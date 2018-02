Přehled tisku: senioři tvořící Wikipedii, obliba plechovkového piva a odměny poradců ministerstva financí

V pátečním tisku se dočtete o tom, že Česko začne vyhlašovat stupně ohrožení suchem, podobně jako je tomu u povodní, píšou to Lidové noviny. Regionální deník si všímá, že si Češi oblíbili pivo v plechovce a Právo upozorňuje, že přibývá seniorů, kteří píšou online encyklopedii Wikipedie. Více se dozvíte v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:35 16. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senioři píší Wikipedii a učí se pracovat se zdroji, píše deník Právo. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

E15

Ministerstvo financí loni vyplatilo na odměnách externím poradcům a advokátům pětkrát více než v roce 2016. Píše o tom deník E15. Většinu peněz dostaly podle resortu advokátní kanceláře za rady s vedením solárních arbitráží. Za zastoupení ve sporech se solárními elektrárnami zaplatilo loni ministerstvo zhruba 130 z téměř 180 milionů korun. Investice se vyplatila, arbitrážní soud v Ženevě loni rozhodl v jednom případě ve prospěch České republiky a očekává se, že i spory s ostatními elektrárnami dopadnou podobně.

Lidové noviny

Stát začne vyhlašovat stupně ohrožení suchem, podobně jako je tomu u povodní. Podle Lidových novin už vláda připravuje zákon, který novinku zavede. Na jeho základě by stát například omezoval čerpání vody z řek, potoků nebo nádrží. Ministerstvo životního prostředí počítá se dvěma stupni vyhlašovaných stavů - bdělostí pro mírné sucho a pohotovostí pro sucho silné až mimořádné. Míru ohrožení by určoval Český hydrometeorologický ústav. Hlavním ukazatelem bude průtok v hlavních řekách a jeho pokles pod dlouhodobou normu.

Regionální deník

Češi si oblíbili pivo v plechovce, dočtete se v Regionálním deníku. Zatímco v roce 2016 plechovky tvořily necelých šest procent spotřeby piva v Česku, loni už to byla skoro desetina. Lidé pijí víc plechovkového piva na úkor točeného i lahvového. Pivovary investovaly do nových stáčecích linek na plechovky a zvýšily kapacitu. Třeba největší tuzemský producent, Plzeňský Prazdroj, loni utratil za novou linku 340 milionů korun. Více než sto milionů korun investovaly pivovar Svijany, pivovary Lobkowicz a velkou investici letos plánuje i Budějovický Budvar.

Hospodářské noviny

Čeští vědci přišli na to, jak ovládat molekulu, píšou o tom Hospodářské noviny. Tvarují ji pomocí elektřiny. Novinka umožní vytvářet miniaturní technologie, jako je třeba molekulární motor. Objev půjde využít i ve zdravotnictví. Tvarováním molekul můžou vědci vytvořit takzvaná nanoautíčka, která budou putovat lidským tělem a doručí léčivou látku přesně na místo, kde je potřeba ji aplikovat.

Mladá fronta DNES

Královéhradecký soud se postavil za stromovou alej podél silnice u Chrudimi. Jak píše Mladá Fronta DNES, může jít o zlomové rozhodnutí. Doteď totiž soudy většinou rozhodovaly ve prospěch řidičů aut a aleje kvůli bezpečnosti zakazovaly. Výsadbu stromořadí nařídil úředník zabývající se ochranou přírody. Ukázalo se, že má jeho slovo v tomto případě větší váhu než jeho kolegy, který má na starosti dopravu. Soud neuznal argument, že vysazené stromy tvoří pevnou překážku, která se může podle zákona o pozemních komunikacích umístit jen se souhlasem policie. Silničáři si chtějí ještě počkat na zdůvodnění rozsudku.

Právo

Přibývá seniorů, kteří píšou online encyklopedii Wikipedie. To je téma pátečního deníku Právo. Většinou se zabývají tématy a oblastmi, ve kterých pracovali a dobře je znají. Oblíbené jsou také biografie. Jak tvořit na Wikipedii už pět let seniorům radí speciální kurz. Pod vedením lektorů se učí, jak vytvářet, doplňovat a opravovat texty v online encyklopedii. Kurz absolvovalo už asi 320 seniorů. Školení už se z Prahy rozšířilo do Olomouce, Liberce nebo Brna. Senioři se učí například pracovat se zdroji, protože bez nich nemůže na Wikipedii vzniknout žádný článek.