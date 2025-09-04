Youtuber vs. sekta AllatRa: soud nařídil stažení videa, které z něj dělá pedofila a vraha zvířat
Náboženské hnutí AllatRa vystupňovalo kampaň proti lidem, kteří upozorňují na jeho činnost. Například o youtuberovi Jakubu Jahlovi natočili video tvářící se jako investigativní dokument. Dotyčný podle něj při humanitární cestě v Tanzanii znásilňoval děti či vraždil psy. Skuteční účastníci cesty pro iROZHLAS.cz nařčení označili za „fantasmagorii“. Soud v předběžném opatření nařídil video stáhnout. Hnutí jej ale šíří na dalších kanálech.
„Řekl, že má nějaké léky, které dal na cestu. A ráno tam bylo 10 nebo 20 mrtvých psů. Tak nevím, co to bylo za léky,“ říká o českém youtuberovi jeden z respondentů ve videu z Tanzanie. Nařčení se stupňují od šíření satanské víry a praktikování nespecifikovaných „LGBTQ věcí“ až po systematické znásilňování dětí, od kterých si prý Čech nechal kálet do úst.
Ve sporu o 90 tisíc korun jsou zadané posudky za statisíce. Soud o blokaci ‚dezinfowebu‘ nekončí
Číst článek
Podle svědků Jahlova působení v Tanzanii, které server iROZHLAS.cz oslovil, jsou tvrzení sekty smyšlená.
Kratší verze má asi 25 minut, dlouhá verze reportážního „dokumentu“ má přes dvě hodiny. Místní v něm mluví anglicky, někteří pak tlumeně jiným jazykem, přes který zní anglický dabing, patrně svahilštinou. Čeští autoři videa a následovníci AllatRy Markéta Vacková a David Bail ve videu mluví češtinou, přes kterou rovněž zní anglický dabing.
Jakub Jahl, youtuber a student religionistiky na Univerzitě Karlově, sleduje činnost AllatRy od jara 2023. Webu iROZHLAS.cz popsal, že v listopadu toho roku s kamarádem na Slovensku vypátrali místo, kde bydlí takzvaní nebeští ptáčci – podle Jahla orgiastické jádro AllatRy a skupina polygamních partnerek Igora Danilova, vůdce hnutí.
Na místě později natáčela reportáž novinářka Seznam Zpráv Kristina Ciroková. Kauza loni vrcholila jejím trestním stíháním na Slovensku a rezignací slovenské státní zástupkyně, která novinářku vyšetřovala. Ukázalo se totiž, že prokurátorka Lucia Pavlaninová podporovala projekt Tvořivá společnost hnutí AllatRa.
- AllatRa je mladé náboženské hnutí s kořeny na Ukrajině, silně aktivní na Slovensku i v Česku. U nás především skrze projekt Tvořivá společnost. Na internetu šíří množství obsahu s často pseudovědeckým obsahem.
- AllatRa je často označována jako proruská kvůli postavě takzvaného Noma, která se vyskytuje v jedné ze základních knih hnutí. Nom má nezpochybnitelné rysy ruského prezidenta Vladimira Putina.
Ideologie hnutí podle religionisty Zdeňka Vojtíška nesměřuje přímo proti Západu, ale proti lidem, kteří jsou ovládáni tajemným spiknutím takzvaných archontů. Tucet archontů vede jeden velký archont a společně ovládají svět prostřednictvím mocných lidí, členů vlád, židovských bankéřů a bohatých rodin, přibližuje Vojtíšek konspirační teorii.
Právě Vacková a Bail jsou jedněmi z předních tváří Tvořivé společnosti, potažmo AllatRy v Česku. Videa o Jahlovi mají napříč platformami desítky tisíc zhlédnutí.
Jahl uvedl, že je ze situace „zoufalý“, jelikož mu chodí desítky až stovky zpráv v češtině i angličtině a ruštině, ve kterých mu lidé vyhrožují zabitím a mučením a nazývají ho „satanem“, „ďáblem“ nebo „pedofilem“.
