Z pětitisícovek v Peru na Hanou. V olomoucké zoo otevřeli voliéru Colca s kondory andskými
Jedni z největších dravců světa, kondoři andští, mají od čtvrtka voliéru v olomoucké zoologické zahradě na Svatém Kopečku.
Expozice se jmenuje Colca podle kaňonu v peruánských Andách. Právě ten je nejznámější lokalitou, kde kondoři žijí ve volné přírodě. Nová expozice za pět milionů korun má prostředí kaňonu imitovat.
„Lidé se mohou podívat na výsek přírody And přímo na hanácké rovině. Můžou zde vidět zvířata, která obývají pětitisícové vrcholy amerických And,“ říká zoolog Jan Kirner pro Radiožurnál.