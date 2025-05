Z ubytovny běžné bydlení. V Ostravě chtějí pomoct s přeměnou největší sociální ubytovny

Městská část Ostrava-Jih už nechce mít u náměstí zanedbanou budovu se stovkami ubytovaných. S majitelem Hotelového domu Hlubina jedná o tom, aby sociální ubytovnu přestavěl na běžné byty. Může to stát i miliardu korun. Není to ale jediný majitel ubytovny, který o něčem takovém uvažuje. Ostrava totiž zvedla ubytovnám daně a stát se jim chystá snížit příspěvky na bydlení. Ostrava 18:04 12. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radnice má podobné plány i dalšími dvěma ubytovnami v obvodě | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Simona bydlí kousek od hotelového domu Hlubina v Ostravě-Hrabůvce a podobně jako další lidi z okolí ho považuje za dům hrůzy. Místostarosta Ostravy-Jihu Radim Ivan (ODS) ale říká, že v počtech přestupků nebo trestných činů nevyčnívá, Podle Ivana je to spíš o pocitech.

„Někde vykradou auto, tak si to hned spojí s tou ubytovnou. Ano, občas se tu poperou, ale je to spíš o tom vnímání. Je to i o tom, že to je v blízkosti hlavního náměstí,“ říká místostarosta.

S majitelem ubytovny proto radnice jedná, aby ji změnil na běžné bydlení. Ne, že by mu na to chtěli dát veřejné peníze, spíš mu pomoct s hledáním nájemců.

„Máme spoustu zájemců o nějaké komerční prostory, budeme i zvažovat, jestli by tady nemohla být i nějaká naše sociální služba, některé byty se pronajmou pro město. Je to takový projekt spolupráce veřejného a soukromého,“ dodává místostarosta.

V ubytovně bydlí i rodiny s malými dětmi. Jméno mi jedna z obyvatelek neprozradí, ale dozvídám se, že za byt jedna plus jedna platí pětičlenná rodina asi 14 tisíc korun. Chtěla by bydlet lépe, ale nedaří se to. „I když jsme měli peníze na tu kauci, tak mi byt nedali,“ říká. Bojí se, kde s dětmi skončí, když se z ubytovny stane běžné bydlení.

Místostarosta Radim Ivan pro ni má radu, ať se obrátí na sociální odbor na radnici. „Těm, kteří chtějí pomoci, pomůžeme,“ říká.

V jednáních s majitelem této ubytovny je radnice nejdál. Podobné plány má i s dalšími dvěma v obvodě. Pomoct jim v tom má i plánované snížení příspěvku na tento typ bydlení ze strany státu.