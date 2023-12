Bezpečnostní opatření a zajištění budovy bude pro fakultu jednou z priorit, uvádí děkanka Lehečková

Prohledávání budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na Palackého náměstí stále pokračuje. Děkanka Eva Lehečková ve speciálním vysílání Českého rozhlasu řekla, že doufá v její zpřístupnění během pátečního dne. Aktuálně se vedení školy zabývá především péčí o studenty a vyučující, kterých se čtvrteční střelba dotkla. Následně chce obrátit pozornost k zabezpečení budovy. Rozhovor Praha 13:06 22. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté dále zasahují u filozofické fakulty | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Už vás pustila policie do budovy filozofické fakulty?

Ještě ne, ale pravděpodobně to proběhne během dnešního dne (pátku).

Jak to teď je s výukou? Je zrušená, nebo se v jiných budovách v pátek vyučuje?

Ne. Ve čtvrtek jsme odeslali oznámení zaměstnancům a studujícím o zrušení veškeré výuky ve všech budovách fakulty. Univerzita Karlova totéž doporučila i dalším fakultám naší univerzity i z pietních důvodů.

Na Radiožurnálu jsme mluvili i s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) na téma, co bude dál s výukou. Sám se má online v pátek bavit s představiteli vysokých škol a s představiteli konference rektorů na začátku ledna. Jak to bude se zkouškovým obdobím, jestli už v tom máte jasno? Mělo by začínat v lednu, tuším.

Ano, je to tak. Tohle ještě vyřešeno nemáme. Nicméně díky obrovské solidaritě spřátelených fakult z naší univerzity určitě víme, že to budeme schopni prakticky vyřešit do začátku zkouškového období.

Jaké jsou nejčastější projevy solidarity ze strany dalších vysokých škol?

Přichází od spřátelených vysokých škol, našich absolventů, kteří už jsou v praxi a ty nabídky se nejčastěji týkají prostorového zázemí jakékoliv součinnosti při obnovení výuky, zkoušení a podobně. Na druhou stranu přišla vlna nabídek od specialistů na krizovou intervenci, psychologickou podporu studujícím a zaměstnancům.

Mluvila jste s nimi určitě po tom zdrcujícím zážitku, který bude doznívat ještě dlouho. Jakou pomoc potřebují?

Postupně to zmapováváme. Policie měla na místě mnoho odborníků na krizovou intervenci pro nás evakuované z hlavní budovy. Postupně zmapujeme další potřeby pomoci. Myslím, že ve čtvrtek byli všichni jenom prostě v šoku.

Máte informace o tom, kdy se vyučující a studenti budou moci do budovy na Palachově náměstí vrátit?

Pokud v pátek převezmeme od Policie ČR naši hlavní budovu, zmapujeme situaci, potřebné nutné kroky směrem k opravám a podle toho nastavíme nějakou možnost vyzvednutí osobních věcí, ale bohužel vůbec neumíme říct, jestli to bude bezprostředně nebo to potrvá v řádu dní. Budeme v kontaktu s našimi studujícími a zaměstnanci, kterým budeme předávat informace.

Jste ve spojení s policií, plánujete zavést nebo prověřit stávající bezpečnostní opatření?

Určitě ano. Tohle téma hodně řešíme s bezpečnostním odborem, v krizovém štábu vedení univerzity. Je to téma, které bezprostředně po opečování studujících a pracovníků, zajištění budovy z naší strany bude na pořadu dne jednou z priorit.