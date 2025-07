Z Lipníku nad Bečvou až do Chicaga. Obměny kněžích v Olomoucké arcidiecézi začaly

Farnost v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku vymění zanedlouho za americké Chicago kněz Libor Churý. Sloužit tam bude mše pro českou komunitu. Stěhování se v těchto dnech v Olomoucké arcidiecézi týká zhruba čtyř desítek kněží, zjistil Český rozhlas Olomouc. Olomouc 17:15 8. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kněz Libor Churý pří mši | Zdroj: farnost Lipník nad Bečvou

„Křtili jsme, sezdávali, pohřbívali, radovali se, plakali prostě takový normální život, to co ten život přináší. A radosti, bolesti. Snášeli jsme to spolu, nesli jsme to spolu a bylo to hezké a všechno hezké jednou skončí. Takže teď předám žezlo svému nástupci,“ říká Libor Churý po odsloužené mši v kostele svatého Jakuba v Lipníku nad Bečvou. Jeho farářské působení v tomto městě se po zhruba pěti letech chýlí ke konci.

Stěhování se v těchto dnech v olomoucké arcidiecézi týká zhruba čtyř desítek kněží. Libor Churý na rozdíl od svých kolegů ale mění i zemi svého působiště. Zamíří totiž do amerického Chicaga.

„Budu jako kněz sloužit české komunitě, klasická pastorace, klasická kněžská práce, být s lidmi, doprovázet lidi a slavit svátosti, slavit mše, kázat, připravovat a křtít, když bude někoho, tak pohřbívat, možná někoho i třeba sezdám, čili úplně klasická pastorační práce, tak, jak to známe tady od nás, akorát o nějakých 10 000 km vedle,“ přibližuje Churý.

Stěhování kněží je v létě obvyklé

Hromadné stěhování kněží je v těchto dnech běžné. „Vlastně se víc přemýšlí o tom systému, o dobrém rozložení sil, aby každý kněz měl místo přiměřené jeho silám a schopnostem,“ shrnuje důvody mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

Kněz Libor Churý | Zdroj: farnost Lipník nad Bečvou

V následujících letech budou počty kněží v arcidiecézi klesat. „Každým rokem asi o 10. Důvodem je samozřejmě přirozené stárnutí, odchod, odpočinek, úmrtí u těch starších kněží a nízký zájem o toto povolání, kdy v některých letech například není vysvěcen žádný nový kněz,“ očekává Gračka.

Vedle toho klesají i počty věřících na nedělních bohoslužbách, a to dlouhodobě. Zatímco v roce 1999 arcibiskupství v kostelech na mších evidovalo 112 000 lidí, loni na podzim to bylo už jen 60 000.