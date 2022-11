Vláda podpořila zákon o ochraně whistleblowerů. Podle Bartoše je horší než od minulého kabinetu

Vláda schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů protiprávní činnosti. Po jednání kabinetu to oznámil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Navzdory kritikům, mezi něž patřili i koaliční Piráti, nemá zákon platit pro přestupky ani anonymní oznámení. Podle Blažka to neznamená, že by se zaměstnavatelé anonymními oznámeními neměli zabývat. Jde podle něj o návrh, který má šanci projít ve sněmovně i Senátu. Nevyloučil možné budoucí novelizace.

