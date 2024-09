Z Moskevského dvoru Istanbulský? Rusko převedlo podíl v karlovarském hotelu na tureckého občana

Ruská státní organizace se v srpnu v tichosti zbavila svého většinového podílu v české firmě Kurort, které patří hotel Moskevský dvůr v Karlových Varech. Nově je místo ní v rejstříku uveden turecký občan Ruslan Chadžioglu. Hotel přitom právě kvůli ruskému podílu prověřoval Finanční analytický úřad a podle informací Radiožurnálu byl kandidátem k zařazení na tuzemský sankční seznam. Podle analytiků je převod podezřelý. Karlovy Vary 18:37 11. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský státní podnik v tajnosti prodal většinový podíl karlovarského hotelu | Foto: Jakub Mikel | Zdroj: Český rozhlas

Karlovarský hotel Moskevský dvůr patří v kontextu lázeňského města se svými zhruba třiceti lůžky spíše k menším podnikům. Od vypuknutí pandemie covidu je navíc zavřený. Přesto už více než třicet let stojí kvůli svým majitelům za pozornost.

Nemovitost nedaleko známé Mlýnské kolonády je již od počátku 90. let psaná na firmu Kurort. Jejím majoritním společníkem byla až do října roku 2022 přímo moskevská radnice. Zbylý dvouprocentní podíl patří dlouhá léta lékařce Dagmar Špišákové, manželce známého karlovarského balneologa Ladislava Špišáka. Byl to právě Špišák, kterého v 90. letech Rusové požádali o pomoc s rozjezdem lázeňského léčení.

Půl roku po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 převedla moskevská radnice svůj podíl na ruský státní podnik Medicinskij centr, organizaci, která v Rusku provozuje sanatoria. A i ta se teď svého podílu v Kurortu vzdala, v půlce srpna byl v českém obchodním rejstříku její podíl přepsán na tureckého občana Ruslana Chadžioglu. Jako první na aktuální změnu v rejstříku upozornil na síti X reportér České televize Jiří Hynek.

Hotel Moskevský dvůr v Karlových Varech | Foto: Jakub Mikel | Zdroj: Český rozhlas

V tichosti k Turkovi

Samotný převod podílu z ruské státní organizace na občana Turecka proběhl v tichosti. Dokonce i menšinoví vlastníci firmy Špišákovi se o změně většinového vlastníka firmy dozvěděli až ex post z dopisu. „Nikdo se mi před tím neozval, nikdy jsme s tím Turkem nehovořili. Jakmile se ozve, tak ten prodej napadnu,“ řekl Radiožurnálu Ladislav Špišák. „Neřekli, že to budou prodávat. Myslím, že nám to měli nabídnout jako minoritnímu majiteli první,“ domnívá se Špišák.

Špišákovi se zároveň ale svého menšinového podílu pokouší zbavit několik let. Špišák to říkal Radiožurnálu už na začátku roku 2022, kdy reportéři na ruské majetky v Karlových Varech upozornili. Lékaři teď čekají, zda se jim nový většinový vlastník z Turecka ozve.

Není totiž zatím ani jasné, za jakých okolností převod podílu proběhl. Ve sbírce listin v tuzemském obchodním rejstříku doposud nejsou žádné dokumenty, které by změnu vlastníka upřesňovaly. Jednatelkou firmy také zatím podle obchodního rejstříku zůstává ruská občanka Zoja Sdobnikovová dosazená ještě v době, kdy podíl patřil moskevské radnici.

O samotném Ruslanu Chadžioglovi přitom není možné z veřejně dostupných zdrojů prakticky nic zjistit. Na to upozorňuje i analytička protikorupční organizace Transparency International Lidia Marchanko.

„Nepodařilo se nám dohledat jakékoliv důkazy o obchodní aktivitě pana Hacıoğlu (Chadžioglu) kdekoliv na světě, včetně Turecka. Nevíme tedy, jakým způsobem získal dostatek financí na koupi hotelu v Karlových Varech. Je pak otázkou, zdali v celé transakci nevystupuje jen v roli bílého koně a podíl drží pro někoho jiného,“ uvedla pro Radiožurnál Marchanko.

České úřady sledovaly

Ke změně majitele karlovarského hotelu došlo za situace, kdy jde o jeden z ruských majetků v dlouhodobém zájmu českých úřadů. Už vloni v listopadu upozornila Česká televize, že hotel prověřuje Finanční analytický úřad (FAÚ).

Na to, komu Moskevský dvůr patří a proč je to problém, už dříve řešilo i ministerstvo zahraničí, které má na starosti český sankční seznam. Podnět, jenž resort obdržel, má Radiožurnál k dispozici. Konkrétně ministerstvo disponuje informacemi o tom, že Medicinskij centr provozuje sanatoria i na okupovaném Krymu, čímž narušuje státní celistvost Ukrajiny.

Ministerstvo zahraničí se k tomu blíže vyjádřit nechtělo. „Ministerstvo nesděluje bližší informace ohledně přijatých podnětů a zpracovávaných případů. Ukládá nám to přímo zákon včetně toho, že se nemůže ministerstvo vyjadřovat ani k subjektům, na které je jako na potenciální kandidáty na zapsání na sankční seznam upozorněno médii či v různých podnětech, které obdržíme,“ řekla Radiožurnálu mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.

„Obecně platí, že ministerstvo na základě dostupných informací vyhodnocuje, zda dotčené subjekty splňují podmínky stanovené sankčním zákonem,“ podotkla.

Podle vedoucího analytického týmu organizace Rekonstrukce státu Lukáše Krause v tomto případě ale české úřady zaspaly.

„České úřady by měly postupovat včas, aby se takové subjekty nestačily zbavit sankcionovatelného majetku. V případě karlovarského hotelu se však zdá, že příležitost k efektivní implementaci sankcí trestuhodně promarnily,“ řekl Radiožurnálu Kraus, který je zároveň koordinátorem iniciativy Odolnější Česko, která prosazuje přísnější sankční zákon a také lepší opatření proti praní špinavých peněz v Česku.