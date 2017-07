Za odměnu luxusní holicí strojek zdarma. Předváděcí akce už neletí, 'šmejdi' prodávají po telefonu

Vzorek zdarma za odměnu, a to jen za cenu poštovného. Taková je ve zkratce nabídka některých prodejců. Po telefonu vám vnutí své zboží, nejdříve skutečně zadarmo, pak ale přijdou další zásilky, za které už musíte platit. A pokud ne, můžete mít zaděláno na problém. Takzvaným 'šmejdům' naletí ročně desítky lidí, jejich postih je přitom v nedohlednu. Původní zpráva Praha 6:00 24. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pozvánky na předváděcí akce (ilustrační foto) | Foto: Filip Horáček / iDNES.cz / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Dobrý den, volám ze společnosti Bailando, mluvím s Kristýnou Novotnou?“ ozve se ze sluchátka ženský hlas s tím, že hovor je monitorován.

Zafunguje moment překvapení a po odkývnutí pokračuje už volající strojově bez pauzy pro případné námitky.

„Jelikož jste odpovídala na naši anketu, za odměnu od nás dostanete zdarma, jen za cenu poštovného a balného, luxusní švýcarský holicí strojek. Vezmete si ho v dámské, nebo pánské verzi?“ říká volající.

„Počkejte, jakou anketu máte na mysli? Kdy to bylo?“ ptám se.

„Zhruba před půl rokem až rokem,“ odvětí hlas v telefonu.

„To je celkem velké rozpětí. A kde jste na mě vzali číslo?“ nenechám se odbýt.

Odpověď pracovnice firmy hovoří za vše: „Vydegenerovali jsme ho.“

Pokládám sluchátko s prosbou, ať už mi nevolají. Zasednu k počítači a snažím se o firmě dohledat základní informace. Bez úspěchu.

Vyhledavač nabízí pouze píseň španělské popové hvězdy Enriqua Iglesiase. Firmu (ani jinou názvem podobnou) nezná ani obchodní rejstřík. Zkouším proto na telefonní číslo volat zpět, bez odezvy.

Co ale na internetu dohledat lze, jsou debaty nad daným telefonním číslem. „Pozor, šmejdi, nezvedat,“ radí diskutéři.

Pochybný telemarketing

Obdobné praktiky využívá také společnost Helvetia Apotheke. Prodejce lékárenských přípravků nabízí po telefonu zaslání vzorku potravinových doplňků zdarma, opět jen za cenu poštovného a balného.

Pokud na nabídku zájemce kývne a převezme si balíček na poště, začne mu firma pravidelně zasílat další balíky. Tentokrát ale už rovnou do schránky a chce je zaplatit. A nejedná se přitom o žádné drobné, ale o stovky korun.

"Pokud zákazník akceptuje nabídku této formy odběru, je součástí nabídky i zvýhodněný pravidelný odběr, protože je u doplňku stravy doporučeno užívání alespoň tři měsíce, aby to mělo správný efekt," popsal vedoucí zákaznického servisu Aleš Tvrdý z Helvetia Apotheke.

Pokud pak člověk nezaplatí, prodejce klienta zásobuje upomínkami, případně hrozí i exekucí.

„Pokud se ozve upozornění, že hovor je nahráván, dával bych si pozor na to, co řeknu. Když je to nahrané, (firma) má důkaz, že došlo k uzavření smlouvy.“ Karel Eliáš (právník a spoluautor nového občanského zákoníku )

Advokát Jan Fulín ale upozorňuje, že se lidé nemají nechat zastrašit. „To je nesmysl. Než by se dostali do fáze exekuce, museli by získat exekuční titul. Řešil by to soud a tam si myslím, že by neunesli důkazní břemeno.“

Desítky podnětů ročně

V hledáčku má firmu také Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Ne všichni oslovení respondenti totiž měli to štěstí a nenaletěli. Jen na danou firmu dostali inspektoři za poslední rok přes pět desítek stížností.

„Spotřebitelé si převážně stěžovali, že jim provozovatel zasílá (a vyžaduje platbu) za produkty, které si neobjednali. Podněty prošetřujeme,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Jenže úřady jsou na „šmejdy“ krátké, podle Kopřivy se pohybují na hraně zákona.

Dříve tzv. šmejdi pořádali výjezdní akce hlavně pro důchodce, kde jim nabízeli předražené zboží. Nyní se přesouvají na internet (ilustrační foto) | Zdroj: Český rozhlas

Firma Helvetia Apotheke se však proti stížnostem brání. "Většina případů, které s námi inspekce řešila, měla bohužel základ v tom, že zákazník své požadavky nesdělil, zasílání včas nezrušil, neuhradil některé zásilky nebo s námi vůbec nekomunikoval," uvedl dále Tvrdý s tím, že zasílání zboží je možné zrušit telefonicky přes zákaznickou linku.

Byznys prodejce protravinových přípravků je založený na uzavření smlouvy formou ústní dohody. Lidé (jde často o seniory) by si proto měli dát pozor, co po telefonu odsouhlasí, upozorňuje například právník a spoluautor nového občanského zákoníku Karel Eliáš.

„U koupi pozemků a domů musí být vždy písemná smlouva, ale u koupě běžných věcí nebo i půjček ne. Pokud se tak ozve upozornění, že hovor je nahráván, dával bych si pozor na to, co řeknu. Když je to nahrané, (firma) má důkaz, že došlo k uzavření smlouvy,“ popsal.

Praktiky na hraně

Inspektoři navíc při zpětné kontrole nahrávky telefonického rozhovoru naráží i na to, že prodejce osloveného se všemi okolnostmi objednávky seznámil (byť pod nánosem dalších informací). Lidé tak „šmejdům“ naletí často z vlastní nepozornosti či důvěřivosti.

Advokát Fulín proto radí žádné zboží nepřebírat ani neplatit. „A když vám ho hodí do schránky, pošlete ho zpátky,“ doplnil.

Nekalé obchodní praktiky se firmám podaří dokázat jen v ojedinělých případech. Ze zákona jim za ně přitom hrozí pokuta až do výše pěti milionů korun.

A jak se mohou lidé z ústně uzavřené smlouvy vyvázat? Uvádět by to měla firma ve svých smluvních podmínkách, dostupných zpravidla na webu.

Obecně ale podle ředitele Organizace na ochranu spotřebitele Libora Diviše platí, že „spotřebitelé od ní mohou odstoupit bez udání důvodů do 14 dní od obdržení plnění, pokud o tom byli poučeni. Jinak mohou obdobně odstoupit do jednoho roku, pokud dodavatel nevrátí peníze do 30 dní od vrácení plnění“.