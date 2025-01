Za rok 2024 jsme nedostali ani korunu, říkají lesníci. Odkládají zalesňování i opravy cest

Soukromí vlastníci lesů kvůli úsporám v rozpočtu zatím nedostali od ministerstva zemědělství příspěvek na péči o les za loňský rok. Celkem jde o 2,7 miliardy korun. Kvůli zpoždění plateb nemůžou lesníci například zalesňovat plochy vykácené po kůrovcové těžbě nebo opravovat cesty. České Budějovice 6:50 13. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lesníci o dotace žádali mimo jiné na zalesňování po kůrovcové kalamitě (ilustrační foto) | Foto: Lucie Suchánková Hochmanová | Zdroj: Český rozhlas

„Právě jsme otevřeli oplocenku, udělanou na jaře roku 24, plocha byla pak zasázená jedličkou,“ popisuje jednatel Lesů města Písku Václav Zámečník. Písečtí lesníci žádali v loňském roce o dotace na zalesňování po kůrovcové kalamitě a další činnosti spojené s hospodařením.

„My jsme žádali celkově o více jak 10 milionů korun. Za rok 24 jsme nedostali ani korunu,“ říká. Společnosti budou tyto peníze chybět a musí odložit například zalesnění některých ploch, což podle Václava Zámečníka znamená další náklady.

„Ta plocha vám zabuření (buřeň - plevele a keře pozn. red), musíte zase vynakládat prostředky na její vyčištění, aby se tam nechalo zalesnit,“ vysvětluje.

Opožděné vyplácení příspěvků

Příspěvek od ministerstva zemědělství za loňský rok nedostala ani společnost Kolovratovy lesy, říká vedoucí lesní zprávy Vladimír Šístek. „Nemáme vyplaceny finanční příspěvky na hospodaření v lesích ve výši půl milionu z roku 2023 a ani jednu korunu za rok 2024.“

Proto i tato společnost odloží na neurčito opravy cest, nemovitostí nebo nákup techniky. Neproplacení příspěvků ovlivní hospodaření ještě jinak, vysvětluje Vladimír Šístek.

„Další věc, která se s tím pojí, je, že žádosti o příspěvek účtujeme v daném roce do výnosů, ze kterých na konci roku státu odvedeme daň z příjmu, aniž bychom vůbec nějaké finance obdrželi. Stát tedy místo podpory lesa vydělává na tom, že příspěvky vyplácí opožděně,“ popisuje Šístek.

Ministerstvo zemědělství až do roku 2023 vyplácelo peníze pravidelně. Teď už je ale ve skluzu víc než rok. Vyplatit by mělo 2,7 miliardy korun. Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý připouští, že na to ale není v letošním rozpočtu dost peněz.

„Vzhledem k tomu, že v zákonu o státním rozpočtu pro rok 2025 je na tyto účely, ale i ostatní podpory lesnímu hospodářství uvedena alokace 1,5 miliardy, budeme hledat i jiné finanční zdroje, například z výnosů z prodeje emisních povolenek,“ říká Bílý.

Ministerstvo zemědělství by mělo podle mluvčího Vojtěcha Bílého začít vyplácet dotace za loňský rok letos v březnu.