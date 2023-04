Třetím Pavlovým kandidátem na ústavního soudce je právník Wintr, doplní Zemanovou a Baxu

Dalším možným kandidátem na ústavního soudce je Jan Wintr, profesor z katedry teorie práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Po dnešní schůzce s prezidentem Petrem Pavlem to potvrdil České televizi. Prezident už Senátu navrhl za ústavní soudce dva jiné právníky - bývalou šéfku Soudcovské unie Danielu Zemanovou a někdejšího předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu. Praha 16:28 13. 4. 2023 (Aktualizováno: 16:53 13. 4. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Právník Jan Wintr | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kandidáty nyní Pavel hledá tři, protože 3. května vyprší mandát třem stávajícím soudcům.

„Prošel jsem před několika dny slyšením u výběrové komise. Včera mi oznámili, že jsem jeden ze zvažovaných kandidátů a byl jsem pozván na schůzku s prezidentem republiky,“ uvedl pro Českou televizi Wintr.

„Byl to takový rozhovor, který trval asi 30-45 minut. Bavili jsme se o tom, co mohu tomu Ústavnímu soud přinést. Co jsou témata, která může soud případně řešit,“ dodal Wintr. Jeho nominaci musí ještě schválit Senát.

44letý Wintr vystudoval vedle pražské právnické fakulty také historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2019 se stal tajemníkem Stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky, je také členem Legislativní rady vlády.

Pavel ve středu avizoval, že chce jméno třetího kandidáta oznámit ještě ve čtvrtek dopoledne předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS). Šéf horní parlamentní komory ale na dotaz ČTK po poledni sdělil, že ho prezident zatím nekontaktoval.

Mandáty končí

U Ústavního soudu letos končí mandát sedmi soudcům, z toho nejdříve Miladě Tomkové, Jaroslavu Fenykovi a Janu Filipovi. Pavel slíbil předložit Senátu jména prvních kandidátů co nejdříve, aby je horní komora stihla projednat na schůzi 10. května.

Se Zemanovou a Baxou jednal Pavel minulý týden, doporučil mu je jeho konzultační panel. Žádost o souhlas s jejich jmenováním odeslal Pavel Senátu ve středu. Očekává se, že horní parlamentní komora oba adepty schválí.

K výběru Baxy a Zemanové Pavel uvedl, že zvolil osobnosti s nezpochybnitelnou zkušeností, protože výběr prvních kandidátů na soudce Ústavního soudu je časově naléhavý.

V dopise Vystrčilovi napsal, že oba vybraní právníci jsou významnými a všeobecně uznávanými autoritami jak v justici, tak i ze strany veřejnosti. Jejich jmenování podle něj bude nesporným přínosem pro kvalifikované rozhodování Ústavního soudu.

Třiašedesátiletý Baxa soudí u Nejvyššího správního soudu, jedenapadesátiletá Zemanová aktuálně působí jako místopředsedkyně ústeckého krajského soudu pro pobočku v Liberci, předtím pracovala u pražského městského soudu a ještě dříve stejně jako Baxa u Nejvyššího správního soudu.

O Baxovi se spekuluje jako o možném adeptovi na předsedu Ústavního soudu. Místo po Pavlu Rychetském se uvolní v srpnu. Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem Senátu na deset let.