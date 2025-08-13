Za přejetí seniorky dostal řidič tramvaje úplný zákaz řízení. Zúžení trestu mu Nejvyšší soud zamítl

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání bývalého řidiče tramvaje Davida Romsyho, jenž za usmrcení vystupující seniorky v Olomouci dostal podmíněný trest a zákaz řízení všech vozidel. V dovolání usiloval o zúžení zákazu řízení jen na drážní vozidla nebo na hromadnou dopravu. NS mu nevyhověl, uložený trest považoval za přípustný a zákonný. O výsledku řízení informovala mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.

„Obecně platí, že účelem tohoto druhu trestu je především zabránit opakování trestného činu, a proto jeho uložení je plně odůvodněno tehdy, když pachatel trestným činem v dopravě vyvolá pochybnost o své spolehlivosti nebo způsobilosti k řízení motorových vozidel,“ uvedla Tomíčková.

Řidič se podle pravomocného rozsudku dopustil usmrcení z nedbalosti. Nehoda se stala v září 2023, šestaosmdesátiletou ženu při vystupování zachytily zavírající se dveře. Upadla pod vůz, který se vzápětí rozjel. Na místě zemřela.

Okresní soud v Olomouci uložil Romsymu 1,5 roku vězení s podmínečným odkladem na dva roky a dvouletý zákaz řízení všech motorových vozidel. Odvolací soud na žádost žalobce rozšířil zákaz i na drážní vozidla.

Dopravní podnik města Olomouce se po tragické nehodě za svého zaměstnance postavil, na jeho bedra padá po pravomocném rozsudku finanční odškodnění pozůstalých. Pro podobné případy má podnik pojistku.

Muž s obžalobou nesouhlasil. Tvrdil, že vystupující seniorku neviděl, svou roli podle obhajoby sehrál i typ staršího vozu tramvaje, jeho zaoblení a technická konstrukce. Romsyho argumenty však okresní soud odmítl s tím, že zanedbal své povinnosti a nevěnoval se dostatečně řízení.

Nehoda se stala ve Wolkerově ulici u Výstaviště Flora, seniorka cestovala v druhém voze. Podle svědků se nejprve snažila vystoupit prostředními dveřmi, které se neotevřely, proto přistoupila ke dveřím vpředu. Když se dveře zavíraly, zachytily ji a strhly pod vůz.

U soudu vyšlo najevo, že řidič tramvaje o tom nevěděl, nereagoval ani na nouzové tlačítko, kterým jej na situaci upozorňovali další cestující. Tramvaj zastavila až na příští zastávce.

