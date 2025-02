Za to, aby se mohl stát otcem, zaplatil desítky tisíc eur. Když se dítě narodilo, chtěl ho dát do ústavu

Motivace lidí, proč si u ukrajinské kliniky pořizovali dítě odnošené náhradní matkou, byly různé. Jeden muž vypověděl, že jeho matka chtěla být babičkou, jiný, že děti prostě chtěl, a další se ve svých potomcích zklamal a neměl komu předat byznys. Závěry policejního vyšetřování kauzy známé jako operace Španěl ukazují i na to, že ne vždy dokázali rodiče dětí zajistit kvalitní péči. Děti na zakázku Praha 6:00 1. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Julia viděla Alexe poprvé, když byla v devátém měsíci těhotenství. Bylo to na začátku března 2020 v Praze na Smíchově. Setkali se proto, aby na matričním úřadu Prahy 5 vyplnili potřebné formuláře a Alex byl zapsán jako otec.

Alex skutečně byl biologickým otcem nenarozeného dítěte, Julia byla náhradní matkou. Byla jednou z desítek žen, které se dobrovolně přihlásily do programu kliniky v ukrajinském Charkově. Julia byla samoživitelka a potřebovala peníze. Klinika za odnošení dítěte a jeho porod v Praze nabízela až 10 tisíc eur.

Jednání na matrice ji emočně zasáhlo. Musela zde předstírat, že s budoucím otcem dítěte tvoří pár. Během krátkého setkání se navíc dozvěděla, že Alexovi, který přiletěl z Bulharska, je 60 let a žije sám. To jí na klinice neřekli. Julia si do té doby myslela, že dítě, které nosí, bude mít otce i matku.

Vyplývá to z dokumentů shrnujících závěry vyšetřovatelů z Národní centrály proti organizovanému zločinu, které má server iROZHLAS.cz k dispozici. V uplynulých dnech svou zkušenost v exkluzivním rozhovoru popsal také například čínský otec, který si takto odvezl jedno dítě.

Alexovo chování v následujících dnech vyvolalo další pochybnosti. Julia porodila v půlce března, krátce na to se kvůli pandemii covidu zavřely hranice. Alex už byl zpátky v Bulharsku a do Prahy nemohl. Zdálo se ale, že se na své děcko ani nijak netěší. Nezajímalo ho, kde dítě je a jestli je v pořádku. Když mu Julie přes koordinátorku charkovské kliniky chtěla poslat fotografie, odmítl to s tím, že dítě vidět nechce.

Julia se potřebovala vrátit ke svým dětem na Ukrajinu. Začalo se tedy řešit, kdo se o novorozence postará. Klinika zkusila sehnat chůvu. Alex ale z Bulharska vzkázal, ať dítě nechají v nemocnici nebo v nějakém ústavu, protože na chůvu nemá peníze.

Julia nedokázala Alexovo dítě jen tak opustit, proto se rozhodla zůstat ještě nějakou dobu v Praze a starat se o něj sama. Vše platila ze svého, od Alexe žádné peníze na jídlo nebo oblečení nedostávala. Jak dítě rostlo, musela mu prostřihávat dupačky, do kterých se už nevešlo. Na nové neměla.

Alex se do Prahy dostal až po dvou měsících. Julia mu letišti předala dítě v korbě od kočárku a odešla. Tím to pro ni skončilo.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) po nějakém čase zjišťovali, jestli je dítě v pořádku. „Ve spolupráci s bulharskými kolegy bylo zjištěno, že po strávení nutné karantény v místě bydliště Alex odjel za prací, neboť mu došly peníze. Dítě bylo překontrolováno příslušnými orgány, kdy bylo shledáno v pořádku, avšak v tomto případě často Alex pracuje v zahraničí a o dítě se starají jiné osoby,“ zapsali do zprávy, která shrnuje závěry z vyšetřování třiceti podobných případů.

Detektivové v rámci operace s krycím názvem Španěl zjistili, že charkovská klinika posílala náhradní matky rodit systematicky do Prahy. Náhradní mateřství pro muže žijící single nebo třeba pro homosexuální páry není na Ukrajině legální. Přesunutím porodu do Prahy se klinika pozornosti úřadů vyhnula.

