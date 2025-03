‚Za mé vlády se nic takového nezrealizuje.‘ Fiala ujistil, že stát nebude vědět, které weby jste navštívili

Premiér Petr Fiala (ODS) v pátek na sociální síti X vyloučil, že by za jeho vlády mohla začít platit vyhláška, podle níž by poskytovatelé internetového připojení měli uchovávat adresy internetových stránek, na které se lidé připojují. Na její existenci upozornil ve čtvrtek server iROZHLAS.cz. Resort průmyslu a obchodu ji totiž zveřejnil ve veřejné části elektronické knihovny eKLEP až po medializaci případu. Novela je v připomínkovém řízení. Praha 18:36 14. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministerstvo vnitra na webu uvedlo, že poskytovatelé informacemi disponují už nyní. Díky vyhlášce ale bude garantováno, že budou údaje k dispozici ve chvíli, kdy o ně požádá policie.

Operátory podle prezidenta Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřího Grunda zástupci ministerstev o svém záměru řádově zvýšit objem ukládaných dat o provozu zákazníků předem neinformovali. V návrhu vyhlášky přitom pracují s předpokladem, že vše má začít fungovat od 1. července, což je podle Grunda technicky nerealizovatelné.

„Otázku toho, zdali se už jedná o špiclování občanů a otevírání Pandořiny skřínky Velkého bratra nechám na politicích. My bychom očekávali, že o tak velkém zásahu do soukromí deseti milionů obyvatel ČR se nejprve povede seriózní politická debata. To, že to přišlo formou návrhu přidání jedné věty do aktualizované vyhlášky, bez jakékoli širší diskuse, je velmi nestandardní,“ řekl Grund.

Na síti X v pátek vyhlášku zkritizoval například předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Za Piráty chci jasně říct, že tenhle státní dohled nad návštěvníky internetových stránek odmítáme. Nikdo nemá slídit v tom, na jaké weby koukáte,“ uvedl.

Ministr vnitra Vít Rakušan na síti X napsal, že chápe, že jakékoli zásahy do soukromí budí emoce. „Osobně žádné ‚šmírování‘ rozhodně nepodporuju. Pokud vyhláška, o které teď běží odborná diskuse, takové riziko obsahuje, přese mě určitě neprojde,“ doplnil ministr.

Fiala následně vyloučil, že by nová pravidla mohla začít platit. „Ne. Nic takového za mé vlády fakt realizováno nebude,“ uvedl.

Lepší ochrana osobních údajů při předávání dat

Změnou vyhlášky, na kterou ve čtvrtek upozornil server iROZHLAS.cz, se podle ministerstva vnitra zajistí možnost předávat údaje od operátorů pouze o relevantní komunikaci. Tím se podle vnitra minimalizuje předávání údajů o dalších účastnících, čímž se zvýší ochrana osobních údajů.

Nyní je operátor podle ministerstva nucen poskytnout informace vztahující se k celé skupině účastníků, která v daný okamžik sdílela stejnou veřejnou IP adresu, což může znamenat stovky až tisíce uživatelů.

Operátoři navíc podle ministerstva informacemi o cílových adresách disponují už nyní. „Na straně operátorů tedy nebudou vznikat nové údaje v případě uchování cílové adresy a portu, ale jen dojde ke garanci, že těmito údaji budou disponovat ve chvíli dotazu (...) ze strany orgánů činných v trestním řízení s příkazem soudu cestou státního zastupitelství,“ uvedlo vnitro na svých stránkách.

Úřad doplnil, že údaje si může policie vyžádat pouze při vyšetřování vymezeného okruhu trestných činů.

Poskytovatelé internetového připojení mají podle serveru iROZHLAS.cz už nyní ze zákona povinnost sbírat informace o tom, odkud a kdy se lidé na internet připojují. Povinnost se podle týká jak mobilních telefonů, tak pevných linek.