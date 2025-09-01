Za přijetí bitcoinů nesl přímou odpovědnost náměstek Daňhel. Informace měl podle auditu i Blažek

Ministerstvo spravedlnosti zadávalo pokyny k převodu darovaných bitcoinů jejich vydražitelům i poté, co se tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) dozvěděl o zajištění části dárcovy kryptoměny policií jako možného výnosu z trestné činnosti. Za kroky při přijetí bitcoinového daru nesl podle auditu přímou odpovědnost ekonomický náměstek ministerstva, tedy Radomír Daňhel, Blažek měl nicméně o transakci klíčové informace.

Aktualizujeme Praha (Aktualizováno: 10:24 1. 9. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Exministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a jeho ekonomický náměstek náměstek Radomír Daňhel, který po vypuknutí bitcoinové kauzy také rezignoval

Exministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) a jeho ekonomický náměstek náměstek Radomír Daňhel, který po vypuknutí bitcoinové kauzy také rezignoval | Zdroj: Profimedia

Konstatovaly to závěry externího auditu, které ministerstvo zveřejnilo. Informace o zajištění části kryptoměny dárce Tomáše Jiřikovského Národní centrálou proti organizovanému zločinu obdržel Blažek podle auditu nejpozději 26. května, a to od Jiřikovského advokáta. Ministerstvo přesto do 28. května zadávalo pokyny k převodu bitcoinů, které od něj vydražili kupci.

Audit nezjistil, že by ministerstvo financí, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Nejvyšší státní zastupitelství, Finanční analytický úřad či Bezpečnostní informační služba měly zákonnou povinnost vstoupit do procesu přijetí miliardového bitcoinového daru. Fakt, že se Blažkovo ministerstvo rozhodlo prodat bitcoiny v elektronické aukci bez zvážení alternativ, mohl vést podle názoru auditorů k nižšímu výnosu.

Připravujeme podrobnosti.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme