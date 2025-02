Za dva týdny jarních prázdnin pomáhala Horská služba v České republice už u zhruba 1 600 úrazů

„Za první týden jarních prázdnin bylo kolem tisíce zásahů horské služby v celé České republice. V druhém týdnu to pak bylo něco kolem 600 úrazů. A myslím si, že to číslo ještě s víkendem naroste. Oproti loňskému máme už o tisíc zásahů více za celou zimu,“ vysvětluje mluvčí horské služby Marek Fryš.

Lidé často zapomínají, že úrazy v zimě hrozí i ve městech, říká mluvčí horské služby Marek Fryš: „Nesmeky bych pomalu doporučoval i ve městech. Tam by stačily takové ty obyčejné, gumové se špuntíky, protože ve všech lyžařských střediscích je ledovatý povrch i na chodnících a silnicích. A pokud vyrazíte do hor na pěší túru, tak bych určitě doporučoval do batohu nesmeky a pěší turisté aby si s sebou vzali i sněžnice,“ dodává pro Český rozhlas.