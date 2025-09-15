Za požár haly v Boskovicích na Blanensku dostal muž 6,5 roku vězení. Hasiči bojovali s plameny 34 hodin
Krajský soud v Brně v pondělí uložil trest 6,5 roku vězení muži, který loni v září zapálil skladovací halu v Boskovicích na Blanensku. Žhář použil zápalnou lahev, oheň způsobil škodu v desítkách milionů korun. Obžalovaný Jan S. se u soudu k činu přiznal a litoval ho. Rozsudek za obecné ohrožení není pravomocný, žalobkyně si ponechala lhůtu pro vyjádření. Hasiči u požáru zasahovali zhruba 34 hodin.
Požár skladové haly s textilem začali hasiči likvidovat v noci na 9. září. Policie později informovala, že požár úmyslně založil muž středního věku z Blanenska, prý tím řešil osobní problémy.
Z obžaloby vyplynulo, že motivem byla zřejmě pomsta. Muž chodil do práce pozdě, a tak ho vedení přeřadilo na nižší pozici s nižším platem.
„Mrzí mne to a opravdu toho lituji,“ řekl novinářům Svoboda po vyhlášení rozhodnutí. Za obecné ohrožení mu hrozilo osm až 15 let vězení, soud ale podle předsedy senátu přihlédl k tomu, že muž prohlásil vinu. Soudce zmínil i vstřícný přístup obžalovaného.
Muže soud zároveň potrestal i za nedovolené nakládání s omamnými látkami, kdy u něj při domovní prohlídce policisté našli konopí, které si vypěstoval pro vlastní potřebu.
Škoda téměř 40 milionů
Požár skladovací haly způsobil škody za desítky milionů korun. Policie loni na podzim informovala, že škoda přesáhla 25 milionů korun, předseda senátu v pondělí hovořil o necelých 40 milionech korun.
Poškozené firmy vzhledem k pojistnému plnění u soudu vyčíslily škodu na přibližně 20 milionů korun, později částku ještě snížily. Muž má podle rozsudku zaplatit asi 13 milionů korun.
Při požáru se nikdo nezranil. Zasahovalo u něj 19 jednotek hasičů z Blanenska, Vyškovska, Brněnska i krajského města. Kvůli rozsahu požáru hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř, později i třetí.
K vyhledávání ohnisek požáru a rozkrývání požářiště hasiči vyslali i speciální techniku z Jihlavy a Hlučína. Nasadili na to pásové rypadlo s univerzálním dokončovacím strojem. Na místě skončili zhruba po 34 hodinách.