Klinika na náhradním mateřství dobře vydělávala. Za jedno dítě inkasovala od 60 tisíc do 75 tisíc eur. „Kliniku nezajímalo, jaký muž si dítě objednává, do jakého prostředí dítě přijde a kdo jej bude vychovávat,“ řekl Českému rozhlasu šéf NCOZ Jiří Mazánek.

Zpráva z vyšetřování obsahuje také informace o otcích, kteří si službu zaplatili. Takových, kteří stejně jako Alex utratili za dítě desetitisíce eur, ale pak se o něj nezajímali, je v ní popsáno několik.

Proč dítě brečí?

Například v dubnu 2019 si do Prahy pro dítě přiletěl muž ze Španělska. S péčí o potomka mu pomáhala jeho matka, se kterou měli čeští kriminalisté po nějakém čase možnost mluvit. O svém synovi řekla, že se „o dítě příliš nestaral a ani mu nezajistil adekvátní podmínky“. Tato žena, která se díky náhradnímu mateřství stala babičkou, proto požádala úřady o svěření dítěte do její péče a následnou adopci.

Případ z listopadu zase popisuje německého občana, který si dítě pořídil, protože jeho matka chtěla vnouče. Když si pro něj přijel do Prahy, byl velmi nervózní z toho, že dítě brečí. Několikrát volal na kliniku do Charkova, aby mu vysvětlili, jak má spát, když dítě brečí i v noci.

„Otec sám ve své výpovědi uvedl, že nemá žádnou partnerku, dítě si zejména přála jeho vlastní matka, domluvili se, že by chtěli dceru, s celým procesem mu jeho matka významně pomáhala a vyřizovala i veškeré platby, takže on sám ani nevěděl, kolik dítě stálo,“ poznamenali si policisté.

Muž z Itálie si pomocí náhradního mateřství pořídil rovnou dvě děti. Přiletěl si pro ně na podzim 2018. Tehdy mu bylo necelých 60 let. Nabídku ukrajinské kliniky podle svých slov využil, protože „neměl partnerku a děti prostě chtěl“.

Na péči o děti si v Praze najal chůvy. Jedna z nich vypověděla, že jí tento otec připadá jako psychicky narušený člověk. „Často vyvádí, jednou dokonce vyrazil dveře, kope do nábytku, bouchá dveřmi tak, že málem vypadává sklo, buší do zdí, bouchá do stolu, což činí třeba ve dvě hodiny v noci,“ řekla vyšetřovatelům.

Vlastní děti zavrhl

Nezvyklou motivaci k pořízení dítěte měly i některé heterosexuální páry, které využily služeb kliniky z Charkova. V srpnu 2018 si pro dítě do Prahy přijel starší manželský pár z Kosova. Tito manželé už tři vlastní děti měli. Jenže to byly dívky a oni chtěli ještě chlapce. Vyšetřovatelé zjistili, že náhradní matka, která jim vytouženého chlapce odnosila, byla po příletu do Prahy nešťastná.

„Hodně plakala, protože se dozvěděla, že její dítě půjde do muslimské rodiny, což kdyby předtím věděla, tak by nikdy na toto nepřistoupila,“ stojí v dokumentu.

Velmi svérázný důvod k otcovství měl muž z USA. Když přiletěl pro dítě do Prahy, bylo mu 64 let a ve Spojených státech měl 55letou přítelkyni. S motivací se svěřil tlumočnici, která mu pomáhala při jednání s českými úřady. „On sám již dvě vlastní děti má, chtěl jim předat svůj byznys, ale zklamal se v nich, nazval je dementy, a proto si pořídil nové dítě, které vychová lépe,“ řekla žena při výslechu na policii.

Podle informací, které čeští kriminalisté získali ze zahraničí, jsou všechny děti, jejichž porod a předání biologickým otcům v Praze prověřili, v pořádku. Žádné se nestalo obětí trestného činu.