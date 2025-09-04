Z Uherského Brodu do Vlárského průsmyku nepojedou 17 dní vlaky. Nahradí je autobusy

Od čtvrtka 4. září až do soboty 20. září nepojedou vlaky na trase mezi Uherským Brodem a Vlárským průsmykem. Důvodem je oprava a údržba trati. Po dobu výluky bude pro cestující připravená náhradní autobusová doprava.

Uherský Brod (Zlínský kraj) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Hned druhý den po neštěstí přijelo do Hrušek sedm vozů azylového vlaku

Z Uherského Brodu do Vlárského průsmyku nepojedou 17 dní vlaky. Nahradí je autobusy (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Spěšné vlaky Českých drah budou na trati nahrazeny autobusovou dopravou,“ říká mluvčí Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.

Mluvčí také upozorňuje, že osobní vlaky Arriva budou mezi Uherským Brodem a Vlárským průsmykem nahrazeny autobusy pouze dočasně. 

„Autobusová doprava se osobních vlaků Arriva týká na celé trati do 10. září. Zbylé dny bude doprava nahrazena pouze na úseku mezi Uherským Brodem a Slavičínem,“ popisuje Malý.

Michal Sladký, vsn Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme