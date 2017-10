Youtuber Kovy: Panuje u nás přehnaná hysterie. Politické strany se chytají na populistickou vlnu

Účast mezi takzvanými prvovoliči bývá v Česku tradičně nízká. Výsledek nadcházejících parlamentních voleb může ovlivnit i to, kolik mladých lidí k nim přijde. Proč se mladá generace o politiku nezajímá? Je mezi současnými politiky někdo, kdo mladé voliče dokáže oslovit? A co chce dnešní generace teenagerů od politiků slyšet? Na dotazy Radiožurnálu odpovídal jeden z nejznámějších českých youtuberů Karel Kovář alias Kovy. ROZHOVOR Praha/Plzeň 22:45 3. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jaké vaše video bylo zatím nejúspěšnější?

V mé tvorbě většinou největší úspěch slaví hudební parodie, když vezmu nějakou písničku a „přezpívám“ ji. Nejúspěšnější byla teď parodie na všudypřítomný letní hit Despacito. To mělo kolem pěti milionů zhlédnutí.

Jak úspěšná jsou tato videa v porovnání s videi, které točíte o politice?

Samozřejmě méně. Ale musím podotknout, že písničky jsou většinou extrémy, co se počtu zhlédnutí týče. Když dělám klasické formáty, kde většinou probírám nějaké téma, tak jsou kupodivu ta zhlédnutí srovnatelná, ať už mluvím třeba o sociálních sítích nebo politice.

Takže to vaše fanoušky docela baví?

Dá se říct, že ano. Myslím si, že politika není nudné téma, když není nudně podaná. Každé téma může být zajímavě podané, i to nejnudnější se dá dobře odprezentovat.

Proč jste se rozhodl o politice točit? Kdy jste udělal své první video, které se týkalo politiky?

To je, myslím si, už rok a půl zpátky, ne-li déle. Tenkrát byl ten impulz, že spousta prvovoličů na Slovensku vhodilo svůj hlas Marianu Kotlebovi a jeho straně, která svými myšlenkami i programem byla až dost děsivá. Takže jsem si řekl, že prvovoliči na Slovensku jsou lidé, kteří na moje videa koukají také. Cítil jsem jakousi povinnost, říct, jak to cítím a že by si lidé měli dávat více pozor na takové věci.

Tušíte, jaké jsou preference vašich diváků, vašich fanoušků?

Poslední video s volební tématikou, které jsem dělal, bylo vyloženě motivační. Bylo stylem: Běžte k volbám, běžte volit – jedno koho, ale běžte k volbám a vyjádřete svůj názor. Co jsem pročítal komentáře, tak je to skutečně rozmanité. Myslím si, že se mladá generace nebude tolik odlišovat od té starší.

Myslím, že největší odlišnosti budou v preferencích komunistické straně a Pirátů, když porovnáme třeba skupinu důchodců a studentů, prvovoličů.

Máte pocit, že je vaše generace náchylnější na hlasy populistů, populistických stran? To je příklad Mariana Kotleby, ale i Tomia Okamury (SPD), který je populární mezi českými mladými voliči.

Myslím, že u nás není ten rozdíl tak propastný. Když se podíváte na facebookovou stránku třeba právě Tomia Okamury, tak tam najdete jak padesátníky, tak čtyřicátníky, tak mladé. Ten zásah populistů je napříč generacemi. Je zajímavé sledovat, jak lidé volí podle vzdělání. Co se týče populismu, tak tam je to nejvíce vypovídající – mně přijde.

Jaké máte reakce v diskuzích na vaše politická videa?

Tahle videa jsou vždy kontroverzní. Když jsem mluvil o Marianu Kotlebovi, tak ze Slovenska přišlo hodně negativních reakcí. Jednou jsem také probíral kapelu Ortel a předávání cen Slavík, to bylo také docela zajímavé.

