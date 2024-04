Za upálení družky si muž z Rajhradu odsedí 17 let, rozhodl soud. ‚Pokoušel jsem se to hasit,‘ hájí se

Osmašedesátiletý Josef Nečas v Rajhradě na Brněnsku na podzim 2022 podle rozsudku polil hořlavinou svoji družku a zapálil ji, Krajský soud v Brně mu ve čtvrtek za vraždu uložil sedmnáct let vězení. Muž se cítí nevinen. Říká, že si nepamatuje, co se stalo. Hrozilo mu až dvacet let vězení. Rozhodnutí není pravomocné, obhájce si ponechal lhůtu pro možné odvolání. Žalobce se práva na odvolání vzdal.

