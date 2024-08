Za rabování na Ukrajině a službu v cizí armádě 10 let vězení, navrhuje žalobce. Soud rozhodne v úterý

Městský soud v Praze dokončil dokazování v případu Filipa Simana, který je obžalovaný z toho, že během svého nepovoleného působení jako dobrovolník v ukrajinské armádě, raboval ve válečné zóně. V pondělí soud dokončil dokazování, zazněly i závěrečné řeči. Žalobce žádá pro Simana 10 let vězení, protože se měl rabování dopustit kvůli své „ziskuchtivosti“. Jeho advokát, ale trvá na tom, že Siman chtěl s věcmi pouze „machrovat“ a žádá mírnější trest. Původní zpráva Praha 15:52 5. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obžalovaný Filip Siman, hrozí mu až výjimečný trest vězení | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Státní zástupce Martin Bílý ve své závěrečné řeči krátce shrnul výpovědi jednotlivých svědků, kteří rabování Filipa Simana na Ukrajině potvrdili. „Všechny tyto výpovědi odpovídají tomu, co bylo při domovní prohlídce u obžalovaného zajištěno a odpovídají i výpovědi Oleny Rozvadovské (právničky Karpatské Siče, psali jsme zde),“ konstatoval s tím, že navrhuje soudu, aby k tomuto obzvláště přihlížel.

Z čeho je Filip Siman obžalovaný Obžaloba viní Filipa Simana ze dvou trestných činů: Služba v cizích ozbrojených silách: Občan České republiky, který v rozporu s jiným právním předpisem koná službu ve vojsku nebo ozbrojených silách jiného státu, bude potrestán odnětím svobody až na pět let. Plenění v prostoru válečných operací: Kdo v prostoru válečných operací, na bojišti, v místech postižených válečnými operacemi, ozbrojeným konfliktem nebo na obsazeném území okrádá padlé nebo si jinak přisvojí cizí věc, nebo svévolně cizí majetek ničí, poškozuje, odnímá, zatajuje nebo zneužívá, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem. Příprava je trestná.

Při stanovení návrhu výše trestu pak přihlédl k tomu, že Siman dosud nebyl trestán a ani v současné době není proti němu vedeno žádné přestupkové ani trestní řízení. Přitěžující okolností je ale podle Bílého skutečnost, že čelí obžalobě hned ze dvou trestných činů – z plenění a služby v cizí armádě. A také skutečnost, že se plenění měl dopustit právě na Ukrajině, která už dva roky čelí bezprecedentní ruské agresi.

„Toto je jednání, které nelze akceptovat. Proto navrhuji uložení trestu ve výši deseti let ve věznici se zvýšenou ostrahou,“ uvedl nakonec. Za žalované trestné činy mohl přitom navrhnout trest od osmi do dvanácti let vězení.

Jenom ‚machroval‘

Vůči tomu se ovšem vymezil Simanův advokát, který odmítl, aby se z faktu, že Ukrajina čelí ruské invazi, dělala přitěžující okolnost proti jeho klientovi. „Ta trestní sazba je už pro svou podstatu sama o sobě dost přísná,“ upozornil s tím, že jeho klient měl vycházet z příkazů svých nadřízených. Přesto připustil, že Simanovu výpověď je možné chápat, jako „částečné doznání“.

‚Kořist‘ si schovával pod postelí, chlubil se jí, říkají svědci o Čechovi souzenému za rabování na Ukrajině Číst článek

„Nikdo ze svědků ale neviděl mého klienta, si jedinou věc přisvojit. Pokud někdo toto zmiňuje, tak to jsou nejčastěji svědectví z ‚druhé ruky‘. Na těch záznamech je možné vidět řadu cennějších věcí, které si můj klient nevzal. To co dělal, takhle si plenění nepředstavuji. Nechci to bagatelizovat, ale hovoříme tady o jednotkách movitých věcí. O drobnostech,“ podotkl advokát ve své závěrečné řeči.

Simanovou motivací podle něj nebyla ani tak snaha obohatit se, jak zmiňovala obžaloba, ale spíše „zamachrovat“ a „kompenzovat si své prožitky na Ukrajině“. To ve své závěrečné řeči potvrdil také Siman. „Zároveň bych rád uvedl, že mě nikdo neviděl okrádat padlé. Nebo si něco nepovoleně přivlastnit. Rád bych se ale touto formou omluvil všem, které mé chování pohoršilo nebo poškodilo,“ dodal obžalovaný na závěr.

