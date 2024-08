Za pochybné poplatky u lékařů pokuta. Resort zdravotnictví chce trestat i milionovou sankcí

Platíte u lékaře takzvaný registrační nebo vstupní poplatek? Tak zpozorněte, protože ty jsou ve většině případů nelegální. Základní zdravotní péči má totiž pacient hrazenou z pojištění. Nově by za tyto speciální příplatky mohly padat pokuty, v novele to zamýšlí ministerstvo zdravotnictví. Jestli ale změna pomůže si nejsou jisté pojišťovny ani sdružení lékařů, jak zjistil Radiožurnál. Reportáž Praha 7:00 5. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „VZP zatím letos registruje 27 stížností, týkajících se poplatku u lékaře (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V 90 procentech jsem doposavad nenarazila na místo, kde by se neplatilo,“ popisuje zkušenost s hledáním gynekologa v Praze Ruth. „Pak mi během té prohlídky bylo řečeno, že se u nich platí tisíc korun ročně, takže po tom vyšetření jsem to musela zaplatit. Neměla jsem dost odvahy, že bych to odmítla v tom prostředí, které je nepříjemné, choulostivé, citlivé. A každý se tam chce cítit přijat,“ dodává.

Poplatek za přijetí do péče je přitom oprávněný jen, když lékař nespolupracuje s pojišťovnou pacienta nebo když jde o člověka bez zdravotního pojištění.

„Pokud to bude smluvní partner vaší zdravotní pojišťovny, tak není možné, aby nabízel jenom nějaké zdravotní služby, které by nebyly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,“ říká výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.

Lékaři můžou nabízet nadstandardní služby, pokaždé ale jen se souhlasem pacienta, ne nátlakem. „Platbou za tyto nadstandardní služby není možné podmiňovat přístup ke standardní zdravotní péči,“ říká předseda lékařské komory Milan Kubek.

Přesto, že tuto praxi zakazuje zákon i smlouvy se zdravotními pojišťovnami, vymýtit se ji nepodařilo. A netýká se jen gynekologických ordinací, ale stále častěji třeba i zubařů. Změnit to má podle ministerstva zdravotnictví chystaná novela.

„Za požadování úhrady již z veřejného zdravotního pojištění hrazené péče, bude možné udělit pokutu až do výše jednoho milionu korun. Pakliže poskytovatel podmíní přijetí pojištěnce do péče uhrazením registračního či vstupního poplatku nebo jiné úhrady, bude mu hrozit pokuta až do výše 300 tisíc korun,“ popisuje mluvčí resortu Ondřej Jakob s tím, že se tím poskytovatel zdravotní péče dopustí přestupku, který by následně měl řešit krajský úřad.

Jenže i se změnou zákona budou nepříjemnou situaci stále muset prvotně řešit pacienti. Dokud se neohradí, na podvod nemá kdo přijít. Poplatky mohli lidé nahlásit i teď, například u zdravotních pojišťoven, zájem ale nebyl valný, jak dokládají údaje VZP u které je v Česku registrovaných 60 procent obyvatel

„Zatím letos registrujeme 27 stížností, týkajících se poplatku u lékaře. Nejčastěji z oblasti stomatologie a gynekologie,“ upozorňuje mluvčí Viktorie Plívová.

Podle prezidenta svazu pacientů Luboše Olejára se lidé bojí požadavek na úhradu poplatku odmítnout, protože je v některých oblastech náročné lékaře sehnat. Pokuty by ale podle něj fungovat mohly. „Stačí, když si pacient nahraje sestru nebo lékaře, kteří po něm tento poplatek požadují. Tuto nahrávku pak stačí předat úřadu, který už to s lékařem vyřídí,“ popisuje Olejár.

Podle předsedy gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořáka ale kýžený výsledek tak jistý není. „Pokud se někdo chce bránit proti tomu, že platí něco, co by platit neměl, tak to může už nyní. Nevím, jestli se novým zákonem změní chování klientů zdravotních pojišťoven,“ říká skepticky.



Souhlasí s ním i prezident lékařské komory Kubek. „Když jsou úhrady od pojišťoven nedostatečné, tak lékaři budou nuceni hledat možnosti, jak si přivydělat. Ministerstvo zdravotnictví je tím ponouká, aby hledali cesty, jak vybírat od pacientů peníze v hotovosti,“ popisuje.

Podle resortu je ale jediným cílem ochránit práva pacientů a zamezit výběru nelegálních poplatků. Novelu teď projednává legislativní rada vlády. Platit by měla od příštího roku.