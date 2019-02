V lékárnách chybí antidepresivum Wellbutrin, důvodem je útlum výroby

„Výrobce ukončil dodávky léku z důvodu útlumu výroby. To je skutečnost, kterou bohužel ani Státní ústav pro kontrolu léčiv neovlivní. Jedná se o čistě obchodní rozhodnutí výrobce,“ potvrdila Deníku výpadek mluvčí lékového ústavu Barbora Peterová.

Mezi pacienty je Wellbutrin velmi oblíbený i z toho důvodu, že nepotlačuje sexuální touhu a nepřibírá se po něm na váze. Jako náhradu mohli lidé použít stejně účinný lék - Elontril.

Jenže ani ten není podle listu v lékárnách dostupný. A to kvůli nedostatečné výrobní kapacitě. Elontril by měl být znovu dostupný až v březnu, píše Deník.

Státní ústav pro kontrolu léčiv proto teď jedná o dovozu náhradního medikamentu ze zahraničí. Mělo by jít ale asi jen o 5500 balení. To je sotva sedmina potřebného množství. Ústav proto doporučuje, aby lékaři převedli pacienty na jinou léčbu, pokud je to možné.

Chyběl i digoxin

V posledních měsících se s výpadkem léků potýkají české lékárny poměrně často. Naposledy chyběl přípravek s vitaminem D pro novorozence Vigantol nebo lék na srdeční selhání digoxin.

Výrobce tohoto léku pak musel do Česka dovézt mimořádně 16 200 balení ze Slovenska. Výroba přerušená kvůli chybějící účinné látce byla obnovená v polovině ledna. V lékárnách je tak znovu dostupný, po výpadku výroby digoxinu se lékárny předzásobily.

Ministerstvo zdravotnictví nyní začalo sepisovat novelu, která má nedostupnost léků omezit, upozorňuje Deník.

Ministerstvo: Výpadkům nelze zabránit

Podle ministerstva nicméně nelze takovým výpadkům zcela zabránit. Příčiny výpadku ve výrobě mohou být podle náměstka různé, od technických problémů, přesunu výroby do jiného závodu, problémy s dodávkami surovin až po finanční nevýhodnost.

„Když si firma vyhodnotí, že pro ni není dostatečně obchodně zajímavé ho vyrábět, nemá žádný stát páku, jak ji k tomu donutit,“ uvedl před časem náměstek ministra zdravotnictví Filip Vrubel.

Držet zásoby nenahraditelných léků jako v případě antivirotik nebo protijedů pak podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) není možné, protože těchto léků je velké množství a mají jen omezenou dobu použitelnosti.