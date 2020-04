Z českých nádraží zmizí hudební znělky, kvůli zjednodušení je nahradí univerzální gong

Železničáři postupně ruší tradiční hudební znělky na českých nádražích. Nahrazuje je univerzální gong. Znělky by měly zmizet do konce roku. Správa železnic tím chce zkrátit hlášení a zpřehlednit tak informace pro cestující. To se nelíbí například železničnímu spolku ŽelPage, který kvůli tomu sepsal petici. Podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové ale hlášení projde ještě dalšími změnami, aby se cestující v informacích lépe orientovali. Praha 12:36 22. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Všechny znělky by z českých nádraží měly zmizet do konce roku. (Ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Gong nahradí všechny tradiční znělky, které se většinou vážou ke konkrétnímu regionu. Část z nich už Správa železnic zrušila. Z nádraží ve Valašském Meziříčí například zmizela píseň My jsme Valaši.

Proč se Správa železnic rozhodla znělky zrušit vysvětlovala pro Český rozhlas její mluvčí Nela Friebová. „Krom sjednocení je naším cílem i zkrácení a zjednodušení hlášení, protože zejména ve velkých uzlech jde o nepřetržitou smršť znělek a hlášení, kde zanikají podstatné informace,“ uvedla Friebová.

Zkracování a zjednodušování hlášení je v zahraničí už několik let trendem. Hlášení často obsahuje pouze mimořádnosti, podle Friebové by proto i u nás by mělo projít zásadní změnou.

„Jednotlivé vzory hlášení jsou momentálně v interní přípravě a poté budou projednávány dále. Uvažujeme například o eliminaci hlášení stanic/zastávek z příjezdového směru,“ řekla Friebová.

Petice spolku ŽelPage

Proti rušení znělek vznikla petice, kterou založil spolek ŽelPage. Podepsalo ji přes pět tisíc lidí. Předseda spolku Zdeněk Michl říká, že většina znělek je stejně dlouhá jako univerzální gong. Znělka navíc často podle něj zlepšovala orientaci cestujících.

„Stala se za ty desítky let už takovým koloritem cestování vlakem. Pro cestujícího je to značka, že skutečně někam přijel a může se zorientovat během několika sekund, během toho tónu. Když dneska Správa železnic hovoří o tom, že vlastně nemá informační hodnotu ta znělka tak je otázka, jestli nemá větší informační hodnotu než celé to hlášení,“ řekl Českému rozhlasu Zdeněk Michl.

Všechny znělky zmizí

Regionální znělky zaváděli železničáři v 90. letech v souvislosti s rozvojem informačních technologií. Někdy nesrozumitelné hlášení výpravčích a operátorů nahradil počítačový software a vývojáři do něj mohli vložit i píseň, která byla spojena s konkrétní stanicí.

Jednou z oblíbených znělek byla ta na brněnském hlavním nádraží, kterou cestující slýchávali od roku 1996. Píseň Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem, kterou složili básník Josef Kainar a skladatel Gustav Brom z nádražního hlášení na čas už jednou zmizela. Veřejnost ale proti tomu protestovala a železničáři ji tak po dvou letech do hlášení vrátili. Na její poslední podobě, která na nástupištích a v odbavovací hale zaznívala až do letošního února, se podílel i Český rozhlas.

Všechny znělky by z českých nádraží měly zmizet do konce roku. Česko bylo v nádražních hlášeních ve světě raritou. Tradiční znělky mají ale taky na Slovensku, kde podle mluvčího Železnic Slovenské republiky Michala Lukáče o rušení znělek neuvažují. Jiné evropské státy ale mají většinou jednotný tón, kterým hlášení začíná i končí.