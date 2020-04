Šestinásobná účast na přednáškách. O online výuku historika z ÚSTRu Pinkase je nyní velký zájem

Za normálních okolností měl historik Jaroslav Pinkas přednášku pro 30 lidí. Jen co přešel kvůli epidemii nového koronaviru na online výuku, narostl mu počet posluchačů šestinásobně. A mohl přitom zůstat na své chalupě na Vysočině. Jaroslav Pinkas pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů a pro učitele dějepisu vede seminář o tom, jak využít filmy ve výuce soudobých dějin. Vysočina 7:00 4. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Historik Jaroslav Pinkas | Foto: Kateřina Šulcová | Zdroj: ČTK

Online webinář pro učitele připravil Ústav pro studium totalitních režimů podruhé, poprvé ale přišla řada na Jaroslava Pinkase. A začátky nebývají snadné.

„Upřímně jsem si to moc neužil, protože je to opravdu distanční. Takže se člověk vlastně soustředí na tu prezentaci a nemá před sebou ty diváky. V tomhle ohledu to bylo trochu nekomfortní. Měl jsem k dispozici dva kolegy, kteří mi přepisovali otázky z chatu do dokumentu, abych na ně mohl následně odpovídat,“ popisuje Pinkas.

Práce, která za to stojí

Na videu je vidět historika Pinkase, jak sedí na své chalupě obklopen knihami a šedesátiminutový webinář prokládá ukázkami filmů. Vyžaduje to větší přípravu, ale stojí to za to.

„Ono to má i své výhody, měli jsme 140 sledujících, což je na běžném semináři naprosto nepředstavitelné. Tou distanční formou najednou paradoxně oslovíme daleko víc lidí,“ komentuje účast na online seminářích historik.

Webinář je určený pro učitele dějepisu, ale přihlásit se může každý a sledovat ho online nebo ze záznamu. Další webinář pro učitele dějepisu vysílá Ústav pro studium totalitních režimů ve středu 8. dubna od deseti hodin a detaily jsou na webu ústavu.