvětluje.

Smlouva téměř nevypověditelná

VZP přitom uzavřela kontrakt rovnou na 15 let. A to tak, že za standardních podmínek je smlouva jen stěží vypověditelná. Ze strany pojišťovny by to bylo bez souhlasu druhé strany možné jen v případě, že by zkrachovala nebo by přestala podnikat ve svém oboru, případně že by druhá strana hrubě porušovala smluvní podmínky.

Příplatek na ultrazvuk a mamograf. VZP od září přidá ženám na preventivní vyšetření rakoviny prsu Číst článek

Dalším možným důvodem pro výpověď by pak byla například situace, kdy by VZP z organizačních důvodů svou ostravskou pobočku zrušila. V takovém případě by za sebe ale musela do budovy sehnat za stejných podmínek náhradu.

Pojišťovna si přitom na Masarykově náměstí pronajala přes 4600 metrů čtverečních kancelářských a obchodních prostor. Za celých patnáct let smluveného nájmu má tak zaplatit z veřejných peněz dohromady zhruba 230 miliónů korun.

Na detailní otázky Radiožurnálu ale šéf ostravské pobočky neodpověděl. Prý je k tomu oprávněné pouze centrální tiskové oddělení pojišťovny. „Fakt s tím nemám žádný osobní problém, nicméně v pojišťovně jsou nastaveny pravidla, my proto odkazujeme na tiskové oddělení,“ odmítl rozhovor Zbožínek.

VZP: Vysvětlení by nám ani klientům nic nepřineslo

Proč bylo nutné opouštět vlastní budovu a domlouvat dlouhodobý nájem jinde, případně jak byla cena za tento nájem stanovena, ale nevysvětlil ani mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Původní budova VZP v Ostravě, která pojišťovně patří | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas

„Nedomnívám se, že by pro pojišťovnu a její klienty bylo přínosné celou věc komentovat nad rámec již poskytnutých informací,“ napsal v e-mailu mluvčí s odkazem na smlouvu poskytnutou podle zákona.

Z peněz klientů jde přitom v tomto případě zbytečně až 100 miliónů korun. Právě to je rozdíl mezi cenou pojišťovny a tržním nájmem, se kterým ostatně ještě nedávno sama VZP operovala.

„Cena obvyklého nájmu podle znaleckého posudku pro kancelářské plochy je 1 800 Kč na metr čtvereční za rok,“ uváděla pojišťovna v roce 2016 při neúspěšném pokusu o prodej nebo pronájem své původní budovy na Sokolské třídě.

V přepočtu to vychází na 150 korun na metr měsíčně, tedy téměř o polovinu méně, než VZP v současné době reálně platí.

Peníze jdou na účet zprostředkovatelské firmy

Důvod takto vysoké ceny podle všeho spočívá i v tom, že pojišťovna není v novém sídle v nájmu, ale v podnájmu. A peníze také místo majiteli objektu posílá prostředníkovi. Ten si tím má podle vlastníka budovy kompenzovat svou vlastní investici do tohoto objektu.

Pojišťovna VZP příští rok ukončí smlouvy s firmami napojenými na podnikatelé Janouška a Horáčka Číst článek

„My jsme tu budovu tehdy měli ve špatném stavu a ta společnost do ní výrazně zainvestovala. To je ten důvod,“ vysvětluje zapojení mezičlánku Viktor Šimeček - jednatel vlastníka budovy, tedy developerské společnosti skupiny Baťa s názvem Heritage Real Estate.

Na jejích vlastních stránkách se přitom uvádí, že budova ze třicátých let byla naposledy rekonstruovaná v roce 2013, tedy zhruba rok předtím, než se tam rozhodla nastěhovat VZP.

A Šimeček v této souvislosti uvedl, že prostředník do hry vstoupil ve stejné době jako VZP: „Ten nájem odpovídá nájmu VZP, ty doby se přibližně shodují.“

Hüner čeká na rozhodnutí Babiše, Němcová odmítá spekulace o odchodu do vedení VZP Číst článek

Jaký nájem prostřednické firmě developer účtuje, nicméně Šimeček prozradit s odkazem na obchodní tajemství odmítl.

Zmíněným prostředníkem je akciová společnost RD Hošťálkovice místního podnikatele v realitách Dietera Körnera. Toho se Radiožurnál snažil opakovaně kontaktovat v ostravském sídle jeho firem, podle jeho bratra je ale v současné době v nemocnici. Otázky k lukrativní smlouvě tak Radiožurnál zaslal Körnerovi e-mailem, na něj ale nereagoval.

Původní budova VZP zůstává z větší části prázdná. Podle interních dokumentů, které má Radiožurnál k dispozici, počítá pojišťovna s tím, že objekt zrekonstruuje a nastěhuje do něj část zaměstnanců zpátky. Desítky miliónů za podnájem u Bati ale bude VZP muset podle všeho platit dál.

Nové sídla VZP v budově Bati na Masarykově náměstí v centru Ostravy | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas