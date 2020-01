Nový zákon i nezávislý úřad. Ministerstvo spravedlnosti chce chránit oznamovatele korupce

Zranění i blízcí příbuzní. ‚Poškozených je po střelbě v Ostravě přes 40,‘ vyčíslil státní zástupce

Pokud by střelec zůstal naživu, za útok v čekárně nemocnice by mu hrozil výjimečný trest. V pátek to bude měsíc, co k tragédii došlo.