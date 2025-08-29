Za srpen hořelo 40 skládek, majitele čekají kontroly. ‚Postihy mohou být až stovky tisíc,‘ varuje šéf hasičů
Požárů skládek odpadu v Česku přibývá. Loni hasiči vyjížděli k 499 hořícím skládkám odpadů, letos bylo jen do konce července už 328 výjezdů. Ministerstvo životního prostředí s Českou inspekcí životního prostředí a hasiči proto do konce roku plánují 80 preventivních kontrol. „Pro někoho může být to, že část materiálu vyhoří, ekonomicky výhodné,“ říká pro Radiožurnál generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
Za 210 dnů zhruba 320 výjezdů ke skládkám. To znamená, že na skládky jezdíte jednou až dvakrát denně.
Je to opravdu tak. Za srpen letošního roku jsme měli více než 40 událostí, takže je to opravdu něco, čím se bezesporu musíme zabývat.
Hasiči vyjíždí k čím dál více požárům skládek. Ředitel hasičů Vladimír Vlček upozorňuje, že odpad se příliš často sám nevznítí. Poslechněte si celý rozhovor.
Co bývá nejčastějším důvodem požárů na skládkách? Proč jich je tolik?
Do jisté míry to souvisí na jedné straně s materiálem, který se tam skladuje, na straně druhé s technologiemi, které se používají při zpracování odpadů. Ale řekněme si upřímně, že nemůžeme vyloučit ani jiné příčiny, přičemž se principiálně nedá příliš hovořit o tom, že by se jednalo o samovznícení.
Je jasné, jak často je příčinou úmyslné zapálení?
Jedna věc je mít vyšetřovací verzi a druhá věc je mít dostatečné podklady pro to, abychom to prokázali. Ale dá se říct, že toto je samozřejmě také jedna z příčin, se kterou pracujeme.
Proč by měl mít někdo zájem na tom, aby hořela skládka?
Jde primárně o to, že ten, kdo skládkuje, dostává finanční prostředky ve chvíli, kdy odpad převezme. Další záležitost je ta, jakým způsobem s tím dále nakládá, a to jsou věci, které už se promítají do té ekonomiky.
Řeknu to zkresleně, ale pro někoho může být to, že část materiálu vyhoří, ekonomicky výhodné. Nejenom, že to ve finále poškozuje životní prostředí, ale vznikají z toho velmi velké náklady pro hasiče, protože zpravidla se jedná o dlouhodobé zásahy s použitím speciálního hasiva. Mimo jiné jsou tyto zásahy velmi fyzicky náročné.
Těžká technika
Na to jsem se chtěla zeptat – k jak složitým a nebezpečným zásahům patří hašení skládek? Má to nějaká specifika?
Můžeme se tam setkat se všemi druhy materiálu a v procesu hoření, ať už dokonalého, nebo nedokonalého, to znamená, že tam není dostatečný přístup vzduchu a vznikají karcinogenní látky.
Takže zásahy probíhají standardně v dýchací technice, ochranných oblecích a dalších ochranných prostředcích a je to věc, která je opravdu fyzicky náročná z pohledu toho, že požáry skládek mnohdy trvají ne několik hodin, ale někdy i několik dní.
Plánujete na 80 preventivních kontrol skládek. Jaké jsou z hlediska bezpečnosti proti požáru na skládkách ty nejčastější problémy?
Zpravidla se jedná o nedodržení odstupových vzdáleností, a to jednak od budov, popřípadě v rámci té skládky na otevřeném prostranství, která je dělena na určité úseky. Mezi těmi přístupovými komunikacemi pro hasiče jsou rozestupy mnohdy nevyhovující.
Není tam zajištěn zdroj požární vody, mnohdy není provedeno začlenění objektů nebo činnosti do – ať už zvýšeného, nebo vysokého – požárního nebezpečí, mnohdy chybí dokumentace, anebo je naopak nedostatečně řešeno požární bezpečnostní zařízení.
Naší snahou je, abychom v rámci preventivní činnosti, společně s Českou inspekcí životního prostředí, zlepšili přístup k prevenci a k zajištění požární ochrany.
Jak citelné jsou postihy, pokud se najdou nějaké nedostatky, které můžou zapříčinit ať už požár samotný, nebo jeho problematické hašení?
Základní otázkou je, jestli se jedná o podnikající fyzickou osobu, nebo se jedná o právnickou osobu.
Postihy mohou být v řádu desítek až stovek tisíc korun, ale vždy je důležité to, abychom byli schopni prokázat, že ten konkrétní subjekt, porušil pravidla daná legislativou.