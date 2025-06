Z bitcoinů prodalo ministerstvo polovinu. ‚Část dalších transakcí chci stornovat,‘ říká Decroix

Ze 468 bitcoinů, které odsouzený Tomáš Jiřikovský daroval ministerstvu spravedlnosti, úřad účinně dokončil převedení 235 bitcoinů na zájemce z řad kupců. Získaná půlmiliarda zůstane na rezervním účtu ministerstva po celou dobu souvisejícího trestního řízení, řekla v úterý novinářům ministryně Eva Decroix (ODS). Aktualizováno Praha 11:25 17. 6. 2025 (Aktualizováno: 11:56 17. 6. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zbývající část transakcí je podle ní nedokončená. Některé z nich hodlá ministerstvo stornovat, u dalších v hodnotě celkem 240 milionů korun zváží další postup. Ze strany kupců zatím úřad neeviduje snahu kryptoměnu vrátit, chtějí ale od státu doložit její čistý původ.

U první ze tří kategorií kupních smluv má už ministerstvo na účtu peníze a kupující mají bitcoiny. „Zde bude vedena diskuse o tom, jaké nároky eventuálně kupující mohou uplatnit z tzv. možného vadného plnění a případně jakým způsobem k tomu má ministerstvo přistoupit,“ uvedla Decroix. Tuto otázku podle ní vyřeší trestní řízení, které má odpovědět na to, zda dar bitcoinů mohl být legalizací výnosů z trestné činnosti.

Druhou kategorií jsou kupní smlouvy sice účinné, ale bez plně dokončených transakcí - stát má tedy na účtu jak bitcoiny, tak i kupní cenu. „Tuto otázku musíme právně posoudit, aby jakékoliv kroky, které stát podnikne, nemohly zapříčinit jakoukoliv eventuální náhradu škody ze strany kupujících - právě třeba vzhledem k možnému spornému původu bitcoinů,“ uvedla Decroix. Chce ale zároveň respektovat vlastnické právo kupujících.

„Ze strany kupujících je prozatím zájem o to, aby bitcoiny nabyli do vlastnictví. Současně ale z jejich strany zaznívá - státe, dolož původ těchto prostředků, že to jsou čisté bitcoiny,“ popsala.

Řešení, která jsou v tomto ohledu na stole, by bylo podle ministryně předčasné avizovat. Ministerstvo je v kontaktu s kupci a zahájilo už jednání s právní kanceláří, která zastupuje největšího kupujícího. Decroix dodala, že každý krok a záměr ohledně nakládání s bitcoiny řeší ministerstvo s olomouckým vrchním státním zastupitelstvím, jež dozoruje trestní řízení. S jednotlivými kroky plánuje předem seznamovat i vládu.

Poslední kategorií jsou pak „nedopodepsané“ smlouvy, které účinné ještě nejsou. Podle ministryně by bylo s ohledem na předběžnou opatrnost správné, aby je stát stornoval, transakce nedokončil a bitcoiny si ponechal.

Kvůli spornému daru ministerstvu spravedlnosti v kryptoměně v hodnotě zhruba miliardy korun rezignoval čtyři měsíce před sněmovními volbami předchůdce Decroix, její spolustraník Pavel Blažek. Dárce Jiřikovský byl dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Opoziční ANO nechalo kvůli aféře svolat úterní mimořádnou sněmovní schůzi k vyslovení nedůvěry vládě. Vzhledem k rozložení hlasů v dolní komoře je pravděpodobné, že vláda svržení odolá.