Dobrovolnické cesty
Jahl podnikl mezi lety 2020 a 2022 pět dobrovolnických cest do tanzanského Moshi na východě Afriky.
Když se z nenávisti stane zábava. Influenceři vydělávají na ‚hejtu‘, téma manosféry v popkultuře chybí
Číst článek
„Pomáhal jsem tam na řadě projektů, a kromě první cesty jsem tam vždy jezdil s přáteli a partou dobrovolníků. Nikdy tam během našeho pobytu nepadlo jakékoliv obvinění z týrání nebo sexuálního zneužívání dětí,“ uvedl youtuber.
Nařčení jako nesmyslná označili dva dobrovolníci, kteří s Jahlem absolvovali cesty do Afriky. Redakce jejich jména zná, ale na jejich přání je nezveřejňuje.
„Byl jsem na misi v Tanzanii v roce 2021. Budovali jsme sirotčinec, učili děti anglicky. Byla to taková velice naivní dobrovolnická mise. Ta obvinění jsou naprosto smyšlená. Celou dobu jsme tam byli všichni tři pohromadě, takže pokud by se cokoliv stalo, tak bychom o tom museli jednoznačně vědět,“ popsal jeden z nich.
V podobném duchu se vyjádřil i druhý oslovený dobrovolník. S Jahlem v Tanzanii strávil dva měsíce a zná ho tři roky.
„Co se týče nějakého znásilnění a vraždy psa, to je čistá fantasmagorie. Sami jsme tam měli na starosti jednu fenu a jejích pět štěňat. O děti jsme se starali – vaření, oblékání, škola a hry,“ uvedl a pokračoval: „Osobně se do toho sporu vůbec nechci montovat. Nepotřebuju být očerňovaný na internetu nějakými náboženskými fanatiky.“
iROZHLAS.cz se skrz WhastApp spojil rovněž s ředitelkou sirotčince, kde Jahl a další dobrovolníci pracovali. Ta rázně odmítla, že by se v sirotčinci v Moshi děly věci, které respondenti ve videu AllatRy zmiňují.
Koubský: Bezpečnější sociální sítě mohou být atraktivní, dětské účty třeba budeme chtít všichni
Číst článek
„O těchhle nařčeních jsem poprvé slyšela až od Jakuba,“ napsala ředitelka s křestním jménem Stella. Popřela rovněž, že by se po Jahlovi v jejím sirotčinci ptala tanzanská policie.
‚Nezakládá se na pravdě‘
Obvodní soud pro Prahu 2 v červenci v předběžném opatření nařídil Davidu Bailovi, jednomu ze dvou protagonistů videa AllatRy, stáhnout ze svého facebooku a platformy Rumble. Podle soudu video narušovalo právo na ochranu osobnosti. AllatRa jej však mezitím rozšířila na dalších kanálech a nařčení proti Jahlovi se stala základem pro množství dalšího obsahu.
Jeden z následovníků Tvořivé společnosti Michal Woska adresoval otevřený dopis Univerzitě Karlově, kde Jahl studuje pedagogiku, a požaduje, aby se univerzita od Jahla distancovala a začala se věcí zabývat.
Mluvčí Univerzity Karlovy Jan Bumba potvrdil, že univerzitní ombudsmanka o dopise ví a komunikuje ohledně něj s krajským ředitelstvím policie. „Nemáme nástroje, jimiž bychom mohli ověřovat obsah videí nebo dalších sdělení, která se objevují,“ uvedl mluvčí.
Policie případ zatím neuzavřela, univerzitu už ale neformálně informovala, že „videomateriál (AllatRy) se nezakládá na pravdě“ a že případ bude s tímto závěrem s největší pravděpodobností brzy uzavřen.
Stoupenci: Zpočátku to byl pocit štěstí. Poté kolem nás postavil hrad a utěsnil okenice, říkají obžalované
Číst článek
„Kriminalisté se oznámením velmi intenzivně zabývali,“ potvrdila pro web iROZHLAS.cz mluvčí krajského ředitelství policie Eva Kropáčová. Dodala, že případ policie v nejbližší době odloží, jelikož „v dané věci nebyla naplněna skutková podstata trestného činu“.
