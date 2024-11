Z areálu ostravské huti začal odvoz nebezpečné odpadní vody plné kyanidů a dehtu

Ostravská huť Liberty začala postupně odvážet a částečně likvidovat jedovaté odpady a kaly z areálu firmy. Jsou tam až milióny litrů odpadních vod s vysokým obsahem kyanidů, fenolů, naftalenu a dehtu. Na celkovou sanaci po výrobě koksu zadlužená huť ale peníze nemá. Ostrava 14:47 8. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liberty Ostrava | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

V areálu odstavené koksovny jsou čtyři velké nádrže s objemem 10 miliónů litrů. I když jedovatých odpadních směsí přibývá pokaždé, když zaprší, kapacita je dostatečná, ujistil ředitel huti Pavel Šedivý. A pomáhají postupné odvozy odpadů odbornou firmou.

„Máme připraveno další jednání s odbornou firmou likvidace odpadů, kdy navrhují řešení, které by se dalo provádět přímo v areálu koksovny. Takže bychom nemuseli dělat transport. Je to hodně sledované, ale jsme schopni teď ty skladované vody likvidovat,“ uvedl Šedivý.

Průběžná likvidace stojí zadluženou huť jednotky miliónů korun měsíčně. Celková sanace, za kterou je huť odpovědná, by stála 90 miliónů, na to ale peníze nejsou. „To samozřejmě ještě nezahrnuje tu následnou sanaci, která by byla řádově dražší,“ potvrdil insolvenční správce Liberty Ostrava Šimon Peták. Bezprostřední ohrožení životního prostředí podle něj nehrozí.

Konečné řešení možných ekologických problémů je ale pořád v nedohlednu. „Pak je třeba okamžitě nastartovat druhou fázi a začít likvidovat ta potrubí, ze kterých to teče. Nebo tu technologii, na které dochází k té kontaminaci. K tomu tedy dosud nedošlo z důvodu situace, ve které se nacházíme,“ dodal ředitel huti.

Trestní oznámení

Kvůli možnému úniku jedovatých látek podal už v září před volbami trestní oznámení na huť moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO). Zveřejnil to až teď. Dobrou zprávou podle něj je, že se situace už řeší. „Věřím, že to dopadne dobře. Velmi pozorně to monitorujeme z úrovně krajského úřadu a zatím to ohrožení není bezprostřední,“ poznamenal hejtman.

Případné ekologické dopady sleduje také Česká inspekce životního prostředí. I ta ujistila, že záchytné prostory v huti jsou dostatečné.