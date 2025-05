Za co utrácí ČVUT desítky milionů? Rektor ztratil důvěru, před prezidentem leží pikantní rozhodnutí

Čekala jste, že Akademický senát ČVUT schválí návrh na odvolání svého rektora? Nasvědčovala tomu váha informací, které se v posledních dnech objevily v médiích?

Myslím, že ano. Ty informace nebyly banální. A co jsem zjišťovala, tak nálada v Akademickém senátu byla samozřejmě velmi vyhrocená, byť středeční zasedání probíhalo velmi poklidně. A vlastně skoro až formálně. Hlasování bylo velmi rychle uzavřené, neprobíhala tam žádná vyostřená diskuze… Předpokládám tedy, že všechno bouřlivé probíhalo zaprvé v zákulisí a hlavně na předchozích zasedáních Akademického senátu. A myslím si, že už to, že se děkani shodli a vyzvali ho k tomu, aby odstoupil, naznačovalo, že je shoda opravdu veliká. Počet hlasujících pro jeho odstoupení byl poměrně jednoznačný.

Jak na to pan rektor Petráček reagoval?

Musím říct, že skoro bez mrknutí oka. Opravdu mi přišlo, že s tím prostě počítal.

„Mrzí mě, že jsem byl odvolán na sklonku mého působení ve dvou funkčních obdobích (…) se mi podařilo například vyřešit spor se státem o 2 miliardy korun, zabránit finančním ztrátám a dalším zděděným kauzám.“ Vojtěch Petráček, rektor ČVUT (Novinky.cz, 21. 5. 2025)

Takže chladně přijal resumé…?

Ano. Na svou obhajobu pronesl řeč a reagoval asi na dvě otázky senátorů. Po hlasování ale hlavně poděkoval. Bylo mu líto, že nedokončí svůj druhý mandát, který by měl končit v lednu příštího roku.

Smlouva v batohu

Odůvodnění senátu, proč podali návrh na odvolání – finálně to potvrzuje až prezident – bylo, že pan rektor není schopen hospodářsky řídit ČVUT, nemá důvěru, nereflektuje doporučení Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT, že není transparentní… Co všechno?

Je to tak. Velkým tématem byla hlavně akademická svoboda projevu a možnost svobodně vyjádřit svůj názor. Pan rektor i přiznával, že komunikace opravdu není jeho silnou stránkou. Ale vypadá to tak, že někteří akademici a hlavně někteří z řad studentů se v předchozích týdnech obávali veřejně vyjádřit svůj kritický názor. Proto i návrh na odvolání, který má 17 stránek, podepsal svým jménem pouze jediný senátor. Vysvětloval to tak, že ostatní se v této atmosféře báli vystoupit veřejně.

Všechno to nabralo poměrně rychlý spád už na konci dubna. Po jednom z jednání Hospodářské komise ČVUT se v místnosti, kde komise jednala, našel odložený batoh. Otevřel ho profesor Elektrotechnické fakulty a člen senátu Pavel Ripka. Přišlo mu divné, že ho tam někdo nechal. Co v něm našel?

Podle dostupných informací kolegů novinářů z Deníku N a z Ekonomického deníku tam byla smlouva mezi advokátní kanceláří a synem pana rektora, která byla podepsaná pouze jednou z těchto stran. Pan rektor to obhajoval tak, že smlouvu neschválil a není platná, takže žádná kauza není.

Byla to smlouva mezi synem a advokátní kanceláří Bánský, Helmová a partneři, která radila ČVUT. Takže problém by teoreticky mohl být v tom, že syn pana rektora získává peníze od ČVUT, protože je součástí poradenských služeb přes tuto advokátku?

Přesně tak. Tam by to potom bylo zajímavé se podívat, nakolik byly jeho rady skutečně nutné. Advokátní kancelář dostává podle všeho od ČVUT zaplaceno a je otázka, proč by zrovna syn pana rektora měl radit této advokátní kanceláři a proč třeba není placen napřímo, což chápu.

A byl ten batoh pana rektora?

Zřejmě byl, vzhledem k následujícímu dění. Pan rektor se s panem Ripkou veřejně pohádali a každý si najal svého právníka. Z toho usuzuji, že přijal za to, že to je jeho batoh. Ještě se bránil tím, že ho pan Ripka neoprávněně zadržoval.

Pan rektor stěžoval, že prohledání bylo podle něj dokonce účelové. Situace se poměrně dost vyhrotila a tvrdil, že smlouva nenabyla účinnosti, protože ji nepodepsal. Pak osočil pana Ripku, že mu sáhnul do batohu. Ten se samozřejmě hájil tím, že v místnosti zůstalo opuštěné zavazadlo. Jak tahle událost nasvítila to, co se na ČVUT dělo v posledních letech a na co si teď stěžoval právě Akademický senát?

