Z Uherského Brodu do Vlárského průsmyku nepojedou 17 dní vlaky. Nahradí je autobusy
Od čtvrtka 4. září až do soboty 20. září nepojedou vlaky na trase mezi Uherským Brodem a Vlárským průsmykem. Důvodem je oprava a údržba trati. Po dobu výluky bude pro cestující připravená náhradní autobusová doprava.
„Spěšné vlaky Českých drah budou na trati nahrazeny autobusovou dopravou,“ říká mluvčí Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
Mluvčí také upozorňuje, že osobní vlaky Arriva budou mezi Uherským Brodem a Vlárským průsmykem nahrazeny autobusy pouze dočasně.
„Autobusová doprava se osobních vlaků Arriva týká na celé trati do 10. září. Zbylé dny bude doprava nahrazena pouze na úseku mezi Uherským Brodem a Slavičínem,“ popisuje Malý.