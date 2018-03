Z ruské ambasády bychom nevyhostili diplomaty, ale nedeklarované zpravodajce, prohlásil Babiš

Babiš by se v pondělí měl sejít s kolegy z vlády a rozhodnout, zda diplomatickým krokem reagovat na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala nervovým plynem v Británii. Uvedl, že Česko by mělo být s Británií solidární.

Ruské diplomaty může vypovědět dvacet zemí včetně Česka, píše CNN. Proberu to se Stropnickým, uvedl Babiš Číst článek

„Už to označení diplomat je špatně. Jsou to ve skutečnosti lidi, kterým se říká nedeklarovaní zpravodajci,“ uvedl Babiš. Dodal, že v Česku je jich z Ruska údajně nejvíc z celé Evropy. „A pokud si někdo myslí, že jim jde o dobro naší země, tak se šeredně plete. Navíc nás ruská strana skandálně obvinila z toho, že ten jed Novičok se měl vyrábět u nás. Je to sprostá lež,“ uvedl. Vyhoštění by se netýkalo skutečných diplomatů, nebo dokonce velvyslance, dodal.

Ve svém tradičním příspěvku na sociální síti Babiš napsal, že Británie má podporu ČR. „I když odchází z Evropské unie, musíme dělat všechno pro to, aby Evropa zůstala silná a jednotná. Plus samozřejmě Británie je významný člen NATO a z hlediska evropské i alianční bezpečnosti je zásadním partnerem pro ČR,“ dodal. Pokud Česko vypoví několik ruských zpravodajců, svět se nezhroutí, napsal.

Zdůraznil i solidaritu s unijními zeměmi. „Bez ostatních evropských zemí za zády bychom nevyjednali zrušení cel na ocel, což náš průmysl fakt potřebuje. Takže znovu opakuju, Británii musíme podpořit. Tečka. Nemůžeme v Evropě pořád jenom něco odmítat, a když je čas udělat jasné solidární gesto, tak zůstat stranou. Je potřeba, jak říká náš (vládní zmocněnec pro sport a bývalý hokejový reprezentant) Milan Hnilička, ‚držet kabinu‘,“ uvedl.

Summit EU minulý týden jednoznačně souhlasil s názorem britské vlády, že za incident je s největší pravděpodobností odpovědná Ruská federace. Zpravodajský web CNN o víkendu napsal, že dvacítka členských zemí EU, včetně Česka, by mohla vypovědět ruské diplomaty právě v pondělí. Babiš dřív řekl, že ČR zvažuje vyhoštění jednotlivců z ruského diplomatického sboru. O plánu informoval prezidenta Miloše Zemana.

Bývalý agent ruské vojenské rozvědky a pozdější spolupracovník britské tajné služby Sergej Skripal a jeho dcera byli začátkem měsíce v jihoanglickém Salisbury terčem útoku nervově paralytickou látkou označovanou jako Novičok. Británie z otravy viní Rusko a vyhostila 23 ruských diplomatů, Kreml obvinění rezolutně odmítá a na rozhodnutí Londýna odpověděl recipročními kroky.