Musím říct, že osobně tuhle událost vnímám jako vyvrcholení neshod mezi rektorem a Akademickým senátem. Spíš to považuju za absurdní historku. Mám pocit, že jsou na fakultě mnohem závažnější problémy, které stojí za to dál rozebírat. Ale chápu, že třeba ze strany členů Akademického senátu už to byla zřejmě poslední kapka, proč k vyvolání hlasování o návrhu na odvolání pana rektora přistoupili.

Chybí přehled

„(…) je to situace, kterou jsme se pokoušeli řešit dlouhou dobu a tak řadě členek a členů Akademického senátu už došla trpělivost s tím, že se ta situace vyřeší.“ Jan Janoušek, Vedoucí Katedry teoretické informatiky a předseda AS (Český rozhlas Plus, 22. 5. 2025)

„Já jsem reprezentoval sentiment v Senátu, který pramenil z nějaké dlouhotrvající nespokojenosti jak s kontrolou, tak i s tvorbou hospodaření (…)“ Jiří Vokřínek, vedoucí katedry počítačů ČVUT (Česká televize, 21. 5. 2025)

ČVUT je elitní veřejná škola, která hospodaří s obrovským rozpočtem, asi sedm miliard korun. Pan rektor Petráček ji vede už druhé volební období. Přišla jste s tím, že tam jsou – a na to právě navazuje stížnost senátu – poměrně vážná podezření, že docházelo k porcování zakázek tak, aby se vešly do zákonného limitu a nemusela se vypisovat výběrová řízení, že ČVUT utratil za poslední dva roky asi 60 milionů korun za právní a poradenské služby. Na co všechno tohle pan rektor potřeboval? Vysvětlil to?

V podstatě nevysvětlil a to byl další problém. Nevysvětlil to nám jako novinářům, ale ani Akademickému senátu.

Dal vám někdy rozhovor?

Nedal. Na většinu otázek rektorát nikdy neodpověděl ani novinářům, ani senátu. Obhajoval to tím, že náklady na právní služby byly účelově vynaložené, ale nikdy nevysvětlil za co přesně. Na tuto konkrétní spolupráci s advokátní kanceláří jsme dostali upozornění, takže jsem si smlouvy vytáhla z registru smluv. Tam byl velmi podivný postup. Letos v březnu pan rektor v jeden den podepsal s řídícím advokátem této konkrétní advokátní kanceláře hned tři smlouvy. Každá byla na 1 800 000 korun, každá byla platná do konce tohoto roku. U jedné je napsáno pouze to, že jde o navazování akademických vztahů mezi ČVUT a katarským emirátem, u druhé je například horizontální smlouva mezi ČVUT, Univerzitou obrany a partnery v oblasti kvantové technologie a třetí je sjednává podporu a obsahem té smlouvy je Tchajwanská čipová akademie. Z toho není moc poznat, na čem konkrétně pracují.

Tohle všechno mělo být uzavřeno s advokátní kanceláří Bánský, Helmová a partneři. Je tam jedna advokátní kancelář, která měla tyto služby ČVUT poskytovat. A vy jste mluvila o částce 1,8 milionu korun za každou z nich. Přičemž limit byl dva miliony…?

Limit byl do konce března letošního roku dva miliony, v součtu za celý rok.

Přičemž do dvou milionů nemusíte vypisovat výběrové řízení, je to tak?

Ano, výběrové řízení anebo veřejnou soutěž. Tam je totiž problém i v tom, že se mi nepodařilo – i když nevím, jestli jsem hledala dostatečně erudovaně – v registru smluv najít rámcovou smlouvu s těmi právníky, která by v rámci řádně vysoutěžené zakázky na právní služby pro univerzitu měla existovat. Na to poukazovali i akademici – vědí o tom, že někdy v roce 2022 byla soutěž vyhlášená, ale zhruba o rok později se měly otevírat a vyhodnocovat obálky, ale doteď nevědí, jak to dopadlo. Mezitím ale pan rektor samozřejmě zadával úkoly právním kancelářím. Ale byť jsme se na to ptali a už jsme i posílali oficiální žádost, tak ani akademici nemají přehled, které advokátní kanceláře s ČVUT spolupracují, jaké je jejich finanční plnění, co je obsahem spolupráce nebo na čem konkrétně pracují. A to samé se týká i poradenských služeb.

Ptala jste se i té advokátní kanceláře?

Mají klauzuli o mlčenlivosti, takže se k tomu nevyjadřují.

