Z pětitisícovek v Peru na Hanou. V olomoucké zoo otevřeli voliéru Colca s kondory andskými

Jedni z největších dravců světa, kondoři andští, mají od čtvrtka voliéru v olomoucké zoologické zahradě na Svatém Kopečku.

Kondro andský (ilustrační foto)

Kondro andský (ilustrační foto) | Foto: Luis ROBAYO | Zdroj: AFP / Profimedia

Expozice se jmenuje Colca podle kaňonu v peruánských Andách. Právě ten je nejznámější lokalitou, kde kondoři žijí ve volné přírodě. Nová expozice za pět milionů korun má prostředí kaňonu imitovat.

Návštěvníci v olomoucké zoo obdivují kondora na kameni | Foto: Jitka Englová | Zdroj: Český rozhlas

„Lidé se mohou podívat na výsek přírody And přímo na hanácké rovině. Můžou zde vidět zvířata, která obývají pětitisícové vrcholy amerických And,“ říká zoolog Jan Kirner pro Radiožurnál.