Po těchto videích přijde spousta pobouřených a souhlasných reakcí, někteří lidé odchází. Na druhou stranu si říkám, že na kanálu nechci mít diváky, kteří se nejsou schopni přenést přes to, že má někdo jiný trochu odlišný názor a nechtějí o něm diskutovat.

Vy jste mezi českými youtubery asi výjimka, když se věnujete politice, je to tak?

Díkybohu jsem teď zaregistroval více lidí, že o tom mluví. Což je, myslím, dobře. A teď před volbami se ukáže, jestli youtubeři dokážou motivovat mladé i k tomu, aby se zajímali o veřejné dění a přišli vyjádřit svůj názor.

Dokážete odhadnout, jak je vaše publikum složené? Kolik lidí je tam nad 18 let a kolik pod tuto věkovou hranici?

Je to velmi těžké určovat, ale troufnu si říct, že lidí nad osmnáct mám velmi mnoho. Je to jednoduché, protože na youtubové festivaly a v komentářích se vyjadřují ti nejmladší diváci. Pak to vypadá, že na Youtube koukají jen ti nejmladší. Ale pak je tu obrovská skupina těch, kteří jsou v mém věku nebo o trošku starší či mladší. Často slyším i reakce od rodičů. A ti jsou právě tou tišší skupinou, která se tolik nevyjadřuje v komentářích. Spíše sledují zpovzdálí a není je vidět a slyšet.

Jak moc se podle vás mladá generace zajímá o politiku? V jednom ze svých videí jste říkal, že toto číslo není příliš velké, že je výrazně nižší než v řadě západních zemí.

V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie jsme na tom skutečně velmi špatně. Těžko říct, co je ten důvod. Já jsem v tom videu uváděl srovnání s Německem, u nás tam bylo, podle OECD, 57 procent voličů-mladých lidí, kteří se nezajímají o politiku, v Německu je to pouze 7 procent.

Hledat, kde se stala chyba je hrozně složité. Možná politici zaspali dobu a zaspali i v komunikaci s tou nejmladší generací. To se mění až v posledních letech, ale když si vzpomenu na minulé volby, tam skutečně nebylo nic, co by mladou generaci oslovilo.

Souvisí to i s tím, že mladí se nezajímají o politiku a ti politici nic mladým neslibují. Ten program pak nezaměřují na mladé, ale na důchodce, kteří k těm volbám pravidelně chodí. A politici vědí, že když jim (důchodcům – pozn. redakce) něco slíbí, tak hlasy od nich dostanou. Tohle je začarovaný kruh, snad se z něj brzy dostaneme.

Která ze současných stran nebo politiků dokáže nejlépe oslovit vaši generaci?

Velmi dobrou práci teď podle mě předvádějí Piráti, za TOP09 je to Dominik Feri klasicky na facebooku, nedělá špatnou práci. Myslím, že tam nejde přímo říct konkrétní stranu. Některé se na mladé zaměřují více, jiné méně. Důležité ale je, a to myslím příliš politiků neumí, je nějaká lidskost a uvěřitelnost. Přitom spousta politiků má dlouhé a neobsažné proslovy, na které skoro nikdo nevydrží koukat. Podstata zkratky bez vynechání podstatného je důležitá a řada politiků ji neumí.

Jde do jisté míry o jazyk a být zábavný?

Přesně tak. Jde o schopnost mluvit o nějakém, klidně závažném, tématu tak, aby ho ten volič dokázal nějak zpracovat. Jedna věc se dá říct v deseti minutách stejně, jako v jedné minutě.

Podle aktuálního žebříčku časopisu Forbes jste devátým nejvlivnějším Čechem na sociálních sítích. Chtěli s vámi spolupracovat nějaké politické strany?

Spíše teď přemýšlím, které strany nechtěly. Nabídek mi přišlo hodně, ale já je všechny odmítám.

A co po vás chtějí?