Zmiňovala jste tři příklady smluv, které jsou k dispozici a to, že nevíme přesně, co bylo jejich náplní, respektive jaké poradenství ČVUT dávali. Nemělo by se to někde evidovat? Nemají pak kontrolní orgány mít možnost zjišťovat, za co byly peníze utraceny? Jsou to veřejné peníze.

Přesně tak. Proto se na to i ptáme a snažil se o to i Akademický senát. Uvidíme, nakolik se teď změní situace, třeba pokud bude pan rektor odvolaný. Ale samozřejmě je to velká otázka, co se teď bude dít. Chtěla bych upozornit, že pan rektor tam stále je a než dojde k jeho odvolání, může uběhnout nějaká doba. Nechci ho podezírat z toho, že by třeba zahlazoval stopy, to vůbec ne. Ale je velká otázka, co se s těmito smlouvami stane. A asi bude na dočasném řízení univerzity, aby to pak vyhodnotilo. Pan rektor mluvil o tom, že si zadal vnitřní audit, který teď probíhá, a dokud nebude ukončen, tak se k tomu nebude vyjadřovat. Ale myslím si, že by to měl někdo překontrolovat.

Pan rektor ale taky říká, že externí auditorská společnost kontrolovala hospodaření ČVUT každoročně a žádná velká pochybení nikdy nenašla…?

Samozřejmě je taky na místě se ptát ministerstva školství, jestli bude iniciovat kontrolu hospodaření univerzity.

Měla jste k dispozici faktury, které byly na poměrně vysoké peníze, i třeba za jeden jediný měsíc. Jen za letošní březen měl Marek Bánský dostat od ČVUT přes 700 tisíc korun?

Ano.

A vykázal si 240 hodin práce…?

Je to tak. Tohle je například faktura, ke které se právě nedostal ani Akademický senát. A právě na to upozorňujeme. Ani Akademický senát, který by měl kontrolovat vedení univerzity, ani novináři nevědí, za co a kolik peněz bylo reálně vyplaceno. A přitom jde o veřejné peníze. V době, kdy se tady řeší, že nejsou peníze na výzkum, na granty a na pracovníky ve školách.

Čímž narážíte třeba na případ Tomáše Mikolova, předního odborníka na umělou inteligenci, který na ČVUT nemohl sehnat grant. Pracoval ve velkých soukromých společnostech, vrátil se do Česka a teď za poměrně velkého ohlasu odchází z ČVUT zpátky do soukromé sféry.

Přesně o tom hovořím. Dovedu si představit, že když řídíte takhle velkou univerzitu, tak vaším úkolem je i to, aby byla ukotvená v rámci celosvětového žebříčku, aby měla dobré kontakty na mezinárodní partnery, probíhal tam špičkový výzkum. Ale osobně si myslím, že v tomhle případě pan rektor neodhadl etický rozměr výše vyplácení nákladů na právní a poradenské služby.

On ale říká, že to vždycky bylo fakultě ku prospěchu…?

Je mi to jasné. Je ale vidět, že členové Akademického senátu si to nemyslí.

Prezidentův poradce

Poslední roky Petráček využíval i služeb poradce prezidenta Petra Koláře, bývalého diplomata a lobbisty. On sám ale České televizi řekl, že si nemyslí, že by jeho služby byly problémem, který se na ČVUT řeší. S čím Kolář rektorovi radil?

Abych začala úplně od začátku – vláda dala univerzitě někdy v roce 2016 za úkol, aby v ČR vybudovala infrastrukturu pro výzkum na poli letectví. Co vím, tak univerzita navázala spolupráci s americkou firmou GE Aviation. Vybudovala se tu síť zkušeben, které měly za cíl vyvinout nový motor nebo letecké biopalivo.

Takže testovat i ty letecké motory?

Vyvinout motor a testovat ho. Pan Kolář do toho vstoupil zhruba v roce 2022. Nejdřív zdarma pro bono, protože měl kontakty i na americkou stranu, které získal svým působením v diplomatických službách

Ve Washingtonu.

Nebo právě i svou prací pro americkou konzultantskou firmu. Říkal, že do toho vstoupil, aby tak předem uhladil případné možné spory, které by tam mohly vzniknout mezi státem, GE Aviation a univerzitou. Nijak to nekonkretizoval a já skutečně nevím přesně, co bylo tím obsahem. Říkal, že potom mu bylo nabídnuto, aby s ním byla uzavřená řádná smlouva. A za jeho služby ho rektor začal platit z peněz univerzity. Pan rektor se hájí třeba tím, že to bylo z peněz jiné fakulty, ale tam se zase samozřejmě brání, že platili pana Koláře z pokynu rektora.