Jahl na tvůrce videa podal žalobu i trestní oznámení. Trestním oznámením se zabývají policisté v Domažlicích. I pro ně je však podle Jahla obtížné vyvrátit nařčení, které AllatRa šíří. Mluvčí domažlické policie Barbora Šmaterová uvedla, že mezi českými úřady a Tanzanií neexistuje žádná úmluva o přeshraniční výměně informací.
„Kolegové z Oddělení obecné kriminality Domažlice šetřili možné spáchání přečinu pomluva… nebyly ale shledány důvody pro zahájení trestného řízení. Skutkovou podstatu tohoto trestného činu se objasnit nepodařilo,“ uvedla policie.
Antikult
Sám Jahl povahu nařčení jako pedofilie, vraždění zvířat či koprofilie (sexuální úchylka, se kterou má dotyčný zálibu ve výkalech – pozn. redakce) spojuje s širší vnitřní proměnou náboženského hnutí AllatRa.
Vybrala školné a studentům napsala, že výuka končí. Soukromá vysoká škola čelí trestnímu oznámení
Číst článek
„Už několik dní po zveřejnění reportáže Cirokové tvrdil Bail, že pomluva o orgiích v Allatře je stejná, jako kdyby o mně říkali, že jsem v Africe zneužíval děti,“ popsal youtuber Jahl.
AllatRa podle něj v letošním roce zahájila širší kampaň proti „antikultistům“, kteří jsou ovládání takzvanou Dvorkinovou sektou – údajnou sektou ruského aktivisty a badatele o sektách Alexandra Dvorkina.
„Univerzitní učitel psychologie z Itálie Luigi Corvaglio byl obviněn z jedení výkalů a nucení svých studentů do toho, aby jedli výkaly. AllatRa začala šířit jeho fotky a videa vytvořená umělou inteligencí s výkaly u úst. Zhruba ve stejnou dobu začali tvrdit, že ukrajinská novinářka Irina Kremenovská týrá a zabíjí psy. Pak jsem na řadu přišel já,“ říká Jahl.
Výpovědi Tanzanců
Bail pro iROZHLAS.cz řekl, že si „stojí za výpověďmi, které natáčel, a že jsou autentické“. „Nejsem ani soudce, ani vyšetřovatel,“ uvedl Bail, mimo jiné autor knihy Milionář, který našel cestu z matrixu, jež propaguje učení AllatRa.
Na dotaz, proč v youtubovém videu není více důkazů nad rámec výpovědí lidí specifikovaných pouze křestními jmény a lidí, kteří s Jahlem měli v minulosti spory, Bail odvětil, že „své vlastní šetření dělal pečlivě, jak nejlépe umí.“
„Žádný investigativní novinář není dobrý investigativní novinář, pokud na sobě nemá žádné žaloby,“ poznamenal Bail.
Prohlížet videa ano, mít účet ne. Austrálie do zákazu sociálních sítí dětem do 16 let zařadila i YouTube
Číst článek
Youtuber Jahl v reakci uvedl, že prohlášení Afričanů na kameru, které zcela odmítá, nevnímá jako zradu, ačkoliv s některými z respondentů v Tanzanii spolupracoval.
„Ti lidé tam řeknou cokoliv. I nám dobrovolníkům několikrát lhali. Třeba říkali, že potřebují kolo pro své dítě, a my později zjistili, že ho prodali. Ta chudoba a finanční stránka je asi první důvod,“ řekl Jahl a pokračoval:
„My v Evropě chápeme koncept právního státu a dopady toho, co říkáme. V Tanzanii nic takového není. Tam je riziko pouze tehdy, pokud pomluvíte vládce země. Ti lidé nechápou důsledky svých slov. Ne proto, že by byli hloupí, jde o nastavení sociálního systému.“