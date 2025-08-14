Za jedna nebo dvě nemá nikdo. V hodnocení vládních úřadů vede Kancelář prezidenta, propadají finance
Z vládních úřadů lidé nejlépe hodnotí Kancelář prezidenta republiky, která od nich dostala za svou činnost v uplynulých 12 měsících průměrnou známku 2,75. Na těsném druhém místě skončilo ministerstvo kultury, nejhůře si vedl rezort financí. Vyplynulo to z červnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění.
Nejhorší vysvědčení by měla naopak ministerstva financí a spravedlnosti a úřad vlády, které si vysloužily lepší čtyřku. Podle Centra pro výzkum veřejného mínění nelze kvůli změně metodologie ale srovnat současné výsledky s dřívějším průzkumem.
Lidé měli v průzkumu udělit jednotlivým ministerstvům, úřadu vlády a prezidentské kanceláři za jejich působení v uplynulých 12 měsících známky jako ve škole. Dvě třetiny hodnocených institucí se dostaly na průměrnou známku převyšující trojku.
Největší téměř pětinový podíl jedniček podle výzkumu dostala prezidentská kancelář, ostatní úřady jich měly výrazně méně.
Nejvíce pětek obdrželo ministerstvo spravedlnosti, jehož výsledná průměrná známka pak činila 3,6. Ještě o něco horší průměrnou známku, 3,65, dostal resort financí. Úřad vlády měl 3,46. „Jsou tak aktuálně nejhůře hodnocenými institucemi z dotazované sady, na čemž se zřejmě odráží ještě stále prošetřovaná bitcoinová kauza,“ sdělili autoři průzkumu.
K lepšímu hodnocení úřadů podle nich sahali lidé, kteří jsou spokojeni s nynější koaliční vládou premiéra Petra Fialy (ODS, ve sněmovních volbách kandiduje za Spolu) a kteří důvěřují prezidentovi. Hodnocení se také zlepšovalo s rostoucím vzděláním dotázaných, naopak čím byli dotázaní starší, tím bylo hodnocení horší, s výjimkou ministerstva školství.
Z hlediska stranických preferencí se relativně lepší hodnocení objevovalo mezi těmi, kteří v minulých volbách dali svůj hlas koaličním stranám. Kritičtější byli při hodnocení voliči opozičních stran.
„U celkově nejhůře hodnocených ministerstev financí a spravedlnosti je sice stále patrné rozdělení respondentů podle voličských preferencí, nicméně rovněž voliči Spolu a Pirátů uvádí pro ministerstvo financí v průměru trojku, případně horší trojku,“ doplnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění.
Průzkum centrum provádělo od 16. do 30. června. Zúčastnilo se ho tisícovka lidí ve věku nad 15 let.