Jedna strana po mně chtěla, abych jí každý den natáčel nějaké vlogy s jejich kandidáty. Občas jsou to opravdu bizarní nabídky. Jelikož se nechci do politiky aktivněji nebo přímo zapojovat, chci zůstat v pozici, kdy můžu spíše motivovat ty lidi k volbám jít, aby se zajímali o nějaké dění. Nechystám se do politiky nijak vstoupit.

Politické strany do svých kampaní youtubery nezapojují. Proč si myslíte, že to tak je? Je to třeba tak, že je vaši vrstevníci odmítáte nebo, že na to nejsou připraveni?

Myslím, že je to v kombinaci. Zároveň jsem rád, že tu neprobíhá něco jako propaganda. Není určitě problém, když youtuber vyjádří svůj názor, koho volí, koho podporuje. Ale je jednoduše zneužitelné i to, že by ten youtuber mohl nějakým způsobem své fanoušky vést k té jedné straně. A nějakým způsobem s nimi manipulovat. Důležité je, aby každý youtuber cítil i zodpovědnost za to, jaký vliv má.

Je vaše publikum snadno manipulovatelné?

Věřím, že kdybych udělal video, kde bych si všechno vymyslel, ale dal bych tam nějaké falešné zdroje, jako to dělá mnoho v uvozovkách informačních webů, tak by mi to uvěřili. Někteří určitě. Samozřejmě ti kritičtější a starší a o něco vzdělanější by se ozvali, ale byla by tam i skupina těch, které by nenapadlo, proč bych to dělal. Proč, když už k ním mluvím čtyři nebo pět let. Proč bych jim lhal.

Nižší hranice pro volení – téma pro mladé voliče

Co by podle vás na druhou stranu mladé zajímalo? Co by je přitahovalo? Co by jejich pozornost k volebním stranám upoutalo?

Témata, která se mladých týkají. Když se ptám svých fanoušků, jaká témata je trápí, tak oni ani kolikrát neví, protože tu politiku nesledují. Ale, myslím, že jsou to témata vzdělávání, pak záleží na zaměření, jestli ti lidé jsou na reformy nebo na sociální zabezpečení.

Ale co zajímá vyloženě mladé lidi, tak to je hodně složité. Například zjednodušené vzdělávání, zjednodušení volebního procesu, digitalizace státní správy a spíše nějaké to držení se s pokrokem.

Co například snížení hranice volebního práva z 18 let na 16?

To je velká otázka. Muselo by se o tom mluvit. Pokud se o politiku nezajímají ani lidé od osmnácti, tak těžko říct, jak to vypadá ve věku kolem šestnácti. Ale nevěřím v tohle generalizování věkem. Někteří lidé ve čtrnácti mají větší přehled o politice než lidé ve čtyřiceti. Pokud někdo studuje gymnázium, tak se k němu ta témata dostanou. Strany se musí podívat i do zahraničí, jak to tam funguje, a pak to řešit. Věřím, že to může být zajímavé téma pro prvovoliče.

Je podle vás užitečný projekt Studentské volby, který pořádá organizace Člověk v tísni, což jsou v podstatě volby nanečisto pro studenty středních škol?

Samozřejmě. Myslím, že hodně studentů to bere na lehkou váhu, nebo si z toho dělá legraci, kdy tam často vidíme vysoká čísla u Komunistické strany Čech a Moravy, což je většinou z recese, což vím z vlastní zkušenosti.

Ale myslím, že je to důležité pro to, aby si lidé řekli: Má to cenu, má cenu přijít k volbám. Je i důležité, jak se studenty komunikovat, proč ty studentské volby probíhají. A udělat trochu víc než jenom ty volby. Aby jim učitelé v hodinách řekli, co je přesně důležité, kde hledat informace a podobně. Myslím, že nejvyšší role je vždy u učitele.

Vy jste nedávno dělal rozhovor se šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Je nějaký český politik, se kterým byste si chtěl udělat rozhovor?

Upřímně řečeno, v této politické situaci ne. Pro mě byl Juncker zajímavý tím, že je vysoce postaveným politikem ve struktuře Evropské unie. A byl to jeden z lidí, který může reálně ovlivnit to, co se děje na evropské úrovni.

