Za prací univerzitního vedení si stojím. Postup odměňování nebyl neobvyklý, říká rektorka Králíčková

V pátek bude zasedat Akademický senát Univerzity Karlovy a rektorka je připravena vysvětlit okolnosti vysokých odměn univerzitního vedení za minulý rok. „Musíme si uvědomit, že Univerzita Karlova je institucí, jež vzdělává padesát tisíc studujících a má třináct tisíc zaměstnanců. Loňské odměňování bylo naprosto v mezích. Není na tom nic neobvyklého," vysvětluje rektorka školy Milena Králíčková pro Radiožurnál. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:40 20. března 2025

V pátek zasedá Akademický senát. Platí, že jste připravena vysvětlit okolnosti vysokých odměn univerzitního vedení za minulý rok tak, jak vás o to žádá? Jak přesně chcete postup obhájit?

Prvně bych asi měla okomentovat výši daných odměn. Musíme si uvědomit, že Univerzita Karlova je institucí, jež vzdělává padesát tisíc studujících a má třináct tisíc zaměstnanců. Loňské odměňování bylo naprosto v mezích, v rozmezí toho, jak se u nás odměňovalo v minulosti a jak tomu je na jiných veřejných vysokých školách a institucích dané velikosti. Není na tom tedy nic neobvyklého.

Loňské odměňování bylo naprosto v mezích, v rozmezí toho, jak se u nás odměňovalo v minulosti a jak tomu je na jiných veřejných vysokých školách a institucích dané velikosti, zdůrazňuje Milena Králíčková

Jako hlavní argument – vím, že jste se za to omluvila – zazněla ona nešťastná, tragická událost na filozofické fakultě. Jak chápete výzvu k sebereflexi?

Ještě bych jen ráda upřesnila, že ve vyjádření bylo řečeno, že šlo o odměny za bezprecedentní a mimořádný rok. Chápu, že to mohlo danou věc evokovat, ale od vedení univerzity, od našeho tiskového oddělení, nikdy přímé spojení nezaznělo. Jenom ona dvě přídavná jména vedla k následné interpretaci a já se omluvila za to, že to bylo řečeno tak nešťastně.

Ohledně výzvy k sebereflexi – očekávám, že zítra se Akademický senát bude ptát a budeme hovořit o tom, z čeho opravdu vycházely důvody k tomu, aby jednotliví členové vedení, včetně mě, dostali odměny, jaké dostali. Za naší prací si stojím. Moje vedení a můj tým má vizi, kterou naplňujeme. Univerzitě se daří, děláme celou řadu nových důležitých věcí přinášejících benefity společnosti a našim studujícím. A to budu zítra vysvětlovat.

„Postup, že se takto odměňuje, je obvyklým postupem i na jiných veřejných vysokých školách.“

Sama jste k platu 175 tisíc měsíčně v daném roce na odměnách obdržela celkem 1 126 000 korun, říkám-li to správně. Zmiňuji to proto, neboť se chci zeptat, jak budete Akademickému senátu vysvětlovat, proč to má prý být asi o 250 tisíc více, než vám navrhl ministr školství Mikuláš Bek (STAN)?

Postup, že se takto odměňuje, je obvyklým postupem i na jiných veřejných vysokých školách. Koneckonců se i v daném období, které bylo od půlky února, ukázalo, že nešlo o největší odměny v řádce jiných vysokých škol. A k tomu pak budu Akademickému senátu konkrétně přiřazovat aktivity, které v minulém roce opravdu mimořádné byly.

Volby rektora by měly být někdy v říjnu, mandát vám vyprší na konci ledna příštího roku. Budete usilovat o jeho prodloužení?

Je spoustu věcí, jež čekají, abych se jim věnovala. Například mikrocertifikáty byly něco, co se za dané tři uplynulé roky mandátu podařilo realizovat.

Jestli vám dobře rozumím, ráda byste pokračovala v započaté práci, tudíž se budete o další mandát ucházet?

Přesně tak.

K 10. únoru jste na návrh Akademického senátu Katolické teologické fakulty odvolala jejího děkana Jaroslava Brože. Proč?

Odvolávání děkanů má vždy několik kroků a akademická samospráva je v tom velmi precizně nastavena. Fakultní senát při svých zasedáních sleduje konkrétní práci děkana, stejně jako univerzitní senát sleduje rektorku.

Příslušný orgán se nejprve na jednom ze svých zasedání vyjádřil, že je přípustné hlasování o odvolání učinit, a na dalším se členové akademické obce konkrétní fakulty po poměrně velmi dlouhé rozpravě vyjádřili, že z několika důvodů nejsou spokojeni.

Proč vedení univerzity nechtělo místopředsedovi Akademického senátu sdělit konkrétní výši odměn u konkrétních osob? Mělo by podle Mileny Králíčkové být odměňování transparentnější? A byla by připravena na případný senátní návrh k rezignaci? Poslechněte si celý rozhovor, audio je v úvodu článku.