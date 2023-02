‚Kurýr není ovce.‘ Řidiči finské firmy pro rozvoz jídla Wolt protestují kvůli snižování odměn

Stor kampgejst og opbakning til de strejkende Wolt-bude i Kbh. De strejker i protest mod lønnedgang. #Wolt havde udsendt advarsel mod at møde op til alle deres ansatte bude. Men Wolt-budene trodsede skræmmenkampagnen for at krævede ordnede vilkår. Stærkt! #dkpol #arbejde #eudk pic.twitter.com/snnJs3z2cU