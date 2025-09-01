Za hroby bude čisto. Na pardubickém hřbitově odstraní podomácku vyrobené bedny s nářadím
Pardubický centrální hřbitov chystá další vlnu rozsáhlého úklidu. Chce zlikvidovat podomácku vyrobené schránky, které si lidé umístili za hroby. V okolí národní kulturní památky - budovy rondokubistického krematoria - jsou jich desítky. Jak zjistil Český rozhlas Pardubice, Správa hřbitovů se je teď rozhodla všechny odstranit.
„Jedná se o významnou kulturní památku, která byla uvedena do provozu v roce 1923, je postavena v obloučkovém stylu, tedy rondokubismu, podle projektu architekta Pavla Janáka. Jedná se o první krematorium, které bylo na území Čech uvedeno do provozu,“ představuje na centrálním hřbitově pracovník krematoria David Doubrava jednu z nejznámějších historických staveb Pardubic.
Na pardubickém hřbitově jsou desítky podomácku vyrobených bedýnek za hroby. Správa hřbitovů se je teď rozhodla všechny odstranit
Dojem z unikátní budovy, která sehrála důležitou roli například ve filmu Spalovač mrtvol z roku 1969, však kazí nepořádek mezi hroby. Jak popisuje vedoucí pohřebnictví Služeb města Pardubic Monika Jelínková, to nejhorší se už ale podařilo odstranit. „Už jsme uklízeli nepořádek za hroby ve smyslu prázdných květináčů, prázdných lahví, různých obalů nebo vypálených svíček,“ připomíná Jelínková. „Když naši zaměstnanci sečou a musí uklízet za těmi hroby, tak ta práce jim trvá déle,“ vysvětluje.
Při sekání létají střepy
Nejde ale jen o čas. Když například úklidová četa sekačkou rozbije vypálenou svíčku schovanou v trávě, střepy létají do okolí. A tak pracovníci hřbitova stále znovu uklízejí za hroby. Zatím ale jen volně odložený nepořádek. Kromě něj tam totiž mají nájemci hrobů desítky nevzhledných podomácku vyrobených bedýnek.
„Když jsou ty bedýnky v uličce, sekačkou tam neprojedeme, křovinořezem je to problém, nehledě na to, že jsou mimo pronajaté místo. Některé jsou rozpadlé, rezavé a hyzdí to hřbitov,“ říká Jelínková. V okolí rondokubistického krematoria proto plánují další část velkého úklidu, při kterém má zmizet vše, co tam nepatří – včetně schránek za hroby.
Správa hřbitovů místo nich nabídne zájemcům pronájem úložných boxů. „Připravujeme výstavbu boxů, které si návštěvníci hřbitova, respektive nájemníci budou moci pronajmout a uložit si tam svoje nářadí a jiné věci, které mají dnes v boxech za hroby,“ přibližuje plány Jelínková.
Odstranění schránek i instalaci úložných boxů chce správa hřbitovů zvládnout nejpozději do konce roku.