Za hazardem jenom s občanským průkazem. Provozovatelé heren budou kontrolovat totožnost

Protáčet válce hracích automatů už například nepůjde bez toho, aby se hráč prokázal občanským průkazem, zaregistroval se a vytvořil si své konto. Zároveň si bude moci nastavit vlastní limity a omezení.

„Nastaví si maximální výši prohry nebo počet vstupů do hazardního prostoru za nějaké období, je to na tom hráči,“ vysvětluje Radiožurnálu Marek Štěpán, který má na Celní správě na starosti dohled nad hazardem.

Každý výherní automat taky nově musí poznat, který hráč u něho sedí, sledovat, jak dlouho hraje a kolik peněz už vsadil, vyhrál a prohrál.

„Musí to zajistit provozovatel, to všechno musí certifikovat státní zkušebna a ověřit ministerstvo financí,“ říká za provozovatele hazardu sdružené v Unii herního průmyslu Andrej Čírtek. „Je to poměrně náročný administrativní i technický proces. Jedná se o investice, které bych v rozsahu celého trhu odhadl až na desítky milionů korun,“ dodává.

Informace z jednotlivých provozoven si budou moci vyžádat celníci. Ministerstvo financí navíc plánuje vytvořit takzvaný Registr vyloučených hráčů, který by zablokoval možnost hazardu lidem na dávkách v hmotné nouzi anebo v úpadku. Vysvětluje mluvčí resortu financí Jakub Vintrlík.

„Ministerstvo financí začalo systém soutěžit na jaře 2016 a tuto veřejnou zakázku ukončilo v únoru 2017 z důvodu obstrukčních postupů některých subjektů, které vykazovaly znaky cíleného maření toho, aby byla zakázka zdárně vysoutěžena,“ říká.

Novou veřejnou zakázku ministerstvo vypíše v lednu. Počet kasin, heren a dalších míst s hracími automaty se za poslední dva roky snížil o polovinu – na necelé 4 tisíce. Podle Čírtka jsou podmínky pro podnikatele stále složitější. „Ty změny znamenají pro provozovatele hazardních her v ČR impulz k tomu, aby se postupně odkláněly od kamenných provozoven a přesouvaly jádro svého podnikání na internet.“

Nový hazardní zákon, který platí od začátku letošního roku, zavedl jednotná pravidla i na internetu. Odpovědný náměstek ministryně financí Ondřej Závodský za KDU-ČSL ho považuje za úspěšný. „Podařilo se zlikvidovat 99 procent nelegálního hazardu na internetu a zregulovat, a nově tedy zdanit toto odvětví.“

Za nelegální provoz hazardních her hrozí podle nového zákona pokuty až do 50 milionů korun.