Zřejmě zfalšované svědecké výpovědi se objevily v kauze vydírání na Třebíčsku. Jak zjistil Radiožurnál, dvě svědkyně nedávno přímo v soudní síni prohlásily, že jejich podpis na policejním dokumentu někdo padělal. Obě si myslí, že si asi policie chtěla ušetřit práci a jednoduše za ně dokument podepsala. Jména svědkyň Radiožurnál zveřejňovat nebude. Původní zpráva Třebíč 6:00 10. listopadu 2017

„Ne, to rozhodně není můj podpis, jsem to nikdy nečetla, ani neviděla, už jsem to říkala u soudu,“ kroutí hlavou majitelka autoškoly paní Daniela, když ji Radiožurnál protokol ukazuje.

Za dvě svědkyně někdo podepsal jejich výpověď. Byla to policie, naznačují. Podrobnosti zjišťovala Markéta Chaloupská

Stejně jako další svědkyně, kosmetička Marie. „Ne, není to můj podpis, já se celý život podepisuju takhle,“ ukazuje zcela jiný podpis paní Marie.

Obě ženy se znají jen od vidění. Před měsícem je předvolal třebíčský soudce, aby svědčily u soudu v případu vydírání, ve kterém šlo o to, že jeden třebíčský podnikatel vyhrožoval svému bývalému zaměstnanci, aby mu nemusel zaplatit dluh osm tisíc korun. Obě ženy pracují v domě, kde k vydírání mělo dojít.

Padělané podpisy

Jejich výpověď měla být rychlá, už do policejního protokolu řekly, že nic neviděly. Zdánlivě banální výslech se ale zvrtnul. Když jim obhájce obžalovaného ukázal policejní dokument, obě dvě nezávisle na sobě prohlásily, že jejich podpis na policejním úředním záznamu někdo padělal.

„Viděla jsem ten dokument poprvé u toho soudu,“ říká Daniela. „Zápis jsem nečetla, viděla jsem to až při líčení. Mám podepsaný něco, co jsem v životě neviděla a ani nepodepsala,“ doplňuje paní Marie.

Policejní protokoly vypracoval třebíčský policista Jiří Maloušek, který případ vydírání vyšetřoval. Když komisaře Malouška Radiožurnál navštívil v práci, sejít se nechtěl. Jen přes telefon na vrátnici vzkázal, že to nebude komentovat.

„Probíhá soudní řízení, nebudu k tomu nic říkat. Nemám se k čemu vyjadřovat, já tu šetřím trestnou činnost pachatelů,“ odbyl další dotazy.

Podepsal protokoly policista?

Možný scénář, kdo protokoly podepsal, se ale nabízí. Jedna ze svědkyň Radiožurnálu prozradila, že jí policista Maloušek volal a snažil se ji přesvědčit, aby před soudem řekla, že na protokolu je její podpis.

Zdůvodnil jí to poněkud svérázně, prý neměl čas a podepsal ji tedy sám. Maloušek měl ale smůlu, svědkyni zavolal, až když vyšla ze soudní síně.

„Já jsem mu řekla, že to je prasárna. Řekla jsem mu, dají mě před soudem papír, který sem v životě neviděla, jak si tam můžete napsat, co chcete?“ vzpomíná jedna ze svědkyň.

Proč by policista protokoly podepisoval, se neví. S oběma ženami mluvil, obsah hovoru zhruba odpovídal tomu, co je v protokolu. Svědkyně ale jedno vysvětlení mají. „Jestli si chtěli ušetřit práci, cestu. Ale přece za vás nemůže nikdo podepisovat dokumenty, obzvlášť ne policie,“ zlobí se jedna z žen.

Zda se mu to vyplatilo, posuďte sami. Policista ušetřil tři minuty chůze, takou dobu totiž trvá cesta od policejní stanice k domu, kde obě ženy pracují.

Případ bez řešení

Paradoxní na celé věci je, že ač před soudem obě ženy před soudem řekly, že jejich podpis někdo padělal, nikdo se tím zabývat nechce. Třebíčský státní zástupce Václav Mastný, který případ vydírání dozoruje, říká, že to řešit nebude.

„Jestli máte nějaký signál nebo tak, dejte si vy sama podnět na prošetření. Proč já bych dával podnět na GIBS? (Generální inspekce bezpečnostních sborů, která řeší trestnou činnost policistů, pozn. red.) Já jsem na postupu policie neshledal pochybení. Jak já mám vědět, že to nepodepsaly, nevím, že to podepsal někdo jiný. Nevím, o čem se s váma mám bavit?“ rozčiluje se Mastný.

Nechce to řešit ani soudce Vilém Machálek. Ten říká, že úřední záznam nebyl předložen jako důkaz, protože svědkyně vyslechl. Že to zaznělo z úst svědkyň, prý není jeho věc.

„Ne, já určitě ne, proč bych to dělal já? Já důkaz neprovedl, to je věc pana obžalovaného nebo státního zástupce,“ tvrdí Machálek.

Šance pro obhajobu

Obecně přitom platí, že když se při soudním procesu státní zástupce nebo soudce dozví o možném trestném činu nebo pochybení, měli by dát například podnět na policii k prošetření.

„Vždycky záleží na okolnostech případu, jak si vyhodnotí věrohodnost tvrzení svědka. Pakliže se státnímu zástupci jeví, že je dáno podezření, tak je povinný konat,“ říká za státní zástupce šéf Unie státních zástupců Lata.

Chyby policie zřejmě využije i advokát obžalovaného Luděk Růžička. Podle něj byl celý případ vydírání zmanipulovaný. „Stoprocentně bych to chtěl řešit po dohodě s klientem. Máme pocit, že takto probíhalo celé vyšetřování, které probíhalo v neprospěch našeho klienta,“ říká Růžička.

Na to, že jde zřejmě o padělaný protokol, se přišlo náhodou. Ženy původně svědčit ani neměly. Soudce měl pouze přečíst jejich výpovědi zaznamenané v policejním protokolu. Je tak otázka, zda je toto jediný případ, kdy je ve spisech protokol podepsaný svědkem, který o tom neví.