Za velkou část byrokracie si Česko může samo, říká k protestům zemědělců šéf svazu obchodu Prouza

Tisíce českých zemědělců se zapojilo do čtvrtečních protestních akcí. Měly by protesty být podnětem ke změně unijní zemědělské politiky? Stojí za problémy zemědělců Evropská unie a její klimatická opatření? A ovlivnilo by splnění jejich požadavků ceny potravin v českých obchodech? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl viceprezident Hospodářské komory a šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 0:10 23. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přípravy na protest na hraničním přechodu Hodonín/Holíč | Foto: Štěpánka Kadlečková | Zdroj: Český rozhlas

V pondělí jste na síti X docela ostře komentoval protesty radikálních zemědělců. Psal jste o partičce bláznů a křiklounech, kteří neumí konkurovat, a také o tom, že se v podstatě jednalo o akci na podporu zdražování jídla. Máte pro čtvrteční protesty odehrávající se v deseti státech Evropské unie větší pochopení?

Rozhodně mám. Je vidět, že nejde o akci s politickými požadavky. To, co zde bylo v pondělí, byla čistě politická ukázka síly extrémní části politického spektra.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stále platí, že Evropa již pro zemědělce dělá strašně moc. Celoevropsky tvoří zemědělství necelá tři procenta HDP, jde na něj ale 31 procent evropského rozpočtu. Vidíme, že Evropa dělá možná i více, než by mohla, popisuje Tomáš Prouza

Co vidíme dnes, je velmi smysluplná debata o tom, jak moc si komplikujeme život v podnikání, a to nejen v zemědělství, ale i ve výrobě potravin a prodeji a dále jak moc zde máme nadvládu razítek nad selským rozumem.

Pokud výsledkem bude to, že se nad sebou zamyslí i česká vláda a nebude se tématem jen odkopávat, kdy zatím vidíme pouze pana ministra zemědělství, jak říká, že pojede do Bruselu a tam to bude řešit, tak by se měla zamyslet i nad tím, jak vypadá česká byrokracie, neboť ta možná často představuje větší problém než ona evropská.

Tím hlavním, co ve čtvrtek a koneckonců i v pondělí zemědělci kritizovali, je unijní zemědělská politika, opatření v rámci Green Dealu a s tím spojená byrokracie. Je daná kritika na místě? Komplikuje Evropská unie českým zemědělcům život?

Komplikuje, ale je to tím, že nad věcmi přemýšlíme zcela jinak než zbytek Evropy. Jeden z požadavků, který čeští zemědělci často kritizují, je povinnost nechat ležet část zemědělské půdy ladem, aby se regenerovala. Všichni, kdo vidí českou krajinu, ví, jak moc velká část půdy je zničena. Bez velkého množství hnojiv téměř nic nevypěstujete.Podíváte-li se na západní Evropu, daný požadavek tam řeší tím, že velká pole rozdělují, nechávají tam meze, dělají remízky.

1/4 V Praze na náměstí se za ruku vezmou agrobaron, rudý odborář a profesionální dezinformátor...



Zní to jako začátek vtipu, ale je to smutná realita Česka a ukázka toho, koho štve, že vláda před dvěma lety aspoň o pár milimetrů posunula dotace od holdingů k rodinným farmám. pic.twitter.com/xNk1igCjqA — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) February 19, 2024

Když si to vezme český zemědělec, vyčlení jedno pole. Jde o naprosto jiné přemýšlení. My si zde škrtneme produkci z jednoho pole, západoevropský zemědělec si to rozparceluje a začne vytvářet drobné krajinné prvky. V Česku je pořád přítomna taková řekněme velkojezeďácká mentalita velkých polí. To je problém. Vidíte, že velcí zemědělci s rozsáhlými lány křičí, zatímco drobní farmáři už to dělají přirozeně sami a ani k tomu nepotřebují evropskou regulaci.

Protest části zemědělců v Praze skončil, část jich dokonce odjela dřív. Nesouhlasili s organizátory Číst článek

V souvislosti s pondělními protesty jste mluvil o tom, že jde o akci na zdražení potravin. Není naopak Green Deal něčím, co u českých potravin zvedne ceny?

Ti, kteří investují do modernizace, nemají problém konkurovat a modernizovat svou výrobu. Fakt, že k tomu po léta nedocházelo, neboť jsme na rozdíl od velké části Evropy měli velmi levné energie a v případě problému stačilo jen z jakékoli strany „zadupat“ na ministry zemědělství, kteří vždy přišli s další provozní dotací, vedl k tomu, že jsme si u nás zadělali na problém sami.

Nejde o problém Evropy, ale Česka a rozmazlenosti toho, že pro marginální část ekonomiky zde živíme tunu úředníků a máme mnohem větší dotace než pro jiné části ekonomiky.

V minulosti jste byl státním tajemníkem pro evropské záležitosti, a to v době vlády Bohuslava Sobotky v letech 2014 až 2017. Myslíte, v souvislosti s danou zkušeností, že aktuální protesty zemědělců mohou vést ke změně unijního přístupu k zemědělství?

Podle mého názoru povedou k určitým úpravám regulací. Jde o celoevropské protesty, blíží se evropské volby a všichni se nyní budou bezpochyby snažit zalíbit protestující části společnosti. Zdali se něco reálně změní po volbách? Pokud půjde o škrtání byrokracie, takový úklid v legislativě jak evropské, tak i domácí, bude to jen dobře. Na druhou stranu ale stále platí, že Evropa již pro zemědělce dělá strašně moc.

Probíhají protesty zemědělců z 11 zemí. Společné setkání českých, slovenských, maďarských a polských zemědělců na československé hranici. Různé země, stejné problémy. Špatná zemědělská politika, nesmyslně aplikovaný green deal nebo extrémní byrokracie to spojuje všechny zemědělce pic.twitter.com/Z8iBZoEWT0 — Martin Pýcha (@pycha_martin) February 22, 2024

Celoevropsky tvoří zemědělství necelá tři procenta hrubého domácího produktu, jde na něj ale 31 procent evropského rozpočtu. Vidíme, že Evropa už dělá možná i více, než by mohla. Zajímavá debata bude rovněž o evropském rozpočtu po roce 2027, kdy se bude řešit další sedmiletý rozpočet. Je vidět, že zde na velmi malou část ekonomiky dáváme opravdu hodně peněz.

Jak důležitý je pro český trh dovoz zemědělských produktů z Ukrajiny? Je Green Deal pro Česko reálný? A proč se nedaří zjednodušovat byrokracii? Poslechněte si celý rozhovor vedený výše.