Soud si vzal čas do úterý, kdy v kauze vynese rozsudek.

Dorazil jen jeden svědek

Soud měl v pondělí vyslechnout ještě další tři svědky – členy Simanovy jednotky na Ukrajině. Dorazil ale nakonec pouze jeden, Daniel K., kterého Ukrajinci zadrželi na jaře 2022 s bednou s jedenácti granáty. Server iROZHLAS.cz už jeho podíl v případu popsal před dvěma lety.

Dobrovolník Daniel prověřovaný NCOZ kvůli rabování: Nekradl jsem, pouze jsem převážel granáty Číst článek

U ostatních soudkyně konstatovala, že je očividné, že se výpovědi před soudem vyhýbají a vyloučila je pro nadbytečnost, protože jejich výpovědi už zaprotokolovala dříve policie.

Daniel K. jen ve stručnosti popsal, jak pod Simanovým vedením jednotka fungovala. Odmítl, že by sám chodil na jakékoliv průzkumné operace a tvrdil, že když vyrážel do terénu, bylo to pouze proto, aby našel pro jednotku jídlo. „Nebyli jsme poučeni, co si smíme a nesmíme brát. Byli jsme akorát poučeni, že jídlo a oblečení si musíme shánět sami. Za celý týden nasazení nám nikdo nedovezl žádné zásob, potraviny,“ popsal soudu, který v reakci na to přehrál video.

V něm Simanova skupina, včetně Daniela K., prochází domy na Ukrajině. „Olalá, Ray-Bany. Vyhrál jsem jackpot,“ raduje se v jednu chvíli ve videu Siman a svým kolegům hází například sluchátka. „Čím starší dům, tím více naspořeno,“ zní Danielova odpověď, který ji před soudem vysvětlil, jako nadsázku. Podle svých slov měl na mysli oblečení a „zavařeniny“, které se v domě nacházely.

Část rozhovoru iROZHLAS.cz s Danielem K. o cennostech nalezenýchd u Simana iR: Viděl jste Filipa, že by si něco bral? Třeba nějaké cennosti, které u něj potom našli?

DANIEL: Jo, měl to u sebe.

Viděl jste Filipa, že by si něco bral? Třeba nějaké cennosti, které u něj potom našli? iR : A kde to vzal? DANIEL: V nějakém trezoru.

: A kde to vzal? iR: A odevzdal to na štáb? DANIEL: Ne, to mu sebrala až kriminální policie.

A odevzdal to na štáb? iR: Mluvil o stříbrných plaketkách. To je nikde nehlásil?

DANIEL: No to nehlásil.

Mluvil o stříbrných plaketkách. To je nikde nehlásil? iR : A kde to přesně sebral? Při čištění těch domů? DANIEL: Jo, při čistce, ale už přesně nevím, kde to bylo.

: A kde to přesně sebral? Při čištění těch domů? iR: Kromě stříbrných plaketek, víte o něčem dalším? DANIEL: Vojenská čepice, co se dostávala za nějaké zásluhy, za vycvičení, měla osobní hodnotu. Čepice byly tři, jednu si nechal, jednu dal mně a jednu někomu dalšímu.

Kromě stříbrných plaketek, víte o něčem dalším?

I on nakonec potvrdil, že měl Siman u sebe zlaté slitky. „Ukázali mi je až policisté,“ dodal s odkazem na dobu, kdy byl se Simanem na Ukrajině zadržený. O dalších věcech, které si měl Siman podle obžaloby ve válečné zóně vzít, podle svých slov nevěděl.

Soud po dvou letech

Siman se před soud dostal zhruba po dvou letech. Jako někdejší člen dobrovolnického praporu na Ukrajině Karpatská Sič, prodělal na Ukrajině vojenský výcvik a byl nasazený k hlídkové činnosti u měst Irpiň a Buča v Kyjevské oblasti.

Podle policie a státního zastupitelství se právě tam dopustil plenění, když si měl v okolí Irpině přivlastnit nejen věci padlých vojáků, ale i civilistů, kteří museli opustit své domovy. Sám v rozhovoru pro iROZHLAS.cz přiznal, že šlo třeba o stříbrné plakety, značkové sluneční brýle či masku z kdysi nejtěžšího letadla světa – Antonova AN-225 Mrija, který Rusko zničilo v Hostomelu během své invaze na Ukrajinu.

