Za únos dítěte třeba jen peněžitý trest, kritizuje novelu trestů Marvanová. Goláň: To je nepochopení

Novela trestního zákoníku po schválení Senátem čeká už jen na podpis prezidenta Petra Pavla. Podle vlády změny povedou k tomu, že věznice nebudou tak přeplněné, jako jsou dnes. Kritici ale varují, že se z vězení budou moct vykupovat bohatší lidé. Pane Goláni, proč jste hlasoval pro novelu trestního zákoníku?

Protože není pravda, co jste řekl na začátku. Peněžité tresty se vůbec nerozšiřují. Samostatně je bylo možné podle paragrafu 67 ukládat i dnes. Dokonce se naopak omezují.

Za jaké zločiny bude možné udělovat pouze peněžité tresty? Poslechněte si celý díl pořadu Pro a proti, debatují senátoři Tomáš Goláň (ODS) a Hana Kordová Marvanová (za ODS a TOP09)

U předchozího znění trestního zákoníku nebyla možnost je vyjmout u násilných trestných činů, sexuálních trestných činů. Dnes není možné je samostatně ukládat ani u domácího násilí.

To jsou paragrafy 198 a 199 a ty v předchozí úpravě nebyly. A to je to zásadní nepochopení a celý ten spor. A možná i důvod, proč vznikl ten pozměňovací návrh.

Já jsem nicméně v úvodu použil dvě slova, tedy že soudy budou moct „jenom je“, myšleno peněžité tresty, udělovat za některé závažnější zločiny.

Ano, ale to bylo předtím. Když se podíváte do dikce paragrafu 67, který řeší peněžité tresty, tak to bylo možné, pouze pokud u konkrétní skutkové podstaty bylo vyloučeno uložení samostatného peněžitého trestu.

Dneska je to omezeno mnohem více. Naopak, my to omezujeme.

Nerozšíří se tedy okruh závažnějších zločinů, za které bude možné udělit jenom peněžité tresty?

Naopak, omezuje se to oproti předchozí právní úpravě.

‚Velké rozšíření‘

Paní senátorko Kordová Marvanová, jak je to tedy podle vás?

Ne, je to přesně naopak. Mrzí mě, že se nedebatuje úplně férově. Protože možnost uložení peněžitých trestů se rozšiřuje.

Dnes bylo možné uložit samostatný peněžitý trest u trestného činu, kde soud zjistil zištný úmysl, to je pravda.

V tuto chvíli je možnost samostatného peněžitého trestu, aniž je uložen jakýkoli jiný trest a aniž je to stanoveno v konkrétní skutkové podstatě. Lze to uložit u všech trestných činů včetně zločinů. S výjimkou nejzávažnějších zločinů se sazbou nad deset let.

Takže nejde jenom o trestné činy majetkové, ale jde třeba i únos dítěte, jde třeba i o útoky na veřejného činitele, jde i o podplacení. Jde prostě téměř o všechny zločiny, u nichž lze uložit peněžitý trest jako samostatný.

Je to velký průlom. Mě překvapil, protože vláda to deklarovala a já jsem vycházela z vládního prohlášení, kde to bylo formulováno správně. Bylo to formulováno tak, že by se mělo rozšířit ukládání samostatných peněžitých trestů, alternativních trestů u bagatelní a méně závažné trestné činnosti.

Mně jde o to, že se to rozšířilo na všechny zločiny, a to jsou všechny trestné činy se sazbou do deseti let. Takže je to opravdu velké rozšíření. Nerozumím tomu, proč návrh šel daleko nad rámec vládního prohlášení, a kritizoval to i Nejvyšší soud.

Goláň: Podívejte se, Senát má jednu nevýhodu. Má poměrně krátký čas na to, aby se během 30 dnů seznamoval s tak závažnými změnami, jako je třeba teď změna trestního zákoníku. Sledoval jsem to delší dobu a sledoval jsem celý průběh, sledoval jsem i pozměňovací návrhy.

Musím se vrátit k tomu, co řekla paní senátorka. Ona ocitovala paragraf 67 odstavec 1, že peněžitý trest se může ukládat, pokud je tam úmyslným trestným činem snaha získat majetkový prospěch.

Ale on je tam odstavec 2, kde je napsáno, že bez podmínek odstavce 1 může soud uložit peněžitý trest pouze v případě – to znamená, že může – pokud trestní zákon uložení tohoto trestu za spáchaný trestný čin dovoluje.

To je to, co jsem říkal. Pokud ve skutkové podstatě přímo nebylo doposud řečeno, že ho nelze uložit jako samostatný, tak podle odstavce 2 to bylo. Toto je právě to, proč na to máme rozdílný pohled.

Původně tam mělo toto zůstat, ale tlak veřejnosti i odborné veřejnosti šel tím směrem, že u závažných trestných činů, sexuálních trestných činů, násilných trestných činů, u trestných činů, kde je potřeba pachatele izolovat od společnosti, dochází právě k tomu zamezení samostatného ukládání.

Paní senátorko, neuklidňuje vás to, co teď zaznělo? Že u závažnějších trestných činů, jako je třeba znásilnění, nebude stačit jenom peněžitý trest?

V žádném případě. Ano, je pravda, že výjimka je u sexuálních trestných činů. Zajímavé je, že výjimka není u dalších částí trestního zákoníku, například trestné činy proti rodině a dětem.

Za únos dítěte bude možno uložit jenom samostatný peněžitý trest. Stejně jako za obecné ohrožení. Stejně jako třeba za týrání zvířat.

Poukazovala jsem na to, že před pěti lety Senát i Sněmovna zpřísnily tresty za týrání zvířat. Myslím si, že lidé, co se toho dopouštějí, se toho nedopouštějí jenom ze zištných důvodů. Dopouštějí se toho, protože nepovažují zvířata za bytosti.

Senát i Sněmovna zvýšily sazby, nebylo možno uložit za týrání zvířat jenom peněžitý trest – a teď to bude možné. Myslím, že to je prostě špatně. Buď si toho tedy senátoři a poslanci nevšimli, nevšimla si toho vláda, protože vláda nic takového původně nechtěla.

Za jaké tresty bude možné ukládat pouze peněžité tresty? Budou se tak zločinci moci vykupovat z vězení, jak tvrdí kritici novely? A myslí nová novela dostatečně na oběti trestných činů? Poslechněte si celé Pro a proti ze záznamu v úvodu článku.