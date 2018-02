Z léčebny v Bohnicích utekla schizofrenička. Může být nebezpečná pro sebe i okolí

Zubař nemusí být na každé vesnici, každý třetí ale brzy může být cizinec, říká Šmucler

„Nevíme, jestli tam ti lékaři skutečně půjdou, ale je to zajímavý sociální experiment. Kdyby to vyšlo, bylo by to dobře,“ říká prezident České stomatologické komory Roman Šmucler o plánech vlády.