Není téma Evropské unie jedno z nejnudnější v politice?

Pro mě osobně bylo vždycky nejnudnější se učit o Evropské unii a učit se nazpaměť všechny instituce a historii. Pak přichází ta zkratkovitost, že média napíší „Brusel nám zakázal tohle…“ Mnoho lidí pak zasáhnou hlavně ta negativa.

Přiznám se, že když jsem dělal rozhovor s Junckerem a dostal jsem odpověď na první otázku, tak jsem se tomu ani moc nedivil. Je to prostě evropský politik a v mnohém je, myslím, velmi odtržený od reality.

Posloucháte české předvolební debaty?

Viděl jsem asi deset minut politického spektra. To na mně zanechalo trvalé psychické následky, takže si počkám na nějakou debatu lídrů. Snažím se nezávisle sledovat, co politici mají v programech. Všude doporučuji volební kalkulačku a především inventuru hlasování, kde si člověk může porovnat, jak reálně poslanci poslední čtyři roky hlasovali. Tam už to není v úrovni slibů, ale činů. Nemám nervy na ty debaty koukat.

Jsou nějaké otázky nebo témata, která vám chybí? Myslím v debatách, ale i v mediálním prostoru.

Mělo by se trochu zmínit to, že u nás panuje hysterie, v mnohých tématech až přehnaná. Opravdu je těžké vybrat nějaké téma, které je nepokryté.

Myslím, že mnoho stran, i tradičních, se teď chytá na takovou populistickou vlnu nesplnitelných slibů a strašení. Mně vadí, když politické strany používají strach a samy ho podporují i ve své politické kampani. Což v dnešní době dělá až nepřiměřené množství politiků místo toho, aby nabízeli reálná řešení.

Vy jste ve videích kritizoval i nás novináře, že nejsme schopni podat některá politická témata tak, aby to zajímalo mladou generaci. Je například v Americe cesta informací k mladým lidem stravitelnější?

V Americe je to teď zajímavé. Spousta mladých lidí se tam vykašlala na prezidentské volby, protože si mysleli, že Donald Trump nemůže vyhrát volby, a pak zjistili, že je vyhrál. Miluju ta videa, kde ti mladí zjišťují výsledky voleb. A novináři sedí ve studiu a diví se, jak je to možné, jak se to mohlo stát… V tu chvíli hodně lidem docvaklo, že je nutné jít k volbám a ten hlas tam vhodit.

V Americe teď například současné dění pokrývají moderátoři talkshow než klasická média CNN, NBC, Fox News a podobně. Média už jsou tak zděšená z napadení, ať už ze strany amerického prezidenta nebo politiků, z toho, že jsou zaujatá, že úplně ztratila veškerý názor. Všechno podávají tak nějak zvláštně. Myslím, že je lepší lehce provokovat, mít názor a dokázat reálně říct, proč ten názor ten člověk má. CNN v mnohých případech přiznala, že Trumpovi pomohla vyhrát volby, protože vysílala celé jeho projevy a Donald Trump měl desítky či stovky hodin v amerických televizích volného času, protože o něm stále mluvili.

Která média to z vašeho pohledu s mladou generací umí?

To byste se museli zeptat nějaké referenční skupiny.

Takže vybíráte spíše nahodile? Vybíráte, předpokládám, z relevantních zdrojů?

Pročítám zprávy zcela běžně, rád sleduju, co se děje. Sám za sebe můžu říct, že čtu Guardian a pak vidím ty samé články o dva dny později přeložené lámanou češtinou v českých médiích. Ale pak samozřejmě konzumuji stálé klasiky jako iDnes, iHNed, občas právě i z Českého rozhlasu váš web.

Budete před volbami někoho přímo podporovat?

Ne, ani před prezidentskými, ani před parlamentními. Nechystám se vyjádřit podporu jakékoliv straně nebo kandidátovi.