Pardon, z jiné fakulty?

Z fakulty této univerzity. Rektorát je zvlášť, fakulty zas spadají po univerzitu. Tady měl být placen, z peněz strojní fakulty a ne rektorátu.

Kolik peněz to bylo?

Tehdy mi potvrdili, že za rok 2022, kdy jsem v registru nenašla žádnou smlouvu, mu bylo vyplaceno zhruba 145 tisíc s DPH měsíčně, což činí zhruba necelé dva miliony korun na za rok 2022. Pak jsou v registru dvě smlouvy za rok 2023 a 2024, tam je finanční plnění za rok 2023 – od března až do konce roku – milion a za rok 2024 od ledna do prosince milion a čtvrt.

Jsou to spekulace anebo reálné obavy, když si někteří senátoři v rámci Akademického senátu postěžovali, že Petráček využíval služby poradce Koláře kvůli tomu, aby se údajně dostal k mocným lidem a k prezidentu Petru Pavlovi?

O tom se v chodbách školy samozřejmě hodně debatuje. Přesně to ale nevíme. Pan Kolář to obhajoval tím, že v současné době hlavně spolupracuje a radí panu rektorovi s mezinárodními vztahy, což univerzity s ohledem na strategická partnerství skutečně mezi sebou běžně mají, nejenom v rámci ČR, ale i mezinárodně. Ale nakolik jsou tyto rady validní a co je jejich obsahem, nikdo neví. Už i ve smlouvách je napsáno, že konkrétní úkoly budou zadávány ústně, a to přímo rektorem Petráčkem, a plněny osobně poskytovatelem Kolářem.

„Představa, že já bych ovlivňoval prezidenta v tomto smyslu, to je úplně absurdní, ale úplně. To si myslím, že by pak musel rezignovat taky pan prezident, kdyby nějak se nechal ovlivňovat mnou.“ Petr Kolář, poradce prezidenta (Česká televize, 21. 5. 2025)

Takže to zase nejde zkontrolovat…?

Ano.

Dobře, takže jsme v situaci, kdy Akademický senát navrhl odvolání svého rektora. To je poměrně vzácná situace, ne? To se v Česku neděje úplně běžně.

Co jsem zjišťovala, tak je to opravdu vzácná situace. Je to teprve asi třetí případ.

Už je vypsané výběrové řízení na nového rektora ČVUT, nebo co se bude dít? Říkala jste, že není jasné, jak dlouho ještě rektor Petráček ve funkci bude, protože on sám neodstoupil, jenom Akademický senát schválil návrh na jeho odvolání.

Ano. Mezitím se ale teď na univerzitě řeší, jak to meziobdobí vyřešit. Koncem minulého roku spustili proces výběru nového rektora, protože pan Petráček měl řádně skončit v lednu příštího roku. Říkal, že by chtěl tu pochodeň důstojně předat dál. To se mu ale nepovede. Uvidíme tedy, jak se rozhodne pan prezident. To nemůžeme předjímat.

Takže výběrové řízení už běží?

Do konce května by měli zájemci podat přihlášky. Původně bylo naplánováno, že někdy na podzim se pozvou, aby přednesli své návrhy a představili se. Vypadá to tak, že teď se tenhle proces bude muset urychlit. Jak to konkrétně bude, to teď na univerzitě řeší. A je samozřejmě otázka, může tam být nějaké meziobdobí, co bude skutečně případně odvolaný pan rektor a než nastoupí nově zvolený člověk. Mezitím by třeba dočasně řídil univerzitu někdo ze současného vedení. Uvidíme, jak to bude časově.

Vrhá to špatné světlo na univerzitu jako takovou? Anebo je to prostě záležitost čistě jejího rektora?

Akademici se samozřejmě hodně bojí, aby to na ně nevrhalo špatné světlo. Myslím, že z toho důvodu i přistoupili k návrhu na odvolání pana rektora. Ale jsou to samozřejmě vědci a tím, že návrh prošel, tak co jsem slyšela, tak už není příliš v jejich zájmu, aby vířili vody a víc se otvíralo, co se tam ve skutečnosti děje.

Odvolání má v rukou prezident republiky, jehož poradce je jeden z mužů, který měl rektorovi radit. Čekáte, že to bude ještě pikantní?

Uvidíme. Čekám, že to může to být samozřejmě zajímavé. Určitě to nevrhá pana prezidenta do jednoduché pozice. Myslím si, že ať rozhodne pro odvolání nebo pro to, že pan rektor zůstane, vždycky to bude podrobováno větší, nebo menší kritice.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, Novinky.cz.