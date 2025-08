Z Kavkazu na Chodsko. V Chřebřanech chovají ruské koně, všechno musí schválit Moskva

Bez razítka z Lomonosovy univerzity se chovatelé koní na Domažlicku neobejdou. V uplynulých dvaceti letech vybudovali největší evropský chov plemene karačájevského koně mimo Rusko, na lukách se pase přes padesát zvířat, a kvůli zachování genetické linie podléhá rozmnožování schválení z Moskvy. Poslední přírůstek dva hřebce a dvě březí klisny získala farma v roce 2022, tedy už za ruské invaze na Ukrajinu. Reportáž Chřebřany 8:00 3. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vazba plemene na Moskvu dělá chov v Chřebřanech svým způsobem výjimečný | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas Radiožurnál

„Byli šlechtěni, aby přežili ve výškách nad dva tisíce metrů. Jsou skromní, nenároční, vydrží na malém objemu potravy, málo stonají, dožívají se vysokého věku a rodí dlouho,“ popisuje plemeno chovatelka Juliana, která s koňmi pracuje celý život.

Koně pocházejí z oblasti Karačajsko-Čerkeska na severním Kavkaze a na tvrdý život jsou zvyklí. „Přežijí s málem. Je to ruský kůň a ta selekce tam je pořád velice tvrdá. Samozřejmě je to ruská škola, která se naprosto odlišuje od toho, co západní svět po koních chce. Když jim v Rusku kůň nevyhovuje, tak ho prostě sní, nebo ho podříznou. A nebo je nechají žít na divoko,” vysvětluje Juliana.

Koně pocházejí z oblasti Karačajsko-Čerkeska na severním Kavkaze a na tvrdý život jsou zvyklí | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas Radiožurnál

Ruský původ má podle majitelky chovu Simony Holub Entlich své administrativní nesnáze. „Plemenná kniha je v Moskvě. Když se narodí hříbě, musíme všechno nahlásit. Posílá se popis, papíry, a když je všechno v pořádku, schválí ho pro registraci. Stejně tak, když chceme z hřebce udělat plemeníka. Bez souhlasu z Ruska to nejde.“

Vazba plemene na Moskvu dělá chov v Chřebřanech svým způsobem výjimečný. Zatímco se diplomatické vztahy mezi Českem a Ruskem se po roce 2022 zhroutily, formální komunikace ohledně koní běží dál přes plemennou knihu, kterou vede Lomonosova univerzita. „Zatím jsme neměli problém. Rusové jsou na tyhle koně hrdí. A koně za válku nemůžou,“ krčí rameny Simona. Do Ruska sama nejezdí. Nechce, aby ji kvůli tomu někdo „hejtoval“, a ani se jí v současné situaci nikam nechce.

V Chřebřanech se stádo rozrostlo na více než padesát koní | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas Radiožurnál

Největší chov v Evropě

Zatímco jinde v Evropě se vyskytují nanejvýš jednotlivci, v Chřebřanech se stádo rozrostlo na více než padesát koní. „Jsme největší chov v Evropě. Jinde mají maximálně jednoho dva kusy. My máme celý genetický základ,“ říká Simona Holub Entlich. Z původních importovaných klisen zůstaly v Chřebřanech i „babičky“, koně přivezené jejím otcem už v roce 2004.

Poslední čtveřice, dva hřebci a dvě březí klisny, dorazila v roce 2022, tedy už po ruské invazi na Ukrajinu. „Přivezla je moje kamarádka. Já bych to v té době už sama nezařídila,“ přiznává Simona.

Na Domažlicku vybudovali největší evropský chov plemene karačájevského koně | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas Radiožurnál

Aby se plemeno nerozmnožovalo mimo kontrolu, chovatelka prodává pouze valachy, případně kobyly, které už nejsou potřeba do dalšího chovu. „Když někdo chce připuštění, musí se domluvit s námi. Všechno stejně musí schválit Moskva,“ říká. „A proč se snažíme plemeno udržet? „Je to celoživotní posedlost. Vyměnila jsem kramfleky za holínky. A nelituju,“ uzavírá s úsměvem.

Simona Holub Entlich navázala na práci svého otce, který karačájevské koně přivezl do Česka jako první. „Bylo to v době, kdy se v Rusku rušily hřebčíny a likvidovaly se tisíce zvířat. Táta je vlastně zachránil,“ říká majitelka chovu. V současné době plánuje chovatelka připravovat koně na různé sportovní disciplíny především vytrvalostní.

Karačajevský kůň Karačajevský kůň pochází z hrubé horské krajiny severního Kavkazu, kde se původně šlechtil z místních horských koní orientálního typu od 14. století. Plemeno bylo formováno přísnou selekcí v drsných podmínkách: těžká práce, sucho, tuhé zimy a konflikty znamenaly, že přežili jen ti nejodolnější jedinci. První plemenná kniha vznikla v roce 1935, v období po druhé světové válce byly rasy krátce sloučeny s kabardinskými koňmi, ale od osmdesátých let minulého století se opět vedou samostatně. Plemeno proslulo vytrvalostními výkony. Nejznámější je 3 000 kilometrů dlouhá jízda horským hřebenem během zimy 1935–36, nebo výstupy na Elbrus. Počet čistokrevných koní se odhaduje na několik tisíc jedinců.