Žalobce Martin Bílý navíc v obžalobě zmiňuje že si Siman měl přivlastnit také šperky, hotovost či čtečku knih, což potvrdili v předchozích soudních jednáních také předvolaní svědci. Podle jednoho z nich, Matěje P., měl Siman dokonce plány převážet na ukrajinsko-slovenské hranice granáty do RPG, které chtěl prodávat v Česku. „To jsem přímo slyšel, když se bavili mezi sebou v pokoji, kde jsme spali, po jednom z jeho návratů z Irpině,“ dovysvětlil.

Část rozhovoru webu iROZHLAS.cz s Filipem Simanem o nálezu stříbra iR: Co jste zapíral? FILIP: Kde jsem přišel třeba k určitým věcem a kde jsou ti a ti kluci a jejich jména.

Co jste zapíral? iR: Ke kterým věcem? FILIP: No třeba ta stříbrná cihlička.

Ke kterým věcem? iR: Stříbrná cihlička? FILIP: Stříbrná cihlička to byla jakási.

Stříbrná cihlička? iR: A kde jste ji teda vzal? FILIP: V Irpini.

A kde jste ji teda vzal? iR: To jste si jenom tak vzal?

FILIP: Ano. A nahlásil. Jsem ji nahlásil štábu.

To jste si jenom tak vzal? iR: Proč jste ji vzal? FILIP: Když čistíte ty budovy a máte podezření na ruský štáby, tak berete dokumenty, berete všechno, co tam je. Takže když tam máte trezor, skříň, cokoliv, tak to prostě vytáhnete, abyste si to pročísli. Bylo tam stříbro, byly tam papíry, citlivý informace, nějaký zbraně, všechno se to vzalo na štáb, nafotilo, zaevidovalo. To stříbro jsem měl u sebe už dva týdny, všichni o tom věděli. Na štábu mi řekli, že si ho můžu nechat. Já jsem všechno hlásil, hlásil jsem to každýmu.

Proč jste ji vzal? iR: Velitel vám řekl, že si to můžete nechat? FILIP: Ano.

Velitel vám řekl, že si to můžete nechat? iR: Nepřipadalo vám to zvláštní? FILIP: V tu chvíli jsem nad tím nepřemýšlel. Já jsem to nahlásil, bylo mi řečeno, že chtějí jenom zpravodajské informace. Zbytek je nezajímá.

Nepřipadalo vám to zvláštní? iR: Tak neměl jste to nechat na tom štábu? Když přece vím, že je to cennost a není moje, tak si ji přece jenom tak nevezmu.

FILIP: Vy byste to tam nechal? Tak jste asi poctivější než já.

Tak neměl jste to nechat na tom štábu? Když přece vím, že je to cennost a není moje, tak si ji přece jenom tak nevezmu. Podrobnosti o případu ve článku ZDE.

Ukrajinská armáda zadržela Simana kvůli podezření z rabování v dubnu 2022. Po prvních výsleších ho předala tamní policii, která ho následně propustila. Siman pak odcestoval zpět do Česka. Tím ale pro něj případ neskončil, protože se o něj začala zajímat Národní centrála proti organizovanému zločinu a před rokem mu sdělila obvinění z nepovoleného působení v cizí armádě a také z plenění v prostoru válečných operací.

Siman svou vinu od začátku odmítá. Jak už dříve popsal, na Ukrajinu se vydal, protože z ní jeho rodina pochází. Ačkoliv věděl, že vstoupil do ukrajinské jednotky bez patřičného povolení prezidenta, vycházel údajně z veřejných prohlášení premiéra Petra Fialy (ODS) a tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, že lidem, kteří se v ukrajinské armádě rozhodnou sloužit, je garantována beztrestnost formou abolice. Už dříve navíc popsal, že se do země vydal pod záštitou ukrajinského velvyslanectví.

Všechny cennosti, které našel, pak prý odevzdával „na štáb“, kde se evidovaly. Stejně tak elektronika, která podle něj mohla obsahovat zpravodajské informace. Odmítl také, že by si nechal zmiňované šperky, hotovost nebo třeba značkové brýle, o kterých se zmiňuje nejen obžaloba, ale i svědci. Sám si měl ponechat pouze kyslíkovou masku ze zničeného Antonova, „jako vzpomínku“.