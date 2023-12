OVĚŘOVNA: Úmluva s WHO se promlčí, tvrdí hoax. Schválit ji musí vláda, vyvrací fámu ministerstvo

O tajné pandemické dohodě mezi Evropskou unií a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) kolovaly příspěvky na sociálních sítích i v řetězových emailech už v srpnu. Dohoda má zajistit řadu nových pravomocí, od vyhlašování pandemie až po povinné očkování po celém světě. „EU státy mají do konce tohoto měsíce odeslat své námitky. Jestli tak neučiní, bude to bráno jako plný souhlas s touto ďábelskou agendou,“ píše se na jednom z dezinformačních webů.

Ověřovna! Praha 5:00 3. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít