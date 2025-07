Za surové napadení Ukrajinek dostal muž podmínku. Neprokázalo se, že ženě způsobil zranění

Podmíněný trest vyměřil v pátek plzeňský soud Zdeňku H. obžalovanému z napadení dvou žen z Ukrajiny před dvěma lety na pouti v Plasích. Souzený majitel pouťových atrakcí čelil obžalobě z ublížení na zdraví, výtržnictví a násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci. Hrozilo mu až pětileté vězení. Soud ho uznal vinným pouze z výtržnictví. Plzeň 9:30 11. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk H. dostal po napadení Ukrajinek v Plasích podmínku | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

Soud dospěl k závěru, že nebylo možné bez pochybností odsoudit muže i za způsobení zranění jedné z žen. Neprokázalo se ani, že by se dopustil násilí vůči cizinkám kvůli jejich ukrajinské národnosti.

Incident se odehrál 13. srpna 2023 večer na končící pouti v Plasích. Zdeněk H. jel s autem složit atrakce, ženy s dětmi sedící u bruslařské dráhy mu ale překážely. Když neuhnuly a když zjistil, že jsou z Ukrajiny, začal jim podle obžaloby rasisticky vulgárně nadávat.

Podle spisu pak přišel k čtyřiačtyřicetileté cizince a bezdůvodně ji několikrát udeřil do obličeje. Ženě se podařilo nasednout do jeho auta a chtěla mu vzít klíčky.

Když se ji snažil vytáhnout ven za vlasy, druhá, čtyřiatřicetiletá žena, ho zezadu praštila do zad a krku.

Na to muž reagoval nejméně dvěma údery pěstí do ženina obličeje, až upadla a zůstala bezvládně ležet, tvrdí obžaloba. Obličejové zlomeniny ženy si vyžádaly operaci, dvoudenní hospitalizaci a několikatýdenní zdravotní omezení.

Ženě naměřili 2,4 promile

Obžaloba vycházela z toho, jak událost popsaly obě cizinky. Svědci ale podle Zdeňka H. obhájce tuto verzi nepotvrdili, naopak výpovědi cizinek na policii, lékařům v nemocnici, do médií a u soudu jsou podle něj plné rozporů. Lišily se v popisu incidentu, v utrpěných zraněních i v množství alkoholu, který ten den vypily, tvrdila obhajoba.

U zraněné ženy lékaři později zjistili 2,4 promile, což při její váze necelých 50 kilogramů představovalo těžkou opilost, argumentoval obhájce. U starší ženy nikdo alkohol nezjišťoval.

„Soud má pochybnosti o jejich specifické věrohodnosti,“ konstatovala o poškozených ženách soudkyně. V jejich výpovědích byly podle ní rozpory.

Zdeněk H. vyjádřil lítost nad tím, co se stalo, odmítl ale popis události z obžaloby i to, že by kteroukoliv z žen zranil. Rozhodně popřel i jakýkoli národnostní motiv nebo kontext.

Za vznik incidentu podle jeho tvrzení mohla opilost obou žen a starší cizinka, která mu nastoupila do auta. Měl pocit, že mu s ním chce ujet, tak se jí snažil z vozu vytáhnout.

Na místo mezitím přišlo několik dalších lidí. Jeden ze svědků řekl, že cizinku neudeřil Zdeněk H., ale když mu skočila na záda, jiný muž ji sundal a dal jí facku.

Surově napadnout ženu je hnus. Napadnout ji jen kvůli její národnosti je absolutní hnus. Tyhle činy jsou výsledkem nenávistných výroků na adresu Ukrajinců, podobně jako šíření nenávisti vůči muslimům “stvořilo” teroristu Baldu. Politická odpovědnost padá na ty, kdo ty nenávistné… pic.twitter.com/At1s62joDn — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) August 23, 2023